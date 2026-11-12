LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!

Οι Les Trois Femmes επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, για μια ξεχωριστή βραδιά με άρωμα άλλης εποχής, γεμάτη jazz, swing και χριστουγεννιάτικη λάμψη

LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!
Με τις χαρακτηριστικές τριφωνίες τους και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, οι τρεις γυναικείες φωνές μάς ταξιδεύουν στη χρυσή εποχή της jazz, ζωντανεύοντας αγαπημένα standards των δεκαετιών του ’20, του ’30 και του ’40, αλλά και διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!
LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!

Οι Μαντώ Παναγιωτάκη, Έρση Οικονόμου και Ειρήνη Βαρθακούρη στις φωνές συναντούν τρεις εξαιρετικούς μουσικούς: τον Παντελή Μπενετάτο στο πιάνο, τον Κώστα Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και τον Θάνο Χατζηαναγνώστου στα drums. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Μάρκος Παπασηφάκης.
LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!

Μια βραδιά γεμάτη swing ρυθμό, jazz αρμονίες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που υπόσχεται να μας μεταφέρει τη μαγεία των γιορτών!

Σας περιμένουμε να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα μαζί, με τον πιο ξεχωριστό τρόπο!

Προπώληση εισιτηρίων:

LES TROIS FEMMES 'Swinging into Christmas' | Εισιτήρια online! | More.com
Κλείσιμο
Arrangements Markos Papasifakis
Vocals Ersi Oikonomou, Manto Panagiotaki, Eirini Varthakouri
Piano Pantelis Benetatos
Double Bass Kostas Konstantinou
Drums Thanos Hatzianagnostou

Les Trois Femmes | Swing Jazz Group

Info

LES TROIS FEMMES – SWINGING INTO CHRISTMAS

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς |

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης