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Σφοδρό τροχαίο στην Αιτωλοακαρνανία: Τούμπαραν δύο ΙΧ, μια γυναίκα στο νοσοκομείο
Σφοδρό τροχαίο στην Αιτωλοακαρνανία: Τούμπαραν δύο ΙΧ, μια γυναίκα στο νοσοκομείο
Στο Νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 25χρονη γυναίκα – Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Στεφάνου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, στον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και αναποδογύρισαν.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Μάρτυρες ανέφεραν, το ένα αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε προσπέραση και να συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο εκείνη τη στιγμή έστριβε προς την περιοχή της Παπαδάτου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μία 25χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε στο ένα αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Μάρτυρες ανέφεραν, το ένα αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε προσπέραση και να συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο εκείνη τη στιγμή έστριβε προς την περιοχή της Παπαδάτου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μία 25χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε στο ένα αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
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