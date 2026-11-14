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Θα νικήσουμε ποτέ τον καρκίνο; Τα νέα εμβόλια, οι θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα και τι μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη
Θα νικήσουμε ποτέ τον καρκίνο; Τα νέα εμβόλια, οι θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα και τι μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη
Η πενταετής επιβίωση των ασθενών στις ΗΠΑ έφτασε για πρώτη φορά το 70%, νέες θεραπείες παρατείνουν σημαντικά τη ζωή - Γιατί, όμως, ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος αντίπαλος και τι σημαίνει η ανησυχητική αύξηση των περιστατικών στους κάτω των 50 ετών;
Μπορεί να θεραπευτεί ο καρκίνος; Το ερώτημα που απασχολεί την ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες αποκτά πλέον διαφορετική διάσταση, καθώς η ιατρική επιστήμη βρίσκεται μπροστά σε εξελίξεις που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν αδιανόητες.
Εξατομικευμένα εμβόλια που εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει καρκινικά κύτταρα, φάρμακα που μπλοκάρουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις, θεραπείες που χρησιμοποιούν τροποποιημένα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς και ερευνητικές προσπάθειες που επιχειρούν να στερήσουν από τους όγκους τις ουσίες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην ογκολογία.
Όπως αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό πενταετούς σχετικής επιβίωσης για το σύνολο των καρκίνων έφτασε για πρώτη φορά το 70% για όσους διαγνώστηκαν την περίοδο 2015-2021. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 βρισκόταν μόλις στο 49%.
Την ίδια ώρα, μια νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει τη διάμεση επιβίωση συγκεκριμένης ομάδας ασθενών, ενώ στην Αγγλία καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα της προληπτικής ιατρικής: καμία γυναίκα ηλικίας 20 έως 24 ετών δεν πέθανε από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας την πενταετία 2020-2024, εξέλιξη που συνδέεται με τον μαζικό εμβολιασμό κατά του ιού HPV.
Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο καρκίνος εξακολουθεί να προκαλεί σχεδόν 10 εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο παγκοσμίως. Τα περιστατικά αυξάνονται, οι επιστήμονες παρατηρούν ανησυχητικές τάσεις σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών και εκατομμύρια ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση ούτε στις ήδη διαθέσιμες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες.
Το παράδοξο είναι ότι όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τον καρκίνο, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε γιατί δεν υπάρχει μία και μοναδική θεραπεία που θα μπορούσε να τον εξαφανίσει.
Η Βρετανίδα ερευνήτρια, που μελετά τον καρκίνο εδώ και περίπου 45 χρόνια, διερευνά εάν η τροποποίηση της διατροφικής τροφοδοσίας ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη κακοήθων κυττάρων.
Η ομάδα της επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα αμινοξέα, δηλαδή ουσίες τις οποίες τα κύτταρα χρησιμοποιούν για την παραγωγή πρωτεϊνών και τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών τους.
Ορισμένα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσουν ιδιαίτερα μεγάλη εξάρτηση από συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να περιορίσουν επιλεκτικά τη διαθεσιμότητά τους, ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του όγκου ή να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπειών. Η ιδέα θυμίζει μια πολιορκία: αντί να επιτεθεί κανείς απευθείας στον εχθρό, επιχειρεί να του αποκόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού.
Πρόκειται, ωστόσο, για ερευνητική προσέγγιση και όχι για αποδεδειγμένη διατροφική θεραπεία. Οι σχετικές μελέτες δεν σημαίνουν ότι ένας ασθενής μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο με νηστεία ή αυθαίρετο περιορισμό τροφών. Αντιθέτως, ο υποσιτισμός μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την κατάστασή του.
Η έρευνα της Βάουσντεν έχει σημασία για έναν βαθύτερο λόγο. Αποτυπώνει την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη αντιλαμβάνεται τον καρκίνο. Παλαιότερα, οι ερευνητές αντιμετώπιζαν συχνά τον όγκο ως μια σχετικά αυτόνομη μάζα παθολογικών κυττάρων.
Εξατομικευμένα εμβόλια που εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει καρκινικά κύτταρα, φάρμακα που μπλοκάρουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις, θεραπείες που χρησιμοποιούν τροποποιημένα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς και ερευνητικές προσπάθειες που επιχειρούν να στερήσουν από τους όγκους τις ουσίες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην ογκολογία.
Όπως αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό πενταετούς σχετικής επιβίωσης για το σύνολο των καρκίνων έφτασε για πρώτη φορά το 70% για όσους διαγνώστηκαν την περίοδο 2015-2021. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 βρισκόταν μόλις στο 49%.
Την ίδια ώρα, μια νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει τη διάμεση επιβίωση συγκεκριμένης ομάδας ασθενών, ενώ στην Αγγλία καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα της προληπτικής ιατρικής: καμία γυναίκα ηλικίας 20 έως 24 ετών δεν πέθανε από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας την πενταετία 2020-2024, εξέλιξη που συνδέεται με τον μαζικό εμβολιασμό κατά του ιού HPV.
Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο καρκίνος εξακολουθεί να προκαλεί σχεδόν 10 εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο παγκοσμίως. Τα περιστατικά αυξάνονται, οι επιστήμονες παρατηρούν ανησυχητικές τάσεις σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών και εκατομμύρια ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση ούτε στις ήδη διαθέσιμες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες.
Το παράδοξο είναι ότι όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τον καρκίνο, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε γιατί δεν υπάρχει μία και μοναδική θεραπεία που θα μπορούσε να τον εξαφανίσει.
Η επιστήμονας που προσπαθεί να «λιμοκτονήσει» τους όγκουςΣτο Ινστιτούτο Francis Crick του Λονδίνου, απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras, η Κάρεν Βάουσντεν αναζητά έναν ασυνήθιστο τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου: να στερήσει από τους όγκους την τροφή που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.
Η Βρετανίδα ερευνήτρια, που μελετά τον καρκίνο εδώ και περίπου 45 χρόνια, διερευνά εάν η τροποποίηση της διατροφικής τροφοδοσίας ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη κακοήθων κυττάρων.
Η ομάδα της επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα αμινοξέα, δηλαδή ουσίες τις οποίες τα κύτταρα χρησιμοποιούν για την παραγωγή πρωτεϊνών και τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών τους.
Ορισμένα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσουν ιδιαίτερα μεγάλη εξάρτηση από συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να περιορίσουν επιλεκτικά τη διαθεσιμότητά τους, ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του όγκου ή να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπειών. Η ιδέα θυμίζει μια πολιορκία: αντί να επιτεθεί κανείς απευθείας στον εχθρό, επιχειρεί να του αποκόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού.
Πρόκειται, ωστόσο, για ερευνητική προσέγγιση και όχι για αποδεδειγμένη διατροφική θεραπεία. Οι σχετικές μελέτες δεν σημαίνουν ότι ένας ασθενής μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο με νηστεία ή αυθαίρετο περιορισμό τροφών. Αντιθέτως, ο υποσιτισμός μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την κατάστασή του.
Η έρευνα της Βάουσντεν έχει σημασία για έναν βαθύτερο λόγο. Αποτυπώνει την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη αντιλαμβάνεται τον καρκίνο. Παλαιότερα, οι ερευνητές αντιμετώπιζαν συχνά τον όγκο ως μια σχετικά αυτόνομη μάζα παθολογικών κυττάρων.
Σήμερα γνωρίζουν ότι οι κακοήθεις όγκοι αποτελούν μέρος ενός πολύπλοκου βιολογικού οικοσυστήματος. Αλληλεπιδρούν με το ανοσοποιητικό σύστημα, τα αιμοφόρα αγγεία, τον μεταβολισμό, τις ορμόνες και τους γειτονικούς ιστούς. Η κατανόηση αυτών των σχέσεων δημιουργεί νέους θεραπευτικούς στόχους, πολύ πέρα από την απλή καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.
Ένας καρκίνος του προστάτη που αναπτύσσεται αργά δεν έχει την ίδια βιολογική συμπεριφορά με έναν επιθετικό καρκίνο του παγκρέατος. Αντίστοιχα, δύο ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές γενετικές μεταλλάξεις και να ανταποκρίνονται εντελώς διαφορετικά στο ίδιο φάρμακο. Ακόμη και μέσα στον ίδιο όγκο δεν είναι όλα τα κύτταρα πανομοιότυπα.
Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις, δημιουργώντας ομάδες καρκινικών κυττάρων με διαφορετικές ιδιότητες. Αυτή η ετερογένεια εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί μια θεραπεία μπορεί αρχικά να λειτουργεί εξαιρετικά, αλλά αργότερα να χάνει την αποτελεσματικότητά της. Ορισμένα καρκινικά κύτταρα επιβιώνουν, αποκτούν ανθεκτικότητα και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ξανά.
Ο Τζέραρντ Έβαν, επίσης ερευνητής στο Francis Crick Institute, χρησιμοποιεί μια απλή παρομοίωση για να περιγράψει το πρόβλημα. Στα φυσιολογικά κύτταρα υπάρχουν μηχανισμοί που λειτουργούν σαν το πεντάλ του γκαζιού ενός αυτοκινήτου: όταν ο οδηγός αφήνει το πόδι του, το αυτοκίνητο επιβραδύνει.
Στα καρκινικά κύτταρα, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να έχει υποστεί βλάβη. Είναι σαν το γκάζι να έχει κολλήσει και να επιταχύνει συνεχώς.
Η επιστήμη έχει καταφέρει να αναπτύξει φάρμακα που παρεμβαίνουν στην επιτάχυνση. Δεν έχει, όμως, ανακαλύψει ακόμη πώς να αποκαθιστά συστηματικά τους μηχανισμούς ελέγχου σε κάθε μορφή καρκίνου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η ογκολογία απομακρύνεται από την ιδέα της μίας θεραπείας για όλους και στρέφεται σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις.
Η πενταετής σχετική επιβίωση συγκρίνει την επιβίωση ανθρώπων που διαγνώστηκαν με καρκίνο με εκείνη ανθρώπων του γενικού πληθυσμού αντίστοιχης ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών. Δεν σημαίνει ότι το 70% θεραπεύτηκε οριστικά. Αποτελεί, ωστόσο, έναν βασικό δείκτη της προόδου που έχει συντελεστεί. Μάλιστα, η βελτίωση δεν περιορίζεται σε μορφές καρκίνου που παραδοσιακά είχαν καλή πρόγνωση.
Στο πολλαπλό μυέλωμα, η πενταετής σχετική επιβίωση έχει αυξηθεί από περίπου 32% σε 62% από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στον καρκίνο του ήπατος, από 7% σε 22%, και στον καρκίνο του πνεύμονα, από 15% σε 28%.
Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με καλύτερες διαγνωστικές δυνατότητες, χειρουργικές τεχνικές, ακτινοθεραπεία, αποτελεσματικότερα φάρμακα και νέες ανοσοθεραπείες.
Αντανακλούν, επίσης, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μέρος της βελτίωσης των στατιστικών επιβίωσης επηρεάζεται και από την αναγνώριση ορισμένων όγκων σε πιο πρώιμα στάδια. Με άλλα λόγια, ο καρκίνος δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά σε ολοένα περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η λογική είναι διαφορετική από εκείνη των συνηθισμένων εμβολίων. Σε ένα εξατομικευμένο αντικαρκινικό εμβόλιο, οι επιστήμονες αναλύουν πρώτα γενετικά τον όγκο ενός ασθενούς, αναζητώντας μεταλλάξεις που δημιουργούν χαρακτηριστικές πρωτεΐνες, γνωστές ως νεοαντιγόνα.
Στη συνέχεια σχεδιάζουν ένα εμβόλιο mRNA ειδικά για τον συγκεκριμένο ασθενή. Το εμβόλιο δίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αναγνωρίσει και να επιτεθεί στα κύτταρα που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το πλεονέκτημα είναι ότι η θεραπεία στοχεύει πολύ πιο συγκεκριμένα τον καρκίνο του κάθε ανθρώπου.
Τον Αύγουστο του 2026, η Moderna και η Merck ανακοίνωσαν θετικά αποτελέσματα από μελέτη φάσης 3 σε ασθενείς με μελάνωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος, οι οποίοι είχαν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
Η προσθήκη του εξατομικευμένου εμβολίου intismeran autogene στην ανοσοθεραπεία με πεμπρολιζουμάμπη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης ή εξάπλωσης της νόσου σε σύγκριση με την ανοσοθεραπεία μόνη της.
Στα αποτελέσματα της μελέτης, περίπου το 82% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό παρέμεινε χωρίς υποτροπή στα δύο χρόνια, έναντι 70% στην ομάδα σύγκρισης. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς δείχνει ότι η εξατομικευμένη ανοσολογική στόχευση μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση: το εμβόλιο αυτό δεν έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει τον καρκίνο σε υγιείς ανθρώπους. Αξιολογείται ως θεραπεία για ανθρώπους που έχουν ήδη διαγνωστεί με τη νόσο, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.
Η φιλοδοξία της Moderna είναι να επεκτείνει στο μέλλον την τεχνολογία και σε άλλες μορφές καρκίνου και ενδεχομένως σε ανθρώπους με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων νεοπλασιών. Η εφαρμογή αυτή παραμένει αντικείμενο έρευνας.
Ο συγκεκριμένος ιός συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς και άλλων κακοηθειών. Η Αγγλία εισήγαγε το πρόγραμμα εμβολιασμού το 2008, αρχικά για κορίτσια ηλικίας 12 και 13 ετών. Τα αποτελέσματα, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, είναι εντυπωσιακά.
Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet διαπίστωσε ότι την περίοδο 2020-2024 δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών στην Αγγλία.
Με βάση τα ιστορικά δεδομένα, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι χωρίς τον εμβολιασμό θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η ίδια ανάλυση υπολόγισε ότι έως το τέλος του 2024 είχαν αποφευχθεί συνολικά περίπου 200 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στη χώρα.
Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος έχει εξαφανιστεί. Δείχνουν, όμως, πως η πρόληψη μιας λοίμωξης που προκαλεί καρκίνο μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης και θανάτου από τη νόσο.
Αυτός είναι και ένας από τους σημαντικότερους στόχους της σύγχρονης αντικαρκινικής στρατηγικής: όχι μόνο να θεραπεύει τους όγκους όταν εμφανίζονται, αλλά να αποτρέπει εξαρχής τη δημιουργία τους.
Οι πρωτεΐνες αυτές συμμετέχουν στους μηχανισμούς που ελέγχουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Σε πολλούς παγκρεατικούς όγκους εμφανίζουν μεταλλάξεις που συμβάλλουν στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της νόσου.
Η μελέτη περιέλαβε 500 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος οι οποίοι είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μηνών για όσους έλαβαν τη δραξονρασίμπη, έναντι 6,7 μηνών για όσους έλαβαν χημειοθεραπεία.
Η διαφορά των 6,5 μηνών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για μια νόσο με τόσο περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.
Τον Αύγουστο του 2026, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη δραξονρασίμπη, με την εμπορική ονομασία Rasonque, για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος.
Η έγκριση αυτή αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη, καθώς μετατρέπει ένα ερευνητικό αποτέλεσμα σε εγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ίαση. Η νόσος παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και η διάμεση επιβίωση εξακολουθεί να μετριέται σε μήνες.
Το παράδειγμα δείχνει, όμως, τι μπορεί να προσφέρει η μοριακή στόχευση: ακόμη και σε έναν καρκίνο που αντιστεκόταν επί δεκαετίες σε πολλές θεραπευτικές προσπάθειες, η ανακάλυψη μιας κρίσιμης βιολογικής αδυναμίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα.
Οι επιστήμονες συλλέγουν Τ-κύτταρα από τον ασθενή και τα τροποποιούν στο εργαστήριο, ώστε να αποκτήσουν έναν ειδικό υποδοχέα που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μόρια των καρκινικών κυττάρων. Στη συνέχεια, τα τροποποιημένα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και χορηγούνται ξανά στον ασθενή.
Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα χρησιμοποιείται ως εξειδικευμένο θεραπευτικό εργαλείο. Οι CAR-T θεραπείες έχουν παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα σε ορισμένες λευχαιμίες, λεμφώματα και άλλους αιματολογικούς καρκίνους, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι συμβατικές θεραπείες είχαν αποτύχει.
Σε ορισμένους ασθενείς έχουν επιτευχθεί μακροχρόνιες υφέσεις που ενδέχεται να ισοδυναμούν με λειτουργική ίαση. Ωστόσο, οι θεραπείες αυτές έχουν υψηλό κόστος, απαιτούν εξειδικευμένες υποδομές και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Επιπλέον, η εφαρμογή τους στους συμπαγείς όγκους παραμένει πολύ δυσκολότερη.
Η ανησυχητική αύξηση του καρκίνου στους κάτω των 50 ετών
Ενώ η επιστήμη καταγράφει σημαντικές επιτυχίες, ένα άλλο φαινόμενο προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία: η συχνότερη διάγνωση ορισμένων μορφών καρκίνου σε νεότερους ανθρώπους.
Ο καρκίνος συνδέεται παραδοσιακά με την ηλικία, καθώς οι γενετικές βλάβες συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης των κυττάρων σταδιακά εξασθενούν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ορισμένοι καρκίνοι εμφανίζονται συχνότερα και πριν από τα 50.
Σύμφωνα με ανάλυση της Cancer Research UK, τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου στις ηλικίες 25-49 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 24% μεταξύ 1995 και 2019. Την ίδια περίοδο, η αύξηση στους άνω των 75 ετών ήταν περίπου 10%. Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη, αν και πρέπει να υπογραμμιστεί ότι περίπου εννέα στα δέκα περιστατικά καρκίνου εξακολουθούν να αφορούν ανθρώπους άνω των 50 ετών.
Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη πλήρη εξήγηση για το φαινόμενο. Ένας από τους ερευνητές που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις είναι ο Άντριου Τσαν, γαστρεντερολόγος στο αμερικανικό Mass General Brigham.
Η ομάδα του διερευνά την αυξανόμενη εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές της διατροφής και του μεταβολισμού.
Η παχυσαρκία, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, οι αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα και η κατανάλωση ιδιαίτερα επεξεργασμένων τροφίμων βρίσκονται μεταξύ των παραγόντων που εξετάζονται. Ορισμένες από αυτές τις συσχετίσεις είναι ήδη τεκμηριωμένες, ενώ άλλες παραμένουν υπό διερεύνηση.
Για παράδειγμα, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 13 μορφών καρκίνου. Στις ΗΠΑ, οι συγκεκριμένες μορφές αντιστοιχούν σε περίπου 40% των νέων διαγνώσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παχυσαρκία προκαλεί το 40% των καρκίνων, αλλά ότι οι καρκίνοι αυτοί ανήκουν σε κατηγορίες για τις οποίες έχει αναγνωριστεί σχετική σύνδεση.
Η αναζήτηση των αιτιών για τις νεότερες ηλικίες είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και στις περιβαλλοντικές εκθέσεις μπορεί να επηρεάζουν τον οργανισμό πολύ πριν εμφανιστεί ένας όγκος.
Το κάπνισμα παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη αποτρέψιμη αιτία, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα, η υπεριώδης ακτινοβολία και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Υπάρχουν, επίσης, λοιμώξεις που αυξάνουν τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, όπως ο HPV και οι ιοί της ηπατίτιδας. Η προστασία μέσω εμβολιασμού, όπου ενδείκνυται, μπορεί επομένως να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο συγκεκριμένων κακοηθειών. Η πρόληψη, όμως, δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα ατομικών επιλογών.
Οι συνθήκες εργασίας, η ποιότητα του αέρα, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή και η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου επηρεάζονται από κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους.
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων.
Τα συστήματα AI μπορούν να εξετάζουν ιατρικές εικόνες, παθολογοανατομικά παρασκευάσματα και γενετικές αλληλουχίες, βοηθώντας τους ειδικούς να αναγνωρίζουν πρότυπα που θα ήταν δύσκολο ή ιδιαίτερα χρονοβόρο να εντοπιστούν με συμβατικές μεθόδους.
Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων, στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και στην επιλογή ασθενών για κλινικές μελέτες. Ωστόσο, οι αισιόδοξες προβλέψεις ορισμένων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας για οριστική εξάλειψη των ασθενειών πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Η δυνατότητα ενός αλγορίθμου να εντοπίζει μια μοριακή συσχέτιση δεν σημαίνει ότι μπορεί αυτομάτως να δημιουργήσει μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία.
Κάθε πιθανό φάρμακο πρέπει να ελεγχθεί στο εργαστήριο και στη συνέχεια μέσα από κλινικές δοκιμές, προτού αποδειχθεί ότι μπορεί πράγματι να βοηθήσει ασθενείς. Η AI μπορεί να επιταχύνει ορισμένα στάδια αυτής της διαδικασίας. Δεν καταργεί, όμως, την ανάγκη επιστημονικής επιβεβαίωσης.
Τα φάρμακα που καταστρέφουν τις πρωτεΐνες του καρκίνου και το μυστικό των ελεφάντων
Πέρα από τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες, οι επιστήμονες αναζητούν νέες μεθόδους που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κακοήθη ανάπτυξη στη ρίζα της. Μία από αυτές είναι η στοχευμένη αποδόμηση πρωτεϊνών.
Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν φάρμακα που οδηγούν τον ίδιο τον κυτταρικό μηχανισμό στην καταστροφή συγκεκριμένων πρωτεϊνών οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του όγκου. Αντί, δηλαδή, να εμποδίζουν μόνο τη λειτουργία μιας προβληματικής πρωτεΐνης, να προκαλούν την απομάκρυνσή της από το κύτταρο.
Η προσέγγιση βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει τη στόχευση πρωτεϊνών που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με συμβατικά φάρμακα. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερευνητική κατεύθυνση προέρχεται από τον ζωικό κόσμο.
Οι ελέφαντες, παρά το τεράστιο μέγεθος και τον μεγάλο αριθμό κυττάρων τους, παρουσιάζουν αξιοσημείωτους μηχανισμούς προστασίας από τον καρκίνο. Ένας από αυτούς σχετίζεται με το γονίδιο TP53, το οποίο συμβάλλει στην αναγνώριση βλαβών του DNA και στην ενεργοποίηση μηχανισμών που εμποδίζουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων.
Οι αφρικανικοί ελέφαντες διαθέτουν πολλαπλά αντίγραφα και συγγενείς αλληλουχίες αυτού του γονιδίου, σε αντίθεση με τον άνθρωπο, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν τέτοιοι φυσικοί μηχανισμοί για την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών.
Μέχρι στιγμής, η προσπάθεια μετατροπής αυτής της γνώσης σε ευρέως αποτελεσματικό φάρμακο δεν έχει αποδώσει την καθολική θεραπεία που αναζητείται.
Μια διεθνής επιτροπή ειδικών που δημοσίευσε φέτος τα συμπεράσματά της στο The Lancet Oncology εκτίμησε ότι την ίδια χρονιά οι θάνατοι ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 18,5 εκατομμύρια.
Η αύξηση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γήρανση και την πληθυσμιακή αύξηση, αλλά και με την εξάπλωση παραγόντων κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν η πιθανότητα επιβίωσης ενός ασθενούς βελτιώνεται, ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που θα χρειάζονται ογκολογική περίθαλψη μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει.
Περίπου 70% των νέων περιστατικών το 2050 αναμένεται να καταγράφεται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Και εκεί βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.
Όμως το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο κόστος των ίδιων των φαρμάκων. Για να εφαρμοστεί μια στοχευμένη θεραπεία, πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο μοριακός στόχος στον όγκο. Αυτό απαιτεί κατάλληλες εξετάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια και προσωπικό που μπορεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με διεθνή επιτροπή ειδικών του The Lancet Oncology, περίπου τέσσερις στους πέντε ασθενείς παγκοσμίως που πληρούν τις προϋποθέσεις για συγκεκριμένες μοριακές εξετάσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές.
Το αποτέλεσμα είναι ότι θεραπείες που μπορούν να ωφελήσουν ορισμένους ασθενείς παραμένουν πρακτικά εκτός των δυνατοτήτων τους. Η έλλειψη προσωπικού αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο.
Μελέτη για το παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό στην ογκολογία προβλέπει ότι έως το 2050 το έλλειμμα επαγγελματιών που απαιτούνται για τη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο μπορεί να φτάσει περίπου τα 100 εκατομμύρια, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο εκτίμησης αναγκών.
Την ίδια στιγμή, η χρηματοδότηση της έρευνας είναι εξαιρετικά άνισα κατανεμημένη. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 υπολόγισε ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος έλαβαν μόλις 8,4 εκατομμύρια δολάρια από τη διεθνή δημόσια και φιλανθρωπική χρηματοδότηση έρευνας για τον καρκίνο την περίοδο 2016-2023, ποσό μικρότερο από το 0,1% του συνόλου.
Αυτό δημιουργεί έναν κίνδυνο: η επιστημονική επανάσταση στην ογκολογία να προχωρά με πολύ διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τη χώρα και το εισόδημα του ασθενούς.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι νέες θεραπείες έχουν καταφέρει να μετατρέψουν μια νόσο που παλαιότερα οδηγούσε γρήγορα στον θάνατο σε κατάσταση που μπορεί να ελέγχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για ορισμένους επιθετικούς και μεταστατικούς καρκίνους, ωστόσο, οι θεραπευτικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες.
Ορισμένες εξελίξεις επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν περισσότερους μήνες. Άλλες προσφέρουν χρόνια ζωής. Κάποιες δημιουργούν την προοπτική πολύ μακροχρόνιας ύφεσης και ενδεχομένως ίασης. Η βασική αλλαγή είναι ότι η επιστήμη δεν αναζητά πλέον αποκλειστικά ένα φάρμακο που θα καταστρέφει όλα τα καρκινικά κύτταρα.
Εξετάζει παράλληλα πώς μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία ενός όγκου, πώς να αναγνωρίσει εγκαίρως τις γενετικές του αδυναμίες, πώς να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα και πώς να αποκόψει τις βιολογικές διαδικασίες που συντηρούν την ανάπτυξή του. Αυτή η πολλαπλότητα προσεγγίσεων δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες, αλλά και νέες επιστημονικές προκλήσεις.
Όπως επισημαίνει ο Σαμ Γκόντφρεϊ, επικεφαλής επιστημονικής επικοινωνίας στη Cancer Research UK, ο καρκίνος παραμένει μία από τις πιο σύνθετες ασθένειες που καλείται να αντιμετωπίσει η ιατρική.
Η γνώση και η τεχνολογία έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδα που επιτρέπουν πολύ πιο φιλόδοξους στόχους. Κάθε νέα ανακάλυψη, όμως, αποκαλύπτει και άλλες πτυχές της ασθένειας που δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί.
Ίσως λοιπόν η μεγάλη νίκη κατά του καρκίνου να μην έρθει με τη μορφή μιας και μοναδικής ανακάλυψης που θα εξαλείψει όλες τις κακοήθειες.
Μπορεί να έρθει μέσα από εκατοντάδες επιμέρους νίκες: ένα εμβόλιο που αποτρέπει έναν όγκο, μια εξέταση που τον εντοπίζει πριν εξαπλωθεί, ένα στοχευμένο φάρμακο που παρατείνει τη ζωή και μια ανοσοθεραπεία που προσφέρει μακροχρόνια ύφεση.
Ο καρκίνος δεν έχει ακόμη ηττηθεί. Όμως, για ολοένα περισσότερους ασθενείς, η διάγνωση δεν έχει πλέον την ίδια πρόγνωση που είχε πριν από μία ή δύο γενιές. Και αυτή είναι ήδη μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής.
Γιατί ο καρκίνος δεν είναι μία ασθένειαΗ μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση μιας καθολικής θεραπείας βρίσκεται στην ίδια τη φύση του καρκίνου. Στην πραγματικότητα, ο όρος περιγράφει μια μεγάλη ομάδα διαφορετικών ασθενειών, οι οποίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό ανώμαλων κυττάρων. Η εξέλιξη, όμως, διαφέρει σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση.
Ένας καρκίνος του προστάτη που αναπτύσσεται αργά δεν έχει την ίδια βιολογική συμπεριφορά με έναν επιθετικό καρκίνο του παγκρέατος. Αντίστοιχα, δύο ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές γενετικές μεταλλάξεις και να ανταποκρίνονται εντελώς διαφορετικά στο ίδιο φάρμακο. Ακόμη και μέσα στον ίδιο όγκο δεν είναι όλα τα κύτταρα πανομοιότυπα.
Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις, δημιουργώντας ομάδες καρκινικών κυττάρων με διαφορετικές ιδιότητες. Αυτή η ετερογένεια εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί μια θεραπεία μπορεί αρχικά να λειτουργεί εξαιρετικά, αλλά αργότερα να χάνει την αποτελεσματικότητά της. Ορισμένα καρκινικά κύτταρα επιβιώνουν, αποκτούν ανθεκτικότητα και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ξανά.
Ο Τζέραρντ Έβαν, επίσης ερευνητής στο Francis Crick Institute, χρησιμοποιεί μια απλή παρομοίωση για να περιγράψει το πρόβλημα. Στα φυσιολογικά κύτταρα υπάρχουν μηχανισμοί που λειτουργούν σαν το πεντάλ του γκαζιού ενός αυτοκινήτου: όταν ο οδηγός αφήνει το πόδι του, το αυτοκίνητο επιβραδύνει.
Στα καρκινικά κύτταρα, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να έχει υποστεί βλάβη. Είναι σαν το γκάζι να έχει κολλήσει και να επιταχύνει συνεχώς.
Η επιστήμη έχει καταφέρει να αναπτύξει φάρμακα που παρεμβαίνουν στην επιτάχυνση. Δεν έχει, όμως, ανακαλύψει ακόμη πώς να αποκαθιστά συστηματικά τους μηχανισμούς ελέγχου σε κάθε μορφή καρκίνου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η ογκολογία απομακρύνεται από την ιδέα της μίας θεραπείας για όλους και στρέφεται σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις.
Η μεγάλη πρόοδος που αποτυπώνεται στους αριθμούςΠαρά τις δυσκολίες, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, η πενταετής σχετική επιβίωση για το σύνολο των καρκίνων στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 49% την περίοδο 1975-1977 σε 70% την περίοδο 2015-2021.
Η πενταετής σχετική επιβίωση συγκρίνει την επιβίωση ανθρώπων που διαγνώστηκαν με καρκίνο με εκείνη ανθρώπων του γενικού πληθυσμού αντίστοιχης ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών. Δεν σημαίνει ότι το 70% θεραπεύτηκε οριστικά. Αποτελεί, ωστόσο, έναν βασικό δείκτη της προόδου που έχει συντελεστεί. Μάλιστα, η βελτίωση δεν περιορίζεται σε μορφές καρκίνου που παραδοσιακά είχαν καλή πρόγνωση.
Στο πολλαπλό μυέλωμα, η πενταετής σχετική επιβίωση έχει αυξηθεί από περίπου 32% σε 62% από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στον καρκίνο του ήπατος, από 7% σε 22%, και στον καρκίνο του πνεύμονα, από 15% σε 28%.
Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με καλύτερες διαγνωστικές δυνατότητες, χειρουργικές τεχνικές, ακτινοθεραπεία, αποτελεσματικότερα φάρμακα και νέες ανοσοθεραπείες.
Αντανακλούν, επίσης, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μέρος της βελτίωσης των στατιστικών επιβίωσης επηρεάζεται και από την αναγνώριση ορισμένων όγκων σε πιο πρώιμα στάδια. Με άλλα λόγια, ο καρκίνος δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά σε ολοένα περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής.
Τα νέα αντικαρκινικά εμβόλιαΜία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις αφορά τα εξατομικευμένα εμβόλια κατά του καρκίνου. Η αμερικανική Moderna, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή με το εμβόλιο mRNA για την Covid-19, συνεργάζεται με τη φαρμακευτική εταιρεία Merck για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου ανοσοθεραπείας.
Η λογική είναι διαφορετική από εκείνη των συνηθισμένων εμβολίων. Σε ένα εξατομικευμένο αντικαρκινικό εμβόλιο, οι επιστήμονες αναλύουν πρώτα γενετικά τον όγκο ενός ασθενούς, αναζητώντας μεταλλάξεις που δημιουργούν χαρακτηριστικές πρωτεΐνες, γνωστές ως νεοαντιγόνα.
Στη συνέχεια σχεδιάζουν ένα εμβόλιο mRNA ειδικά για τον συγκεκριμένο ασθενή. Το εμβόλιο δίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αναγνωρίσει και να επιτεθεί στα κύτταρα που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το πλεονέκτημα είναι ότι η θεραπεία στοχεύει πολύ πιο συγκεκριμένα τον καρκίνο του κάθε ανθρώπου.
Τον Αύγουστο του 2026, η Moderna και η Merck ανακοίνωσαν θετικά αποτελέσματα από μελέτη φάσης 3 σε ασθενείς με μελάνωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος, οι οποίοι είχαν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
Η προσθήκη του εξατομικευμένου εμβολίου intismeran autogene στην ανοσοθεραπεία με πεμπρολιζουμάμπη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης ή εξάπλωσης της νόσου σε σύγκριση με την ανοσοθεραπεία μόνη της.
Στα αποτελέσματα της μελέτης, περίπου το 82% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό παρέμεινε χωρίς υποτροπή στα δύο χρόνια, έναντι 70% στην ομάδα σύγκρισης. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς δείχνει ότι η εξατομικευμένη ανοσολογική στόχευση μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση: το εμβόλιο αυτό δεν έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει τον καρκίνο σε υγιείς ανθρώπους. Αξιολογείται ως θεραπεία για ανθρώπους που έχουν ήδη διαγνωστεί με τη νόσο, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.
Η φιλοδοξία της Moderna είναι να επεκτείνει στο μέλλον την τεχνολογία και σε άλλες μορφές καρκίνου και ενδεχομένως σε ανθρώπους με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων νεοπλασιών. Η εφαρμογή αυτή παραμένει αντικείμενο έρευνας.
Η περίπτωση όπου ένα εμβόλιο φαίνεται να αλλάζει την ιστορία του καρκίνουΑν τα εξατομικευμένα θεραπευτικά εμβόλια αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη, υπάρχει ήδη ένα παράδειγμα όπου ο εμβολιασμός έχει αλλάξει δραματικά την εικόνα μιας μορφής καρκίνου. Πρόκειται για τον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, του HPV.
Ο συγκεκριμένος ιός συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς και άλλων κακοηθειών. Η Αγγλία εισήγαγε το πρόγραμμα εμβολιασμού το 2008, αρχικά για κορίτσια ηλικίας 12 και 13 ετών. Τα αποτελέσματα, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, είναι εντυπωσιακά.
Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet διαπίστωσε ότι την περίοδο 2020-2024 δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών στην Αγγλία.
Με βάση τα ιστορικά δεδομένα, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι χωρίς τον εμβολιασμό θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η ίδια ανάλυση υπολόγισε ότι έως το τέλος του 2024 είχαν αποφευχθεί συνολικά περίπου 200 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στη χώρα.
Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος έχει εξαφανιστεί. Δείχνουν, όμως, πως η πρόληψη μιας λοίμωξης που προκαλεί καρκίνο μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης και θανάτου από τη νόσο.
Αυτός είναι και ένας από τους σημαντικότερους στόχους της σύγχρονης αντικαρκινικής στρατηγικής: όχι μόνο να θεραπεύει τους όγκους όταν εμφανίζονται, αλλά να αποτρέπει εξαρχής τη δημιουργία τους.
Η νέα θεραπεία που σχεδόν διπλασίασε την επιβίωση στον καρκίνο του παγκρέατοςΣημαντική εξέλιξη καταγράφηκε και σε έναν από τους δυσκολότερους στην αντιμετώπιση καρκίνους: εκείνον του παγκρέατος. Το 2026 δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine τα αποτελέσματα διεθνούς μελέτης φάσης 3 για τη δραξονρασίμπη (daraxonrasib), ένα φάρμακο που λαμβάνεται από το στόμα και στοχεύει πρωτεΐνες της οικογένειας RAS.
Οι πρωτεΐνες αυτές συμμετέχουν στους μηχανισμούς που ελέγχουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Σε πολλούς παγκρεατικούς όγκους εμφανίζουν μεταλλάξεις που συμβάλλουν στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της νόσου.
Η μελέτη περιέλαβε 500 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος οι οποίοι είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μηνών για όσους έλαβαν τη δραξονρασίμπη, έναντι 6,7 μηνών για όσους έλαβαν χημειοθεραπεία.
Η διαφορά των 6,5 μηνών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για μια νόσο με τόσο περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.
Τον Αύγουστο του 2026, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη δραξονρασίμπη, με την εμπορική ονομασία Rasonque, για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος.
Η έγκριση αυτή αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη, καθώς μετατρέπει ένα ερευνητικό αποτέλεσμα σε εγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ίαση. Η νόσος παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και η διάμεση επιβίωση εξακολουθεί να μετριέται σε μήνες.
Το παράδειγμα δείχνει, όμως, τι μπορεί να προσφέρει η μοριακή στόχευση: ακόμη και σε έναν καρκίνο που αντιστεκόταν επί δεκαετίες σε πολλές θεραπευτικές προσπάθειες, η ανακάλυψη μιας κρίσιμης βιολογικής αδυναμίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα.
Τα κύτταρα που μετατρέπονται σε «όπλα» κατά του καρκίνουΈνας άλλος δρόμος είναι οι κυτταρικές ανοσοθεραπείες. Μεταξύ των σημαντικότερων βρίσκονται οι θεραπείες CAR-T, οι οποίες έχουν αλλάξει την αντιμετώπιση ορισμένων καρκίνων του αίματος. Η διαδικασία βασίζεται στα Τ-λεμφοκύτταρα, κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορούν να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν επικίνδυνους στόχους.
Οι επιστήμονες συλλέγουν Τ-κύτταρα από τον ασθενή και τα τροποποιούν στο εργαστήριο, ώστε να αποκτήσουν έναν ειδικό υποδοχέα που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μόρια των καρκινικών κυττάρων. Στη συνέχεια, τα τροποποιημένα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και χορηγούνται ξανά στον ασθενή.
Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα χρησιμοποιείται ως εξειδικευμένο θεραπευτικό εργαλείο. Οι CAR-T θεραπείες έχουν παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα σε ορισμένες λευχαιμίες, λεμφώματα και άλλους αιματολογικούς καρκίνους, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι συμβατικές θεραπείες είχαν αποτύχει.
Σε ορισμένους ασθενείς έχουν επιτευχθεί μακροχρόνιες υφέσεις που ενδέχεται να ισοδυναμούν με λειτουργική ίαση. Ωστόσο, οι θεραπείες αυτές έχουν υψηλό κόστος, απαιτούν εξειδικευμένες υποδομές και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Επιπλέον, η εφαρμογή τους στους συμπαγείς όγκους παραμένει πολύ δυσκολότερη.
Η ανησυχητική αύξηση του καρκίνου στους κάτω των 50 ετών
Ενώ η επιστήμη καταγράφει σημαντικές επιτυχίες, ένα άλλο φαινόμενο προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία: η συχνότερη διάγνωση ορισμένων μορφών καρκίνου σε νεότερους ανθρώπους.
Ο καρκίνος συνδέεται παραδοσιακά με την ηλικία, καθώς οι γενετικές βλάβες συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης των κυττάρων σταδιακά εξασθενούν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ορισμένοι καρκίνοι εμφανίζονται συχνότερα και πριν από τα 50.
Σύμφωνα με ανάλυση της Cancer Research UK, τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου στις ηλικίες 25-49 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 24% μεταξύ 1995 και 2019. Την ίδια περίοδο, η αύξηση στους άνω των 75 ετών ήταν περίπου 10%. Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη, αν και πρέπει να υπογραμμιστεί ότι περίπου εννέα στα δέκα περιστατικά καρκίνου εξακολουθούν να αφορούν ανθρώπους άνω των 50 ετών.
Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη πλήρη εξήγηση για το φαινόμενο. Ένας από τους ερευνητές που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις είναι ο Άντριου Τσαν, γαστρεντερολόγος στο αμερικανικό Mass General Brigham.
Η ομάδα του διερευνά την αυξανόμενη εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές της διατροφής και του μεταβολισμού.
Η παχυσαρκία, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, οι αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα και η κατανάλωση ιδιαίτερα επεξεργασμένων τροφίμων βρίσκονται μεταξύ των παραγόντων που εξετάζονται. Ορισμένες από αυτές τις συσχετίσεις είναι ήδη τεκμηριωμένες, ενώ άλλες παραμένουν υπό διερεύνηση.
Για παράδειγμα, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 13 μορφών καρκίνου. Στις ΗΠΑ, οι συγκεκριμένες μορφές αντιστοιχούν σε περίπου 40% των νέων διαγνώσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παχυσαρκία προκαλεί το 40% των καρκίνων, αλλά ότι οι καρκίνοι αυτοί ανήκουν σε κατηγορίες για τις οποίες έχει αναγνωριστεί σχετική σύνδεση.
Η αναζήτηση των αιτιών για τις νεότερες ηλικίες είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και στις περιβαλλοντικές εκθέσεις μπορεί να επηρεάζουν τον οργανισμό πολύ πριν εμφανιστεί ένας όγκος.
Ο καρκίνος που μπορεί να προληφθεί πριν καν εμφανιστείΗ συζήτηση για τις μελλοντικές θεραπείες συχνά επισκιάζει ένα ήδη διαθέσιμο και ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο: την πρόληψη. Σύμφωνα με ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, περίπου 37% των νέων περιστατικών καρκίνου παγκοσμίως συνδέεται με παράγοντες οι οποίοι μπορούν δυνητικά να προληφθούν.
Το κάπνισμα παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη αποτρέψιμη αιτία, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα, η υπεριώδης ακτινοβολία και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Υπάρχουν, επίσης, λοιμώξεις που αυξάνουν τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, όπως ο HPV και οι ιοί της ηπατίτιδας. Η προστασία μέσω εμβολιασμού, όπου ενδείκνυται, μπορεί επομένως να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο συγκεκριμένων κακοηθειών. Η πρόληψη, όμως, δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα ατομικών επιλογών.
Οι συνθήκες εργασίας, η ποιότητα του αέρα, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή και η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου επηρεάζονται από κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους.
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων.
Τι μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνηΗ τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους η ιατρική έρευνα επενδύει όλο και περισσότερο. Η σημαντικότερη άμεση εφαρμογή της βρίσκεται στην ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων.
Τα συστήματα AI μπορούν να εξετάζουν ιατρικές εικόνες, παθολογοανατομικά παρασκευάσματα και γενετικές αλληλουχίες, βοηθώντας τους ειδικούς να αναγνωρίζουν πρότυπα που θα ήταν δύσκολο ή ιδιαίτερα χρονοβόρο να εντοπιστούν με συμβατικές μεθόδους.
Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων, στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και στην επιλογή ασθενών για κλινικές μελέτες. Ωστόσο, οι αισιόδοξες προβλέψεις ορισμένων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας για οριστική εξάλειψη των ασθενειών πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Η δυνατότητα ενός αλγορίθμου να εντοπίζει μια μοριακή συσχέτιση δεν σημαίνει ότι μπορεί αυτομάτως να δημιουργήσει μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία.
Κάθε πιθανό φάρμακο πρέπει να ελεγχθεί στο εργαστήριο και στη συνέχεια μέσα από κλινικές δοκιμές, προτού αποδειχθεί ότι μπορεί πράγματι να βοηθήσει ασθενείς. Η AI μπορεί να επιταχύνει ορισμένα στάδια αυτής της διαδικασίας. Δεν καταργεί, όμως, την ανάγκη επιστημονικής επιβεβαίωσης.
Τα φάρμακα που καταστρέφουν τις πρωτεΐνες του καρκίνου και το μυστικό των ελεφάντων
Πέρα από τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες, οι επιστήμονες αναζητούν νέες μεθόδους που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κακοήθη ανάπτυξη στη ρίζα της. Μία από αυτές είναι η στοχευμένη αποδόμηση πρωτεϊνών.
Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν φάρμακα που οδηγούν τον ίδιο τον κυτταρικό μηχανισμό στην καταστροφή συγκεκριμένων πρωτεϊνών οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του όγκου. Αντί, δηλαδή, να εμποδίζουν μόνο τη λειτουργία μιας προβληματικής πρωτεΐνης, να προκαλούν την απομάκρυνσή της από το κύτταρο.
Η προσέγγιση βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει τη στόχευση πρωτεϊνών που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με συμβατικά φάρμακα. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερευνητική κατεύθυνση προέρχεται από τον ζωικό κόσμο.
Οι ελέφαντες, παρά το τεράστιο μέγεθος και τον μεγάλο αριθμό κυττάρων τους, παρουσιάζουν αξιοσημείωτους μηχανισμούς προστασίας από τον καρκίνο. Ένας από αυτούς σχετίζεται με το γονίδιο TP53, το οποίο συμβάλλει στην αναγνώριση βλαβών του DNA και στην ενεργοποίηση μηχανισμών που εμποδίζουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων.
Οι αφρικανικοί ελέφαντες διαθέτουν πολλαπλά αντίγραφα και συγγενείς αλληλουχίες αυτού του γονιδίου, σε αντίθεση με τον άνθρωπο, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν τέτοιοι φυσικοί μηχανισμοί για την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών.
Μέχρι στιγμής, η προσπάθεια μετατροπής αυτής της γνώσης σε ευρέως αποτελεσματικό φάρμακο δεν έχει αποδώσει την καθολική θεραπεία που αναζητείται.
Γιατί ο καρκίνος θα συνεχίσει να αυξάνεται παρά την επιστημονική πρόοδοΈνα από τα μεγαλύτερα παράδοξα είναι ότι, ενώ οι θεραπείες βελτιώνονται, ο συνολικός αριθμός των νέων περιστατικών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 20,6 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις και 9,8 εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι νέες διαγνώσεις μπορεί να πλησιάσουν τα 35 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050.
Μια διεθνής επιτροπή ειδικών που δημοσίευσε φέτος τα συμπεράσματά της στο The Lancet Oncology εκτίμησε ότι την ίδια χρονιά οι θάνατοι ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 18,5 εκατομμύρια.
Η αύξηση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γήρανση και την πληθυσμιακή αύξηση, αλλά και με την εξάπλωση παραγόντων κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν η πιθανότητα επιβίωσης ενός ασθενούς βελτιώνεται, ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που θα χρειάζονται ογκολογική περίθαλψη μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει.
Περίπου 70% των νέων περιστατικών το 2050 αναμένεται να καταγράφεται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Και εκεί βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.
Η ανισότητα που μπορεί να ακυρώσει τις μεγάλες ιατρικές ανακαλύψειςΈνα φάρμακο μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μια κλινική μελέτη και παρ' όλα αυτά να παραμένει απρόσιτο για εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εξατομικευμένες ανοσοθεραπείες και οι προηγμένες κυτταρικές θεραπείες συχνά απαιτούν εξειδικευμένα εργαστήρια, πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής και υψηλές δαπάνες.
Όμως το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο κόστος των ίδιων των φαρμάκων. Για να εφαρμοστεί μια στοχευμένη θεραπεία, πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο μοριακός στόχος στον όγκο. Αυτό απαιτεί κατάλληλες εξετάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια και προσωπικό που μπορεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με διεθνή επιτροπή ειδικών του The Lancet Oncology, περίπου τέσσερις στους πέντε ασθενείς παγκοσμίως που πληρούν τις προϋποθέσεις για συγκεκριμένες μοριακές εξετάσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές.
Το αποτέλεσμα είναι ότι θεραπείες που μπορούν να ωφελήσουν ορισμένους ασθενείς παραμένουν πρακτικά εκτός των δυνατοτήτων τους. Η έλλειψη προσωπικού αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο.
Μελέτη για το παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό στην ογκολογία προβλέπει ότι έως το 2050 το έλλειμμα επαγγελματιών που απαιτούνται για τη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο μπορεί να φτάσει περίπου τα 100 εκατομμύρια, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο εκτίμησης αναγκών.
Την ίδια στιγμή, η χρηματοδότηση της έρευνας είναι εξαιρετικά άνισα κατανεμημένη. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 υπολόγισε ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος έλαβαν μόλις 8,4 εκατομμύρια δολάρια από τη διεθνή δημόσια και φιλανθρωπική χρηματοδότηση έρευνας για τον καρκίνο την περίοδο 2016-2023, ποσό μικρότερο από το 0,1% του συνόλου.
Αυτό δημιουργεί έναν κίνδυνο: η επιστημονική επανάσταση στην ογκολογία να προχωρά με πολύ διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τη χώρα και το εισόδημα του ασθενούς.
Πόσο κοντά βρισκόμαστε τελικά στη θεραπεία του καρκίνου;Η απάντηση εξαρτάται από το τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη «θεραπεία». Για ορισμένες μορφές καρκίνου, ειδικά όταν διαγνωστούν έγκαιρα, η οριστική ίαση αποτελεί ήδη πραγματικότητα για πολλούς ασθενείς.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι νέες θεραπείες έχουν καταφέρει να μετατρέψουν μια νόσο που παλαιότερα οδηγούσε γρήγορα στον θάνατο σε κατάσταση που μπορεί να ελέγχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για ορισμένους επιθετικούς και μεταστατικούς καρκίνους, ωστόσο, οι θεραπευτικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες.
Ορισμένες εξελίξεις επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν περισσότερους μήνες. Άλλες προσφέρουν χρόνια ζωής. Κάποιες δημιουργούν την προοπτική πολύ μακροχρόνιας ύφεσης και ενδεχομένως ίασης. Η βασική αλλαγή είναι ότι η επιστήμη δεν αναζητά πλέον αποκλειστικά ένα φάρμακο που θα καταστρέφει όλα τα καρκινικά κύτταρα.
Εξετάζει παράλληλα πώς μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία ενός όγκου, πώς να αναγνωρίσει εγκαίρως τις γενετικές του αδυναμίες, πώς να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα και πώς να αποκόψει τις βιολογικές διαδικασίες που συντηρούν την ανάπτυξή του. Αυτή η πολλαπλότητα προσεγγίσεων δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες, αλλά και νέες επιστημονικές προκλήσεις.
Όπως επισημαίνει ο Σαμ Γκόντφρεϊ, επικεφαλής επιστημονικής επικοινωνίας στη Cancer Research UK, ο καρκίνος παραμένει μία από τις πιο σύνθετες ασθένειες που καλείται να αντιμετωπίσει η ιατρική.
Η γνώση και η τεχνολογία έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδα που επιτρέπουν πολύ πιο φιλόδοξους στόχους. Κάθε νέα ανακάλυψη, όμως, αποκαλύπτει και άλλες πτυχές της ασθένειας που δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί.
Ίσως λοιπόν η μεγάλη νίκη κατά του καρκίνου να μην έρθει με τη μορφή μιας και μοναδικής ανακάλυψης που θα εξαλείψει όλες τις κακοήθειες.
Μπορεί να έρθει μέσα από εκατοντάδες επιμέρους νίκες: ένα εμβόλιο που αποτρέπει έναν όγκο, μια εξέταση που τον εντοπίζει πριν εξαπλωθεί, ένα στοχευμένο φάρμακο που παρατείνει τη ζωή και μια ανοσοθεραπεία που προσφέρει μακροχρόνια ύφεση.
Ο καρκίνος δεν έχει ακόμη ηττηθεί. Όμως, για ολοένα περισσότερους ασθενείς, η διάγνωση δεν έχει πλέον την ίδια πρόγνωση που είχε πριν από μία ή δύο γενιές. Και αυτή είναι ήδη μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής.
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