Θα νικήσουμε ποτέ τον καρκίνο; Τα νέα εμβόλια, οι θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα και τι μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη

Η πενταετής επιβίωση των ασθενών στις ΗΠΑ έφτασε για πρώτη φορά το 70%, νέες θεραπείες παρατείνουν σημαντικά τη ζωή - Γιατί, όμως, ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος αντίπαλος και τι σημαίνει η ανησυχητική αύξηση των περιστατικών στους κάτω των 50 ετών;