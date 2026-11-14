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Πύρινος εφιάλτης σε εργοστάσιο χρωμάτων στην Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 εκρήξεις, δείτε βίντεο
Πύρινος εφιάλτης σε εργοστάσιο χρωμάτων στην Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 εκρήξεις, δείτε βίντεο
Τεράστια πύρινη σφαίρα υψώθηκε στον ουρανό – Περίπου 100.000 λίτρα εύφλεκτων διαλυτών στις εγκαταστάσεις, προληπτικές εκκενώσεις και πολύωρη μάχη με τις φλόγες
Τουλάχιστον 20 διαδοχικές εκρήξεις και μια τεράστια πυρκαγιά προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε εργοστάσιο χρωμάτων και χημικών στη Βραζιλία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις πυροσβέστες. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που μια μεγάλη πύρινη σφαίρα υψώνεται πάνω από τις εγκαταστάσεις, ενώ εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τρέχουν για να απομακρυνθούν.
Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (13/11), περίπου στις 10:30 τοπική ώρα, στο εργοστάσιο της εταιρείας Pyrozzar, στην πόλη Σάλτο, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Σάο Πάολο.
Στις εγκαταστάσεις υπήρχαν περίπου 100.000 λίτρα εύφλεκτων διαλυτών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και την ανακύκλωση χρωμάτων και βερνικιών, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα και να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες εκρήξεις.
Σύμφωνα με τις αναφορές της Πυροσβεστικής, από το περιστατικό τραυματίστηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις πυροσβέστες. Ένας από τους πυροσβέστες υπέστη εγκαύματα στην αναπνευστική οδό και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ αναφέρθηκαν σοβαρά εγκαύματα και σε έναν πολίτη.
Συνολικά, οι υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής παρείχαν περίθαλψη σε περισσότερα άτομα, με ορισμένα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για 12 περιστατικά που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.
Η ένταση της φωτιάς και οι διαδοχικές εκρήξεις ανάγκασαν τις Αρχές να απομακρύνουν προληπτικά κατοίκους και εργαζομένους από γειτονικές εγκαταστάσεις και σπίτια. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή και ήταν ορατοί από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.
Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε προσωρινά η ηλεκτροδότηση σε περίπου 700 ακίνητα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενίσχυσαν την περίμετρο ασφαλείας γύρω από το εργοστάσιο.
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε για περισσότερες από 20 ώρες, με τη συμμετοχή δεκάδων πυροσβεστών και πολλών οχημάτων. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου (14/11) είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 400.000 λίτρα νερού, ενώ οι περισσότερες εστίες είχαν περιοριστεί.
Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (13/11), περίπου στις 10:30 τοπική ώρα, στο εργοστάσιο της εταιρείας Pyrozzar, στην πόλη Σάλτο, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Σάο Πάολο.
Στις εγκαταστάσεις υπήρχαν περίπου 100.000 λίτρα εύφλεκτων διαλυτών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και την ανακύκλωση χρωμάτων και βερνικιών, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα και να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες εκρήξεις.
A huge explosion has destroyed a factory in Salto, Brazil. pic.twitter.com/AK4w58pyyM— World Source News (@Worldsource24) November 13, 2026
Σύμφωνα με τις αναφορές της Πυροσβεστικής, από το περιστατικό τραυματίστηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις πυροσβέστες. Ένας από τους πυροσβέστες υπέστη εγκαύματα στην αναπνευστική οδό και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ αναφέρθηκαν σοβαρά εγκαύματα και σε έναν πολίτη.
Σοβαρά τραυματισμένος πυροσβέστης
Συνολικά, οι υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής παρείχαν περίθαλψη σε περισσότερα άτομα, με ορισμένα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για 12 περιστατικά που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.
WATCH: Several injuries reported as footage captures huge explosion at factory in Salto, Brazil. pic.twitter.com/PkSnSffVyY— Open Source Intel (@Osint613) November 13, 2026
Η ένταση της φωτιάς και οι διαδοχικές εκρήξεις ανάγκασαν τις Αρχές να απομακρύνουν προληπτικά κατοίκους και εργαζομένους από γειτονικές εγκαταστάσεις και σπίτια. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή και ήταν ορατοί από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.
Εκκενώθηκαν προληπτικά γειτονικές εγκαταστάσεις
Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε προσωρινά η ηλεκτροδότηση σε περίπου 700 ακίνητα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενίσχυσαν την περίμετρο ασφαλείας γύρω από το εργοστάσιο.
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε για περισσότερες από 20 ώρες, με τη συμμετοχή δεκάδων πυροσβεστών και πολλών οχημάτων. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου (14/11) είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 400.000 λίτρα νερού, ενώ οι περισσότερες εστίες είχαν περιοριστεί.
Οι πυροσβέστες συνέχιζαν να ελέγχουν τα απομεινάρια των εγκαταστάσεων και να ψύχουν τα σημεία όπου υπήρχε κίνδυνος νέας ανάφλεξης.
Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα.
Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η πρόκληση της αρχικής ανάφλεξης κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης εύφλεκτων διαλυτών από βυτιοφόρο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διερεύνηση του περιστατικού.
Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα.
Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η πρόκληση της αρχικής ανάφλεξης κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης εύφλεκτων διαλυτών από βυτιοφόρο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διερεύνηση του περιστατικού.
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