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Billy Idol: O ροκ σταρ έρχεται το καλοκαίρι για συναυλία στο Release Athens
Billy Idol: O ροκ σταρ έρχεται το καλοκαίρι για συναυλία στο Release Athens
O θρυλικός τραγουδιστής των Generation X έχει διαγράψει μια καριέρα σχεδόν πέντε δεκαετιών
Έναν ακόμη αειθαλή σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, θα φέρει στην Ελλάδα το Release Athens 2027. O τραγουδιστής των θρυλικών Generation X, Billy Idol, θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στις 6 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex, τον νέο χώρο που θα φιλοξενεί το φεστιβάλ.
Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο Billy Idol αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Από το 1977 έως το 1981, ως επιβλητικός frontman των Generation X, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο πρώτο κύμα του βρετανικού punk.
Το 1982 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, έχοντας στο πλευρό του τον κιθαρίστα Steve Stevens. Μαζί διαμόρφωσαν έναν ήχο που συνδύαζε την ωμή ενέργεια του punk με την ατίθαση και ακαταμάχητη γοητεία του rock’n’roll, δημιουργώντας μια σειρά από τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, όπως τα «Dancing With Myself», «White Wedding», «Rebel Yell», «Eyes Without A Face», «Flesh For Fantasy», «Cradle of Love», «Hot In The City», αλλά και μερικές διασκευές σε κομμάτια που τα έκανε πραγματικά «δικά του», όπως τα «Mony Mony» και «To Be A Lover».
Η χαρακτηριστική του εμφάνιση και η εκρηκτική σκηνική του παρουσία, σε συνδυασμό με τα video clips του στο MTV, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή του σε ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της δεκαετίας του ’80.
Με σταθερή παρουσία στη σκηνή όλα αυτά τα χρόνια, επέστρεψε και στη δισκογραφία το 2025 με το «Dream Into It», το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 11 χρόνια, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και μουσικό Τύπο. Το 2026 ακολούθησε το Billy Idol Should Be Dead, το ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και την πολυτάραχη πορεία του.
Στις 14 Νοεμβρίου 2026, ο Billy Idol πρόκειται να ενταχθεί, μαζί με τον Steve Stevens, στο Rock & Roll Hall of Fame. Μια τιμητική διάκριση που επισφραγίζει την τεράστια επίδρασή του στη μουσική των τελευταίων δεκαετιών και προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε μια καριέρα που συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία.
Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 12:00 ΕΔΩ
Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο Billy Idol αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Από το 1977 έως το 1981, ως επιβλητικός frontman των Generation X, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο πρώτο κύμα του βρετανικού punk.
Το 1982 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, έχοντας στο πλευρό του τον κιθαρίστα Steve Stevens. Μαζί διαμόρφωσαν έναν ήχο που συνδύαζε την ωμή ενέργεια του punk με την ατίθαση και ακαταμάχητη γοητεία του rock’n’roll, δημιουργώντας μια σειρά από τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, όπως τα «Dancing With Myself», «White Wedding», «Rebel Yell», «Eyes Without A Face», «Flesh For Fantasy», «Cradle of Love», «Hot In The City», αλλά και μερικές διασκευές σε κομμάτια που τα έκανε πραγματικά «δικά του», όπως τα «Mony Mony» και «To Be A Lover».
Η χαρακτηριστική του εμφάνιση και η εκρηκτική σκηνική του παρουσία, σε συνδυασμό με τα video clips του στο MTV, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή του σε ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της δεκαετίας του ’80.
Με σταθερή παρουσία στη σκηνή όλα αυτά τα χρόνια, επέστρεψε και στη δισκογραφία το 2025 με το «Dream Into It», το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 11 χρόνια, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και μουσικό Τύπο. Το 2026 ακολούθησε το Billy Idol Should Be Dead, το ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και την πολυτάραχη πορεία του.
Στις 14 Νοεμβρίου 2026, ο Billy Idol πρόκειται να ενταχθεί, μαζί με τον Steve Stevens, στο Rock & Roll Hall of Fame. Μια τιμητική διάκριση που επισφραγίζει την τεράστια επίδρασή του στη μουσική των τελευταίων δεκαετιών και προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε μια καριέρα που συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία.
Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 12:00 ΕΔΩ
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