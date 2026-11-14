Σάλος στη Βρετανία: Αποπέμπεται ο επικεφαλής της Αρχής για την Ηθική, έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών

Σε μια περίπτωση, ο Στιούαρτ Στέρλνιγκ κατηγορείται ότι είχε πιάσει το στήθος γυναίκας συναδέλφου του, όταν το 2003 υπηρετούσε ως αστυνομικός - Διενεργείται έρευνα σε βάρος του





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Η αντίδραση της κυβέρνησης μετά τις αποκαλύψεις Οι Sunday Times έφεραν στο φως την ύπαρξη καταγγελιών σε βάρος του Στέρλινγκ, οι οποίες είχαν διατυπωθεί κατά την προηγούμενη επαγγελματική του σταδιοδρομία στην αστυνομία, καθώς και τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί.



Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι ο αξιωματούχος αποσύρεται προσωρινά από τα καθήκοντά του.







Η Επιτροπή Ηθικής και Ακεραιότητας είχε περιληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών το 2024, με στόχο, όπως ανέφερε το κόμμα, τη διασφάλιση της εντιμότητας στη διακυβέρνηση.



Η δημιουργία της αποτέλεσε απάντηση στα σκάνδαλα που είχαν σημειωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν είχαν προκύψει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.



Κλείσιμο Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε αστυνομικό τμήμα Σύμφωνα με τους Sunday Times, το 2003 ο Στέρλινγκ, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως νεαρός αστυνομικός στην αστυνομική διεύθυνση του Νορθάμπτονσαϊρ, είχε παραπεμφθεί σε πλήρη πειθαρχική διαδικασία για υπόθεση που αντιμετωπίστηκε ως περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.



Η καταγγελία αφορούσε ισχυρισμό ότι είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο το στήθος γυναίκας συναδέλφου του μέσα σε αστυνομικό τμήμα.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας άνδρας συνάδελφός του, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, τον είχε καταγγείλει στους ανωτέρους του.



Ο Στέρλινγκ είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα με πλήρεις αποδοχές, ενώ διεξαγόταν η έρευνα για την υπόθεση.



Από τα καθήκοντά του απομακρύνθηκε προσωρινά ο επικεφαλής της Επιτροπή Ηθικής και Ακεραιότητας στη Βρετανία , Στιούαρτ Στέρλινγκ, μετά τις αποκαλύψεις ότι είχε ερευνηθεί στο παρελθόν για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών συναδέλφων του, ενώ σε μία περίπτωση του είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή, καθώς είχε πιάσει το στήθος γυναίκας συναδέλφου του.Σύμφωνα με το BBC , η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για τη διαδικασία ελέγχου του ιστορικού του πριν από τον διορισμό του στην Επιτροπή Ηθικής και Ακεραιότητας (Ethics and Integrity Commission), έναν θεσμό που δημιουργήθηκε με στόχο τη διασφάλιση της εντιμότητας και της λογοδοσίας στη βρετανική κυβέρνηση. Οι καταγγελίες και οι σχετικές έρευνες αποκαλύφθηκαν από τους Sunday Times, με τη βρετανική κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι εξετάζει επειγόντως τα στοιχεία.Ο Στέρλινγκ είχε διοριστεί τον Οκτώβριο του 2025 ως ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης Επιτροπής, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Εργατικού Κόμματος για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δεοντολογίας στον δημόσιο βίο. Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, η παροχή συμβουλών στον πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς στον δημόσιο τομέα.Οι Sunday Times έφεραν στο φως την ύπαρξη καταγγελιών σε βάρος του Στέρλινγκ, οι οποίες είχαν διατυπωθεί κατά την προηγούμενη επαγγελματική του σταδιοδρομία στην αστυνομία, καθώς και τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί.Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι ο αξιωματούχος αποσύρεται προσωρινά από τα καθήκοντά του.«Πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες. Ο Στιούαρτ Στέρλινγκ αποσύρθηκε από τον ρόλο του, ενώ προχωρούμε με ταχύτητα στη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Η Επιτροπή Ηθικής και Ακεραιότητας είχε περιληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών το 2024, με στόχο, όπως ανέφερε το κόμμα, τη διασφάλιση της εντιμότητας στη διακυβέρνηση.Η δημιουργία της αποτέλεσε απάντηση στα σκάνδαλα που είχαν σημειωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν είχαν προκύψει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.Σύμφωνα με τους Sunday Times, το 2003 ο Στέρλινγκ, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως νεαρός αστυνομικός στην αστυνομική διεύθυνση του Νορθάμπτονσαϊρ, είχε παραπεμφθεί σε πλήρη πειθαρχική διαδικασία για υπόθεση που αντιμετωπίστηκε ως περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.Η καταγγελία αφορούσε ισχυρισμό ότι είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο το στήθος γυναίκας συναδέλφου του μέσα σε αστυνομικό τμήμα.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας άνδρας συνάδελφός του, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, τον είχε καταγγείλει στους ανωτέρους του.Ο Στέρλινγκ είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα με πλήρεις αποδοχές, ενώ διεξαγόταν η έρευνα για την υπόθεση.

Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί πειθαρχική διαδικασία σχετικά με την καταγγελία, αναφέροντας ωστόσο ως έτος το 2002.



«Ο Στιούαρτ δηλώνει ότι πραγματοποιήθηκε πλήρης πειθαρχική διαδικασία σχετικά με την καταγγελία το 2002. Συνεργάστηκε πλήρως με τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν η επιβολή ποινής», ανέφερε.



Όπως αποκάλυψαν οι Sunday Times, η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν χρηματικό πρόστιμο ισόποσο με τις αποδοχές δύο εβδομάδων.



Σύμφωνα με την εφημερίδα, επρόκειτο για τη βαρύτερη πειθαρχική κύρωση που μπορούσε να επιβληθεί εκείνη την περίοδο, με εξαίρεση την υποχρεωτική παραίτηση από το αστυνομικό σώμα.



Παρά την πειθαρχική ποινή, ο Στέρλινγκ συνέχισε την καριέρα του στην αστυνομία, έλαβε δύο επαίνους για την υπηρεσία του και προήχθη στον βαθμό του αρχιφύλακα της Ασφάλειας.

Δεύτερη καταγγελία το 2008 – Τι απαντά ο ίδιος

Οι Sunday Times αποκάλυψαν επίσης ότι το 2008 ο Στέρλινγκ βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα καταγγελία για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά εις βάρος γυναίκας συναδέλφου του.



Αυτή τη φορά, το φερόμενο περιστατικό είχε σημειωθεί σε κοινωνική συγκέντρωση εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καταγγελία διαβιβάστηκε και πάλι στην αστυνομική υπηρεσία στην οποία εργαζόταν.



Ο εκπρόσωπος του Στέρλινγκ δήλωσε ότι ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι συνέβη το περιστατικό.



«Αρνείται ότι το φερόμενο περιστατικό του 2008 συνέβη ποτέ. Δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ποινικής έρευνας, αλλά η καταγγελία εξετάστηκε από την υπηρεσία επαγγελματικών προτύπων», ανέφερε.



Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε επίσης ότι ο Στέρλινγκ δεν υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την αστυνομία.



«Δεν του ζητήθηκε να αποχωρήσει από το σώμα. Έφυγε οικειοθελώς», σημείωσε.

Η μετέπειτα κυβερνητική καριέρα και η παρασημοφόρηση από το βρετανικό κράτος

Το 2009, ο Στέρλινγκ εντάχθηκε στο Cabinet Office, την κεντρική κυβερνητική υπηρεσία της Βρετανίας που υποστηρίζει το έργο του πρωθυπουργού και συντονίζει τη λειτουργία των κυβερνητικών μηχανισμών.



Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια διαδικασία ελέγχου του επαγγελματικού ιστορικού του πραγματοποιήθηκε κατά την πρόσληψή του στην υπηρεσία.



Στη συνέχεια, ανέλαβε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στη δημόσια διοίκηση, ενώ το 2019 αποσπάστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (National Police Chiefs' Council).



Το 2023 τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE), για τη συμβολή του στον σχεδιασμό της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.



Η επαγγελματική αυτή διαδρομή οδήγησε στον διορισμό του, τον Οκτώβριο του 2025, στην ηγεσία της νεοσύστατης Επιτροπής Δεοντολογίας και Ακεραιότητας.

Έρευνα για το αν είχαν γνωστοποιηθεί οι προηγούμενες καταγγελίες

Μετά τις αποκαλύψεις, το Cabinet Office αναμένεται να εξετάσει κατά πόσο είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με το επαγγελματικό παρελθόν του Στέρλινγκ και εάν οι αρμόδιες αρχές είχαν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του.



Στο επίκεντρο της εξέτασης βρίσκεται το εάν οι προηγούμενες πειθαρχικές διαδικασίες είχαν δηλωθεί σωστά και με πληρότητα, καθώς και εάν είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής του για τη θέση.



Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η κυβέρνηση γνώριζε την ύπαρξη των συγκεκριμένων καταγγελιών πριν από τον διορισμό του.



Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της φύσης της θέσης που κατέχει ο Στέρλινγκ, καθώς ο οργανισμός του οποίου ηγείται έχει ως βασική αποστολή την προάσπιση της δεοντολογίας και την αντιμετώπιση ανάρμοστων συμπεριφορών στον κυβερνητικό μηχανισμό.



Η προσωρινή αποχώρησή του από τα καθήκοντά του θα παραμείνει σε ισχύ όσο η κυβέρνηση εξετάζει τα στοιχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση για το επαγγελματικό του μέλλον.