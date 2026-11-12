LES TROIS FEMMES : Τα Χριστούγεννα συναντούν τη μαγεία του swing!

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Με τις χαρακτηριστικές τριφωνίες τους και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, οι τρεις γυναικείες φωνές μάς ταξιδεύουν στη χρυσή εποχή της jazz, ζωντανεύοντας αγαπημένα standards των δεκαετιών του ’20, του ’30 και του ’40, αλλά και διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.Οι Μαντώ Παναγιωτάκη, Έρση Οικονόμου και Ειρήνη Βαρθακούρη στις φωνές συναντούν τρεις εξαιρετικούς μουσικούς: τον Παντελή Μπενετάτο στο πιάνο, τον Κώστα Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και τον Θάνο Χατζηαναγνώστου στα drums. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Μάρκος Παπασηφάκης.Μια βραδιά γεμάτη swing ρυθμό, jazz αρμονίες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που υπόσχεται να μας μεταφέρει τη μαγεία των γιορτών!Σας περιμένουμε να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα μαζί, με τον πιο ξεχωριστό τρόπο!Arrangements Markos PapasifakisVocals Ersi Oikonomou, Manto Panagiotaki, Eirini VarthakouriPiano Pantelis BenetatosDouble Bass Kostas Konstantinou