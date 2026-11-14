H Πορτογαλία τίμησε τον Ρονάλντο, η Δανία τη διέσυρε 4-1 στην έδρα της, δείτε γκολ
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Δανία Πορτογαλία Nations League

H Πορτογαλία τίμησε τον Ρονάλντο, η Δανία τη διέσυρε 4-1 στην έδρα της, δείτε γκολ

Οι Δανοί χάλασαν το κλίμα που είχε στηθεί προς τιμήν του CR7 και με γκολ των Χόιμπιεργκ (43'), Χόιλουντ (50' και 57') και Άντερσεν (75') είναι πλέον φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League

H Πορτογαλία τίμησε τον Ρονάλντο, η Δανία τη διέσυρε 4-1 στην έδρα της, δείτε γκολ
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Πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League βρίσκεται η Δανία, που επικράτησε 4-1 εκτός έδρας της Πορτογαλίας και θέλει έναν βαθμό ενάντια στη Νορβηγία για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία του 4ου ομίλου της League A.

Έμειναν στο αντίο στον Κριστιάνο Ρονάλντο οι Ίβηρες, που βέβαια παραμένουν στην κορυφή και θέλουν έναν βαθμό για να σφραγίσουν την πρωτιά.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, εντούτοις οι Σκανδιναβοί ανέβασαν ρυθμό στην τελική ευθεία και μετά το ακυρωθέν γκολ του Χόιλουντ (38'), έκαναν το 1-0 με πέναλτι του Χόιμπιεργκ στο 43ο λεπτό.

Δείτε ΕΔΩ το 1-0

Ο επιθετικός της Νάπολι έκανε εντέλει το 2-0 με μονοκόμματο σουτ στο 50', δίνοντας μεγάλο προβάδισμα νίκης στους Δανούς, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με εξαιρετικό σουτ επτά λεπτά αργότερα.

Δείτε ΕΔΩ το 2-0

Δείτε ΕΔΩ το 3-0

Ο εφιάλτης των Πορτογάλων δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Άντερσεν σκόραρε με κεφαλιά στο 75' και ξεχείλωσε περαιτέρω το σκορ, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Κλείσιμο
Δείτε ΕΔΩ το 4-0

Πορτογαλία: Ντιόγκο Κόστα, Αλμπέρτο, Ρούμπεν Ντίας, Ρενάτο Βέιγκα, Ντιόγκο Νταλό, Ρούμπεν Νέβες (63′ Παλίνια), Βιτίνια (83′ Ζοάο Νέβες), Πέδρο Νέτο (63′ Τρινκάο), Ζοάο Φέλιξ (63′ Φορμπς), Μπρούνο Φερνάντες (79′ Μπερνάρντο Σίλβα), Γκονσάλο Ράμος.

Δανία: Χέρμανσεν, Μπα, Πρόβστγκααρντ, Άντερσεν (82′ Νέλσον), Μέλε, Χιούλμαντ, Ντάμσγκααρντ (66′ Γένσεν), Χόιμπιεργκ, Ίσακσεν (66′ Σκοβ Όλσεν), Χόιλουντ (73′ Οσούλα), Νταραμί (73′ Φρόχολντ).

League A
4ος όμιλος

Αποτελέσματα
Νορβηγία-Ουαλία 3-1
Πορτογαλία-Δανία 1-4

Επόμενη αγωνιστική (17/11)
Δανία-Νορβηγία (21:45)
Ουαλία-Πορτογαλία (21:45)

Βαθμολογία
Πορτογαλία 12 (10-8)
Δανία 9 (11-8)
Νορβηγία 6 (9-9)
Ουαλία 3 (3-8)



Πηγή:www.gazzetta.gr
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