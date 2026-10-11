Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, Πέτρο Ανδρεάκο: Έπεσε από σκάλες και διασωληνώθηκε
Σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, Πέτρο Ανδρεάκο: Έπεσε από σκάλες και διασωληνώθηκε
Ο κ. Ανδρεάκος διακομίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο
Σοβαρά τραυματίστηκε ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, μετά από πτώση από σκαλιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρεάκος διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρεάκος διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης.
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