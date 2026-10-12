Η διαδρομή του Φίλιππου Καμπούρη από την trash TV, στην «αρπαγή» του ΛΑΟΣ και τώρα στη φυλακή για την απάτη στον ΕΦΚΑ

1,5 εκ. ευρώ με την ζημία στα ταμεία του Δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5 εκ. ευρώ.



Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, που συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του Αννα Συνούλη και άλλα οκτώ πρόσωπα, αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 25 εταιρείες, ασφαλιστικές εισφορές, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ένα δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εκτείνεται από την εστίαση και τη διαφήμιση μέχρι τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονταν γνωστοί καλλιτέχνες.



οφειλές ασφαλιστικών εισφορών και όχι απάτη. Πρόκειται για τον βασικό άξονα της υπερασπιστικής γραμμής, απέναντι σε ένα κατηγορητήριο που αποδίδει, κατά περίπτωση, στους εμπλεκόμενους οργανωμένη και συστηματική δράση.



Πολύ πριν βρεθεί αντιμέτωπος με τη σημερινή ποινική δίωξη, ο Φίλιππος Καμπούρης είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσα από τη λεγόμενη trash TV.



Οι εκπομπές «Δεν ήξερες δε ρώταγες» και «Στη φόρα», που παρουσίαζε στο Extra3 στηρίζονταν σε έντονες αντιπαραθέσεις, προσωπικές συγκρούσεις και τηλεοπτικά επεισόδια με πρωταγωνιστές πρόσωπα που συγκροτούσαν ένα ιδιότυπο σύστημα διασημοτήτων. Ανάμεσά τους ήταν ο εθνικός σταρ Αντρεούλης Κουτσομιχάλης Ανδρεαδάκης (ως συμπαρουσιαστής) , ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025, ο Γιάννης Κουλάκης, γνωστός ως «Κωλοτούμπας», και ο αποκαλούμενος «Σάκης Ρουβάς του Πειραιά». Ο Κουλάκης επανέρχεται στο προσκήνιο και στη σημερινή υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως παρένθετο πρόσωπο σε επιχειρηματική δραστηριότητα που ερευνάται. Ο ακριβής ρόλος του αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.



Στροφή στην Ορθοδοξία Σταδιακά, ο Καμπούρης εγκατέλειψε το ύφος των μεταμεσονύκτιων τηλεοπτικών αντιπαραθέσεων και υιοθέτησε έναν περισσότερο πολιτικό και καταγγελτικό λόγο, με έμφαση στην Ορθοδοξία και στην ανάγκη τιμωρίας όσων καταχρώνται δημόσιο χρήμα. Μία από τις χαρακτηριστικές δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν ότι οι υπεύθυνοι για την κλοπή δημόσιου χρήματος πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα και να οδηγούνται στη φυλακή.



Παράλληλα, είχε εμπλακεί σε σειρά δικαστικών αντιπαραθέσεων. Το 2023 υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, με αφορμή ανάρτηση στο Facebook. Ο Τατσόπουλος συνελήφθη στο Κολωνάκι και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Ο Καμπούρης υποστήριζε τότε ότι είχε προσβληθεί η θρησκευτική του συνείδηση και δεν είχε γίνει σεβαστό το πένθος της οικογένειάς του, μετά την απώλεια της ετεροθαλούς αδελφής του Τζίνας Ντρούλις και των γονέων του. Είχε επίσης ανακοινώσει την πρόθεσή του να στραφεί δικαστικά κατά της σκηνοθέτιδας της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά», αντιδρώντας στην αφίσα που απεικόνιζε έγκυο γυναίκα πάνω σε σταυρό. Σε άλλη περίπτωση είχε καταγγείλει δημόσια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης είχε ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

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Η πολιτική δραστηριότητα του Καμπούρη συνδέεται άμεσα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, στον τηλεοπτικό σταθμό του οποίου, το ΑΡΤ, πρώην Τηλεάστυ, είχε μετακινηθεί μετά την παρουσία του στο Extra3. Η συνεργασία τους δεν περιορίστηκε στην τηλεόραση. Ο Καμπούρης επιχείρησε να αποκτήσει αυτοτελή πολιτική παρουσία, αρχικά με την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Κερατσινίου το 2019 και στη συνέχεια με τη συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές του 2023 ως υποψήφιος της Ελληνικής Λύσης. Μάλιστα, λίγο έλειψε να εκλεγεί βουλευτής στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Ο Βασίλης Βιλιάρδος κατέλαβε την έδρα με 2.839 σταυρούς, έναντι 2.412 του Καμπούρη, ο οποίος έμεινε πρώτος επιλαχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού ρεπορτάζ, εξακολουθεί να διατηρεί αυτή την ιδιότητα, χωρίς να έχει υπάρξει τυπική διαγραφή του από την Ελληνική Λύση.



Λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου 2023, ανακοίνωσε ότι εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού έπειτα από συνέδριο στο ξενοδοχείο «Amalia Athens». Η διαδικασία συνοδεύτηκε από την ανάδειξη νέας Κεντρικής Επιτροπής και την υιοθέτηση νέου καταστατικού, γεγονός που αποτέλεσε αφετηρία της μετέπειτα σύγκρουσης με τον ιδρυτή του κόμματος. Το ΛΑΟΣ είχε ουσιαστικά περιέλθει σε αδράνεια από το 2015, όταν ο Καρατζαφέρης παραιτήθηκε από την προεδρία μετά από δύο διαδοχικές εκλογικές αποτυχίες, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν προηγηθεί και αποκαλύψεις σχετικά με τα «πόθεν έσχες» του. Για σχεδόν μία δεκαετία, η κομματική δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Η επανενεργοποίηση που ανακοίνωσε ο Καμπούρης δεν συνοδεύτηκε αρχικά από δημόσια αντίδραση του Καρατζαφέρη, παρότι η νέα οργανωτική δομή διέφερε από εκείνη του παλαιού κόμματος.



Αλλαγές στη λειτουργία Αλλαγές καταγράφηκαν και στην πρακτική λειτουργία του ΛΑΟΣ. Η παλιά ιστοσελίδα έπαψε να λειτουργεί, ενώ η παρουσία του κόμματος στα κοινωνικά δίκτυα στηρίχθηκε κυρίως σε αναδημοσιεύσεις προσωπικών αναρτήσεων του Καμπούρη και σε αφίσες δημιουργημένες με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Διαφορετική ήταν και η έδρα. Από την Καλλιρρόης 52, όπου στεγάζονταν επί Καρατζαφέρη τα κομματικά γραφεία και ο τηλεοπτικός σταθμός, το ΛΑΟΣ μεταφέρθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας 168, σε όροφο τετραώροφου κτιρίου γραφείων που είχε μισθώσει ο Καμπούρης. Το συγκεκριμένο ακίνητο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, πωλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο από την Trastor σε επενδυτή αντί 9,9 εκατ. ευρώ.



Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης , η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ύψουςμε την ζημία στα ταμεία του Δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5 εκ. ευρώ.Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, που συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του Αννα Συνούλη και άλλα οκτώ πρόσωπα,κάνοντας λόγο για σκευωρία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 25 εταιρείες, ασφαλιστικές εισφορές, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ένα δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εκτείνεται από την εστίαση και τη διαφήμιση μέχρι τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονταν γνωστοί καλλιτέχνες.«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε ο Καμπούρης κατά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Οι συνήγοροί του, Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας, υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αφοράκαι όχι απάτη. Πρόκειται για τον βασικό άξονα της υπερασπιστικής γραμμής, απέναντι σε ένα κατηγορητήριο που αποδίδει, κατά περίπτωση, στους εμπλεκόμενους οργανωμένη και συστηματική δράση.Πολύ πριν βρεθεί αντιμέτωπος με τη σημερινή ποινική δίωξη, ο Φίλιππος Καμπούρης είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσα από τη λεγόμενη trash TV.Οι εκπομπές «Δεν ήξερες δε ρώταγες» και «Στη φόρα», που παρουσίαζε στο Extra3 στηρίζονταν σε έντονες αντιπαραθέσεις, προσωπικές συγκρούσεις και τηλεοπτικά επεισόδια με πρωταγωνιστές πρόσωπα που συγκροτούσαν ένα ιδιότυπο σύστημα διασημοτήτων. Ανάμεσά τους ήταν ο εθνικός σταρ Αντρεούλης Κουτσομιχάλης Ανδρεαδάκης (ως συμπαρουσιαστής) , ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025, ο Γιάννης Κουλάκης, γνωστός ως «Κωλοτούμπας», και ο αποκαλούμενος «Σάκης Ρουβάς του Πειραιά». Ο Κουλάκης επανέρχεται στο προσκήνιο και στη σημερινή υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως παρένθετο πρόσωπο σε επιχειρηματική δραστηριότητα που ερευνάται. Ο ακριβής ρόλος του αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.Σταδιακά, ο Καμπούρης εγκατέλειψε το ύφος των μεταμεσονύκτιων τηλεοπτικών αντιπαραθέσεων και υιοθέτησε έναν περισσότερο πολιτικό και καταγγελτικό λόγο, με έμφαση στην Ορθοδοξία και στην ανάγκη τιμωρίας όσων καταχρώνται δημόσιο χρήμα. Μία από τις χαρακτηριστικές δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν ότι οι υπεύθυνοι για την κλοπή δημόσιου χρήματος πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα και να οδηγούνται στη φυλακή.Παράλληλα, είχε εμπλακεί σε σειρά δικαστικών αντιπαραθέσεων. Το 2023 υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, με αφορμή ανάρτηση στο Facebook. Ο Τατσόπουλος συνελήφθη στο Κολωνάκι και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Ο Καμπούρης υποστήριζε τότε ότι είχε προσβληθεί η θρησκευτική του συνείδηση και δεν είχε γίνει σεβαστό το πένθος της οικογένειάς του, μετά την απώλεια της ετεροθαλούς αδελφής του Τζίνας Ντρούλις και των γονέων του. Είχε επίσης ανακοινώσει την πρόθεσή του να στραφεί δικαστικά κατά της σκηνοθέτιδας της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά», αντιδρώντας στην αφίσα που απεικόνιζε έγκυο γυναίκα πάνω σε σταυρό. Σε άλλη περίπτωση είχε καταγγείλει δημόσια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης είχε ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ.Η πολιτική δραστηριότητα του Καμπούρη συνδέεται άμεσα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, στον τηλεοπτικό σταθμό του οποίου, το ΑΡΤ, πρώην Τηλεάστυ, είχε μετακινηθεί μετά την παρουσία του στο Extra3. Η συνεργασία τους δεν περιορίστηκε στην τηλεόραση. Ο Καμπούρης επιχείρησε να αποκτήσει αυτοτελή πολιτική παρουσία, αρχικά με την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Κερατσινίου το 2019 και στη συνέχεια με τη συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές του 2023 ως υποψήφιος της Ελληνικής Λύσης. Μάλιστα, λίγο έλειψε να εκλεγεί βουλευτής στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Ο Βασίλης Βιλιάρδος κατέλαβε την έδρα με 2.839 σταυρούς, έναντι 2.412 του Καμπούρη, ο οποίος έμεινε πρώτος επιλαχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού ρεπορτάζ, εξακολουθεί να διατηρεί αυτή την ιδιότητα, χωρίς να έχει υπάρξει τυπική διαγραφή του από την Ελληνική Λύση.Λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου 2023, ανακοίνωσε ότι εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού έπειτα από συνέδριο στο ξενοδοχείο «Amalia Athens». Η διαδικασία συνοδεύτηκε από την ανάδειξη νέας Κεντρικής Επιτροπής και την υιοθέτηση νέου καταστατικού, γεγονός που αποτέλεσε αφετηρία της μετέπειτα σύγκρουσης με τον ιδρυτή του κόμματος. Το ΛΑΟΣ είχε ουσιαστικά περιέλθει σε αδράνεια από το 2015, όταν ο Καρατζαφέρης παραιτήθηκε από την προεδρία μετά από δύο διαδοχικές εκλογικές αποτυχίες, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν προηγηθεί και αποκαλύψεις σχετικά με τα «πόθεν έσχες» του. Για σχεδόν μία δεκαετία, η κομματική δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Η επανενεργοποίηση που ανακοίνωσε ο Καμπούρης δεν συνοδεύτηκε αρχικά από δημόσια αντίδραση του Καρατζαφέρη, παρότι η νέα οργανωτική δομή διέφερε από εκείνη του παλαιού κόμματος.Αλλαγές καταγράφηκαν και στην πρακτική λειτουργία του ΛΑΟΣ. Η παλιά ιστοσελίδα έπαψε να λειτουργεί, ενώ η παρουσία του κόμματος στα κοινωνικά δίκτυα στηρίχθηκε κυρίως σε αναδημοσιεύσεις προσωπικών αναρτήσεων του Καμπούρη και σε αφίσες δημιουργημένες με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Διαφορετική ήταν και η έδρα. Από την Καλλιρρόης 52, όπου στεγάζονταν επί Καρατζαφέρη τα κομματικά γραφεία και ο τηλεοπτικός σταθμός, το ΛΑΟΣ μεταφέρθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας 168, σε όροφο τετραώροφου κτιρίου γραφείων που είχε μισθώσει ο Καμπούρης. Το συγκεκριμένο ακίνητο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, πωλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο από την Trastor σε επενδυτή αντί 9,9 εκατ. ευρώ.

Η υποβόσκουσα σύγκρουση έγινε δημόσια το 2025, όταν ο Καμπούρης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Γιώργου Καρατζαφέρη από το κόμμα που ο τελευταίος είχε ιδρύσει, με αφορμή δηλώσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού. Η σύλληψη του σημερινού προέδρου έφερε τη ρήξη ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς από την πλευρά Καρατζαφέρη. «Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται κι επαίρονται», δήλωσε ο ιδρυτής του ΛΑΟΣ, χαρακτηρίζοντας τον Καμπούρη «τον χειρότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει» και «πλασματικό, όχι κανονικό πρόεδρο». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει τρεις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις με τον Καμπούρη, οι οποίες ανάγονται στην περίοδο της συνεργασίας τους στον τηλεοπτικό σταθμό. Παράλληλα, προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για την ανάκτηση του ελέγχου του κόμματος. «Πρέπει να προφυλάξω το κόμμα και θα πάρω πρωτοβουλίες να μην αφήσω το κόμμα εκεί που το έχουν πάει, στα λύματα», ανέφερε.



Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, καθώς το ΛΑΟΣ συμπληρώνει 26 χρόνια από την ίδρυσή του, έχοντας καταγράψει μόλις 0,25% στις τελευταίες ευρωεκλογές, με τον σημερινό πρόεδρό του κατηγορούμενο σε σοβαρή ποινική υπόθεση και τον ιδρυτή του διαγραμμένο από τη σημερινή κομματική ηγεσία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το αρχικό ρεπορτάζ, βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα για ύποπτα τιμολόγια προς το κόμμα, χωρίς να προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο και το στάδιό της. Η αντιπαράθεση για τη νομιμοποίηση της σημερινής ηγεσίας και τη χρήση των κομματικών συμβόλων αποτελεί, πάντως, ξεχωριστό ζήτημα από την ποινική έρευνα για τον e-ΕΦΚΑ.



Η επόμενη φάση Για έναν άνθρωπο που πέρασε από την τηλεοπτική δημοσιότητα στην πολιτική και από τη θέση του μηνυτή σε εκείνη του κατηγορουμένου, η αναμέτρηση αυτή είναι ασφαλώς η σοβαρότερη της δημόσιας διαδρομής του. Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα κακουργήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου για ποσό άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της συνέργειας στην ίδια πράξη και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατά επάγγελμα. Περιλαμβάνεται επίσης το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρατίθενται στη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συστήσει ή να χρησιμοποιούσαν περίπου 25 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται διαφημιστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης. Οι Αρχές εξετάζουν αν οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν ως όχημα για την τέλεση ασφαλιστικής απάτης, ποιος ασκούσε την πραγματική διοίκησή τους και με ποιον τρόπο διαμορφώνονταν οι οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ο Καμπούρης δεν εμφανιζόταν απαραίτητα ως ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδεόταν. Κατά περίπτωση παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος, εργαζόμενος ή σύμβουλος δημοσίων σχέσεων. Η διερεύνηση του πραγματικού ρόλου του αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης, καθώς άλλο είναι η τυπική εταιρική ιδιότητα και άλλο η ενδεχόμενη ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και στις οικονομικές αποφάσεις μιας επιχείρησης. Μία από τις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον είναι ο «Λόρδος», εστιατόριο-ψητοπωλείο στην Καλλιθέα, γνωστό ως στέκι προσώπων της αθηναϊκής καλλιτεχνικής ζωής και ιδιαίτερα τραγουδιστών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να συνδέεται ιδιοκτησιακά με συγκατηγορουμένους του Καμπούρη, ενώ ως βασικός μέτοχος εμφανίζεται πρόσωπο που είχε γίνει γνωστό από τις τηλεοπτικές εκπομπές του.



Η σχέση του παρουσιαστή με το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και τον περασμένο Αύγουστο, με αφορμή περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από εργαζόμενο της επιχείρησης. Στην ένορκη κατάθεσή του στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο Καμπούρης είχε δηλώσει ότι συνεργαζόταν με το κατάστημα και ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του προσωπικού για τις βάρδιες εργασίας. Δημοσίως, ωστόσο, είχε παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή. Μέσω της σελίδας του ΛΑΟΣ στο Facebook κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από «τζιχαντιστή», υποστηρίζοντας πως ο δράστης διαφωνούσε με τις τηλεοπτικές τοποθετήσεις του για τους μουσουλμάνους. Είχε μάλιστα δημοσιοποιήσει φωτογραφία του προσώπου που κατονόμαζε ως δράστη, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του.



Διαφοροποίηση Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην εκδοχή που φέρεται να κατέθεσε στην Αστυνομία και σε εκείνη που δημοσιοποίησε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την παρουσίαση του περιστατικού. Δεν συνιστά, ωστόσο, από μόνη της στοιχείο για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στην υπόθεση του e-ΕΦΚΑ. Η έρευνα επεκτείνεται και στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, όπου ο Καμπούρης είχε αναπτύξει επαγγελματικές σχέσεις και δημόσια παρουσία. Μεταξύ των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται είναι το ιστορικό «La Mamounia», ένα από τα γνωστότερα νυχτερινά στέκια της Αθήνας, που γνώρισε ιδιαίτερη ακμή τη δεκαετία του 1990. Ο Καμπούρης και η σύζυγός του πραγματοποιούσαν εκεί πολλές από τις εκδηλώσεις τους, τις οποίες προωθούσαν μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αντίστοιχη δραστηριότητα είχαν αναπτύξει και στο «Vegas Live».



Παρότι ο παρουσιαστής δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μαρτυρίες καλλιτεχνών που κλήθηκαν να καταθέσουν αναφέρουν ότι είχαν διαπραγματευτεί απευθείας μαζί του τους όρους της συνεργασίας και της αμοιβής τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ των καλλιτεχνών που θεωρούσαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους αποδίδονταν στον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ιμβριος, η Εφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.



Η αναφορά των ονομάτων τους δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε παράνομη δραστηριότητα. Αντιθέτως, οι μαρτυρίες τους αξιοποιούνται για τη διερεύνηση των εργασιακών και ασφαλιστικών σχέσεων που είχαν με τις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αλέκου Ζαζόπουλου, ο οποίος έχει αναφέρει ότι, με βάση τον μέχρι στιγμής έλεγχο, δεν προκύπτει να έχουν παρακρατηθεί παρανόμως ασφαλιστικές εισφορές του, να μην έχει λάβει συμφωνημένη αμοιβή ή να έχει παραβιαστεί κάποιος όρος της συνεργασίας του.



Φωτογραφία: EUROKINISSI