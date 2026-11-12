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LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!
LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!
Οι Les Trois Femmes επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, για μια ξεχωριστή βραδιά με άρωμα άλλης εποχής, γεμάτη jazz, swing και χριστουγεννιάτικη λάμψη
Με τις χαρακτηριστικές τριφωνίες τους και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, οι τρεις γυναικείες φωνές μάς ταξιδεύουν στη χρυσή εποχή της jazz, ζωντανεύοντας αγαπημένα standards των δεκαετιών του ’20, του ’30 και του ’40, αλλά και διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Οι Μαντώ Παναγιωτάκη, Έρση Οικονόμου και Ειρήνη Βαρθακούρη στις φωνές συναντούν τρεις εξαιρετικούς μουσικούς: τον Παντελή Μπενετάτο στο πιάνο, τον Κώστα Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και τον Θάνο Χατζηαναγνώστου στα drums. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Μάρκος Παπασηφάκης.
Μια βραδιά γεμάτη swing ρυθμό, jazz αρμονίες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που υπόσχεται να μας μεταφέρει τη μαγεία των γιορτών!
Σας περιμένουμε να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα μαζί, με τον πιο ξεχωριστό τρόπο!
Προπώληση εισιτηρίων:
LES TROIS FEMMES 'Swinging into Christmas' | Εισιτήρια online! | More.com
Arrangements Markos Papasifakis
Vocals Ersi Oikonomou, Manto Panagiotaki, Eirini Varthakouri
Piano Pantelis Benetatos
Double Bass Kostas Konstantinou
Οι Μαντώ Παναγιωτάκη, Έρση Οικονόμου και Ειρήνη Βαρθακούρη στις φωνές συναντούν τρεις εξαιρετικούς μουσικούς: τον Παντελή Μπενετάτο στο πιάνο, τον Κώστα Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και τον Θάνο Χατζηαναγνώστου στα drums. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Μάρκος Παπασηφάκης.
Μια βραδιά γεμάτη swing ρυθμό, jazz αρμονίες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που υπόσχεται να μας μεταφέρει τη μαγεία των γιορτών!
Σας περιμένουμε να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα μαζί, με τον πιο ξεχωριστό τρόπο!
Προπώληση εισιτηρίων:
LES TROIS FEMMES 'Swinging into Christmas' | Εισιτήρια online! | More.com
Arrangements Markos Papasifakis
Vocals Ersi Oikonomou, Manto Panagiotaki, Eirini Varthakouri
Piano Pantelis Benetatos
Double Bass Kostas Konstantinou
Drums Thanos Hatzianagnostou
Les Trois Femmes | Swing Jazz Group
Info
LES TROIS FEMMES – SWINGING INTO CHRISTMAS
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:30
Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς |
Τιμές εισιτηρίων: από 12€
www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310
Les Trois Femmes | Swing Jazz Group
Info
LES TROIS FEMMES – SWINGING INTO CHRISTMAS
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:30
Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς |
Τιμές εισιτηρίων: από 12€
www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310
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