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Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν: Πρεμιέρα απόψε για τον «Ρόσμερσχολμ» του Ιψεν
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν: Πρεμιέρα απόψε για τον «Ρόσμερσχολμ» του Ιψεν
Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Χουβαρδά και τους Αργύρη Ξάφη και Ηρώ Μπέζου ανάμεσα στους πρωταγωνιστές
Μια δυναμική καλλιτεχνική ομάδα, αποτελούμενη από τον σκηνοθέτη Γιάννης Χουδαρδά και τους διακεκριμένους ηθοποιούς Αργύρη Ξάφη, Άντζελα Μπρούσκου, Σίμο Κακάλας, Γιώργο Γλάστρα, Ηρώ Μπέζου και Γιάννης Χαρίση, βρίσκεται πίσω από το ανέβασμα του σπουδαίου έργου του Χένρικ Ίψεν «Ρόσμερσχολμ», που κάνει πρεμιέρα απόψε, Πέμπτη, στη σκηνή της Φρυνίχου του Θέατρου Τέχνης Καρόλου Κουν.
Στο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, επικρατεί βαθιά σιωπή. Ο Γιοχάνες Ρόσμερ, άτεκνος και χήρος, κατοικεί, ως ο τελευταίος εκπρόσωπος του γένους του, σ’ ένα στοιχειωμένο σπίτι με λίγo παρόν, πολλή ιστορία, και αβέβαιο μέλλον. Οι σκιές του παρελθόντος φωλιάζουν στις χαραμάδες και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εξαπολύσουν την εκδικητική τους δύναμη. Σ’ αυτόν τον πύργο με την αποπνικτική ατμόσφαιρα μεταφυσικού τρόμου, οι ζωντανοί ζουν μια δανεική ζωή, όσο η μεγαθυμία των νεκρών τους το επιτρέπει.
Κι όμως, το Ρόσμερσχολμ θα μπορούσε να είναι ένας όμορφος, θαυμάσιος τόπος, όπου ο Γιοχάνες και η Ρεμπέκα Βεστ, η νέα, απελευθερωμένη γυναίκα που έχει αντικαταστήσει την σύζυγό του Ρόσμερ που αυτοκτόνησε γιατί δεν κατάφερε να απεκτήσει παιδιά, θα μπορούσαν να ζήσουν τον μεγάλο έρωτα, σε έναν κόσμο όπου τα κακά πνεύματα θα έπαυαν να στοιχειώνουν, νέες, σφριγηλές ιδέες θα μπορούσαν να γεννηθούν και μια αίσθηση ανθρώπινης ευτυχίας θα βασίλευε στον.
Όμως οι μηχανισμοί της δυστυχίας είναι ισχυροί και η δύναμη των νεκρών μεγάλη. Στην έπαυλη των Ρόσμερ κυκλοφορούν συντηρητικοί πολιτικοί και προοδευτικοί εκδότες, οραματιστές φιλόσοφοι, φαντάσματα, τρομακτικά σύμβολα με τη μορφή άσπρων αλόγων, αλλά και ο απλός λαός. Όλοι προσπαθούν να επιβληθούν, να κυριαρχήσουν πάνω στο ερωτευμένο ζευγάρι που αγωνίζεται να βρει τη χαρά της ζωής.
Το «Ρόσμερσχολμ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Χένρικ Ίψεν καθώς αποτελεί ένα πολυσύνθετο, πρωτοποριακό για την εποχή του υπαρξιακό έργο, που ταυτόχρονα αποτελεί ένα επίκαιρο και βαθιά πολιτικό κείμενο, με απρόσμενες και δεξιοτεχνικές κωμικές ανάσες.
Με τολμηρή αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας, αλλά και ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού. Η μορφή της Ρεμπέκας Βεστ, μιας χειραφετημένης γυναίκας που χρησιμοποιεί το πνευματικό της σφρίγος για να πείσει τον πρώην πάστορα Ρόσμερ να απελευθερωθεί και να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, αποτελεί την προοδευτική δύναμη που κινεί την πλοκή. Η επιρροή της πάνω του περιπλέκεται από τη μεταξύ τους σεξουαλική έλξη, η οποία καταπνιγόταν όσο ζούσε η πρώην σύζυγος του Ρόσμερ, και τώρα δυναμιτίζεται από τις ενοχές του για τον θάνατό της. Ανίκανοι, παρά την πίστη τους στον ελεύθερο έρωτα, να ολοκληρώσουν τη σχέση τους, οι δυο τους βρίσκονται σε αδιέξοδο. Όπως στην σπαρακτική ιστορία του Τριστάνου και της Ιζόλδης, υπάρχει κάτι μεγαλειώδες σ’ αυτό το πεπρωμένο: αν ο Ρόσμερ και η Ρεμπέκα δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθερα μέσα σε μια αστική κοινωνία, τότε πρέπει να εργαστούν για να την αλλάξουν. Κι αν αποτύχουν, τότε ένας ποιητικός θάνατος θα τους προσφέρει την διέξοδο.
Στο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, επικρατεί βαθιά σιωπή. Ο Γιοχάνες Ρόσμερ, άτεκνος και χήρος, κατοικεί, ως ο τελευταίος εκπρόσωπος του γένους του, σ’ ένα στοιχειωμένο σπίτι με λίγo παρόν, πολλή ιστορία, και αβέβαιο μέλλον. Οι σκιές του παρελθόντος φωλιάζουν στις χαραμάδες και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εξαπολύσουν την εκδικητική τους δύναμη. Σ’ αυτόν τον πύργο με την αποπνικτική ατμόσφαιρα μεταφυσικού τρόμου, οι ζωντανοί ζουν μια δανεική ζωή, όσο η μεγαθυμία των νεκρών τους το επιτρέπει.
Κι όμως, το Ρόσμερσχολμ θα μπορούσε να είναι ένας όμορφος, θαυμάσιος τόπος, όπου ο Γιοχάνες και η Ρεμπέκα Βεστ, η νέα, απελευθερωμένη γυναίκα που έχει αντικαταστήσει την σύζυγό του Ρόσμερ που αυτοκτόνησε γιατί δεν κατάφερε να απεκτήσει παιδιά, θα μπορούσαν να ζήσουν τον μεγάλο έρωτα, σε έναν κόσμο όπου τα κακά πνεύματα θα έπαυαν να στοιχειώνουν, νέες, σφριγηλές ιδέες θα μπορούσαν να γεννηθούν και μια αίσθηση ανθρώπινης ευτυχίας θα βασίλευε στον.
Όμως οι μηχανισμοί της δυστυχίας είναι ισχυροί και η δύναμη των νεκρών μεγάλη. Στην έπαυλη των Ρόσμερ κυκλοφορούν συντηρητικοί πολιτικοί και προοδευτικοί εκδότες, οραματιστές φιλόσοφοι, φαντάσματα, τρομακτικά σύμβολα με τη μορφή άσπρων αλόγων, αλλά και ο απλός λαός. Όλοι προσπαθούν να επιβληθούν, να κυριαρχήσουν πάνω στο ερωτευμένο ζευγάρι που αγωνίζεται να βρει τη χαρά της ζωής.
Το «Ρόσμερσχολμ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Χένρικ Ίψεν καθώς αποτελεί ένα πολυσύνθετο, πρωτοποριακό για την εποχή του υπαρξιακό έργο, που ταυτόχρονα αποτελεί ένα επίκαιρο και βαθιά πολιτικό κείμενο, με απρόσμενες και δεξιοτεχνικές κωμικές ανάσες.
Με τολμηρή αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας, αλλά και ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού. Η μορφή της Ρεμπέκας Βεστ, μιας χειραφετημένης γυναίκας που χρησιμοποιεί το πνευματικό της σφρίγος για να πείσει τον πρώην πάστορα Ρόσμερ να απελευθερωθεί και να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, αποτελεί την προοδευτική δύναμη που κινεί την πλοκή. Η επιρροή της πάνω του περιπλέκεται από τη μεταξύ τους σεξουαλική έλξη, η οποία καταπνιγόταν όσο ζούσε η πρώην σύζυγος του Ρόσμερ, και τώρα δυναμιτίζεται από τις ενοχές του για τον θάνατό της. Ανίκανοι, παρά την πίστη τους στον ελεύθερο έρωτα, να ολοκληρώσουν τη σχέση τους, οι δυο τους βρίσκονται σε αδιέξοδο. Όπως στην σπαρακτική ιστορία του Τριστάνου και της Ιζόλδης, υπάρχει κάτι μεγαλειώδες σ’ αυτό το πεπρωμένο: αν ο Ρόσμερ και η Ρεμπέκα δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθερα μέσα σε μια αστική κοινωνία, τότε πρέπει να εργαστούν για να την αλλάξουν. Κι αν αποτύχουν, τότε ένας ποιητικός θάνατος θα τους προσφέρει την διέξοδο.
Η παράσταση βασίζεται στην τεχνική του ονειροδράματος, μια θεατρική γλώσσα που εισήγαγε πρώτος ο έτερος μεγάλος Σκανδιναβός, ο Αύγουστος Στρίντμπεργκ, και δανείζεται στοιχεία από τη γλώσσα του κινηματογράφου που διερεύνησε το υποσυνείδητο.
Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:
Τετάρτη: 19.00
Πέμπτη : 20.30
Παρασκευή: 20.30
Σάββατο: 17.30 και 21.00
Κυριακή: 19.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:
Τετάρτη: 19.00
Πέμπτη : 20.30
Παρασκευή: 20.30
Σάββατο: 17.30 και 21.00
Κυριακή: 19.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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