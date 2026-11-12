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Κώστας Τσόκλης - Δημήτρης Μαραγκόπουλος: Μια απρόβλεπτη συνάντηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Κώστας Τσόκλης - Δημήτρης Μαραγκόπουλος: Μια απρόβλεπτη συνάντηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ένα το ηχητικό δρώμενο με την αυτοβιογραφική μαρτυρία του σπουδαίου εικαστικού
Ένα πολυδιάστατο ντοκουμέντο που συνδυάζει την ιστορική αφήγηση του σπουδαίου εικαστικού Κώστα Τσόκλη με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου αποτελεί το ηχητικό δρώμενο «Διαδρομές ή ένας ανέφικτος στόχος» παρουσιάζεται από το Megaron Plus, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:00, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.
Ο λόγος, η εικόνα και η μουσική συναντιούνται σε ένα συναρπαστικό ταξίδι: μνήμες και προσωπικές αναζητήσεις, τα μεγάλα κινήματα της Τέχνης, η διεθνής παρουσία του Τσόκλη και τα ταξίδια του. Η αφήγηση περνά από τα σημαντικότερα έργα των οκτώ περιόδων της δημιουργικής του πορείας, και μέσα από αυτά ξετυλίγεται η αγωνιώδης πλευρά του 20ού και των πρώτων δεκαετιών του 21ού αιώνα.
Η ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Τσόκλη, μαζί με ένα λιτό εικαστικό υλικό και τη μουσική του Μαραγκόπουλου, δημιουργεί κάτι τελείως νέο και αυτόνομο.
Για το πώς γεννήθηκε αυτή η συνάντηση, μιλά ο ίδιος ο συνθέτης: «Η επαφή μου με την ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Κώστα Τσόκλη ήταν από την πρώτη στιγμή καταλυτική. Κάτω από τη φαινομενικά όχι φορτισμένη αφήγησή του, ένιωσα να ξετυλίγεται ένας πολυδιάστατος κόσμος, γεμάτος προσωπικά βιώματα, εκλεπτυσμένες και βαθιές σκέψεις, συναισθήματα, που όλα μαζί όμως συνδέονταν οργανικά με την ιστορική και πολιτισμική σε συνεχή αλλαγή εξωτερική πραγματικότητα. Οκτώ δεκαετίες δημιουργίας και μιας πορείας σε μια Ελλάδα αλλά και μια Ευρώπη γεμάτη εντάσεις, ανησυχία, αλλαγές, πολέμους αλλά και δημιουργία. Η κοινή επιθυμία για μια συνεργασία κατέληξε σε αυτό το ηχητικό δρώμενο, που συνοδεύεται από ένα λιτό εικαστικό υλικό. Η φωνή του κορυφαίου εικαστικού μαζί με ό,τι μεταφέρει συλλειτούργησε μαζί με τη μουσική, και με έναν απρόσμενο τρόπο δημιούργησε κάτι τελείως νέο και αυτόνομο. Έτσι κι αλλιώς, είχα προσεγγίσει το κείμενό του κρυπτογραφικά, εσωτερικά, επιχειρώντας να διεισδύσω στα βαθύτερα επίπεδα του λόγου του, που με ευφυΐα τα κρατούσε προστατευμένα από την επιφανειακή ακρόαση και επικοινωνία. Η εμπειρία μου με αυτήν την συνύπαρξη ήταν μοναδική και τη νιώθω σαν μια καλή τύχη και ευλογία.»
Ο Κώστας Τσόκλης, γεννημένος στην Αθήνα το 1930, είναι ένας από τους σημαντικότερους εικαστικούς της γενιάς του '60 και διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός. Η πορεία του από το 1955 μέχρι σήμερα, με περισσότερες από εκατό ατομικές εκθέσεις, αποτυπώνει μια διαρκή ανανέωση: από τα πορτρέτα των γονιών του και τις αφηρημένες διατυπώσεις έως τους πειραματισμούς με εξωζωγραφικά στοιχεία και τον διάλογο με την τεχνολογία. Το έργο του φιλοξενείται και στο Δημοτικό Ίδρυμα «Μουσείο Κώστα Τσόκλη», που εγκαινιάστηκε το 2011 στον Κάμπο της Τήνου, με το οποίο το Μέγαρο συνεργάζεται σε αυτή την παρουσίαση.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ΕΔΩ
Ο λόγος, η εικόνα και η μουσική συναντιούνται σε ένα συναρπαστικό ταξίδι: μνήμες και προσωπικές αναζητήσεις, τα μεγάλα κινήματα της Τέχνης, η διεθνής παρουσία του Τσόκλη και τα ταξίδια του. Η αφήγηση περνά από τα σημαντικότερα έργα των οκτώ περιόδων της δημιουργικής του πορείας, και μέσα από αυτά ξετυλίγεται η αγωνιώδης πλευρά του 20ού και των πρώτων δεκαετιών του 21ού αιώνα.
Η ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Τσόκλη, μαζί με ένα λιτό εικαστικό υλικό και τη μουσική του Μαραγκόπουλου, δημιουργεί κάτι τελείως νέο και αυτόνομο.
Για το πώς γεννήθηκε αυτή η συνάντηση, μιλά ο ίδιος ο συνθέτης: «Η επαφή μου με την ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Κώστα Τσόκλη ήταν από την πρώτη στιγμή καταλυτική. Κάτω από τη φαινομενικά όχι φορτισμένη αφήγησή του, ένιωσα να ξετυλίγεται ένας πολυδιάστατος κόσμος, γεμάτος προσωπικά βιώματα, εκλεπτυσμένες και βαθιές σκέψεις, συναισθήματα, που όλα μαζί όμως συνδέονταν οργανικά με την ιστορική και πολιτισμική σε συνεχή αλλαγή εξωτερική πραγματικότητα. Οκτώ δεκαετίες δημιουργίας και μιας πορείας σε μια Ελλάδα αλλά και μια Ευρώπη γεμάτη εντάσεις, ανησυχία, αλλαγές, πολέμους αλλά και δημιουργία. Η κοινή επιθυμία για μια συνεργασία κατέληξε σε αυτό το ηχητικό δρώμενο, που συνοδεύεται από ένα λιτό εικαστικό υλικό. Η φωνή του κορυφαίου εικαστικού μαζί με ό,τι μεταφέρει συλλειτούργησε μαζί με τη μουσική, και με έναν απρόσμενο τρόπο δημιούργησε κάτι τελείως νέο και αυτόνομο. Έτσι κι αλλιώς, είχα προσεγγίσει το κείμενό του κρυπτογραφικά, εσωτερικά, επιχειρώντας να διεισδύσω στα βαθύτερα επίπεδα του λόγου του, που με ευφυΐα τα κρατούσε προστατευμένα από την επιφανειακή ακρόαση και επικοινωνία. Η εμπειρία μου με αυτήν την συνύπαρξη ήταν μοναδική και τη νιώθω σαν μια καλή τύχη και ευλογία.»
Ο Κώστας Τσόκλης, γεννημένος στην Αθήνα το 1930, είναι ένας από τους σημαντικότερους εικαστικούς της γενιάς του '60 και διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός. Η πορεία του από το 1955 μέχρι σήμερα, με περισσότερες από εκατό ατομικές εκθέσεις, αποτυπώνει μια διαρκή ανανέωση: από τα πορτρέτα των γονιών του και τις αφηρημένες διατυπώσεις έως τους πειραματισμούς με εξωζωγραφικά στοιχεία και τον διάλογο με την τεχνολογία. Το έργο του φιλοξενείται και στο Δημοτικό Ίδρυμα «Μουσείο Κώστα Τσόκλη», που εγκαινιάστηκε το 2011 στον Κάμπο της Τήνου, με το οποίο το Μέγαρο συνεργάζεται σε αυτή την παρουσίαση.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ΕΔΩ
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