Art Athina 2026: Εγκαίνια στο νέο της σπίτι στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Με τη συμμετοχή 65 αιθουσών σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Onassis Ready, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Από σήμερα και μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η βιομηχανική αυτή περιοχή θα πλημμυρίσει από την ομορφιά της τέχνης αλλά και τα σημαντικά μηνύματα που περνά.

To Onassis Ready

Ανανεωμένη, λοιπόν, αλλά και προσηλωμένη, ταυτόχρονα, στις βασικές αρχές της, που είναι η υποστήριξη των ελληνικών γκαλερί, η ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής και η ενίσχυση του διαλόγου με τις διεθνείς τάσεις, η φετινή Art Athina θα φιλοξενήσει 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με ειδικές ενότητες, ομιλίες, περφόρμανς και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.



«Κάθε φουάρ είναι ένας συμπυκνωμένος χρόνος, όπου η εικαστική σκηνή συγκεντρώνεται κάτω από την ίδια στέγη για να σκορπιστεί ξανά και να επιστρέψει ο καθένας στην προσωπική του γεωγραφία. Μια στιγμή παραγωγής της πρώτης ύλης για αυτά που θα ακολουθήσουν. Μια στιγμή που συγκεντρώνει όλη την ενέργεια στον ίδιο χώρο για να την απελευθερώσει πίσω, ίδια αλλά κάπως διαφορετική. Στο ίδιο το κτήριο και τη γειτονιά του Ρέντη ο επισκέπτης βρίσκει τα χαρακτηριστικά αυτής της ουσίας της έκθεσης» σημείωσε κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου ο γενικός διευθυντής της φουάρ, Αντώνης Κούρκουλος.

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Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης Γιάννα Γραμματοπούλου αναφέρθηκε στη σημειολογία της μετακόμισης της έκθεσης στην περιοχή του Ρέντη: «Η φετινή διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία να δούμε την Art Athina από μια διαφορετική οπτική. Η μεταφορά της φουάρ από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη δημιουργεί νέες συνθήκες για την παρουσίαση της σύγχρονης τέχνης, μας επιτρέπει να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο κοινό και να δημιουργήσουμε νέες συνδέσεις με την περιοχή και την ιστορία της» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Η σύγχρονη τέχνη δε χρειάζεται να περιορίζεται στα παραδοσιακά πολιτιστικά κέντρα της πόλης. Μπορεί να δημιουργεί νέες εστίες ενδιαφέροντος, να φέρνει σε επαφή διαφορετικά κοινά και να προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις της τέχνης – και αυτό είναι που επιδιώκει φέτος η Art Athina».



Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Art Athina , την πιο σημαντική εγχώρια ετήσια συνάντηση σύγχρονης τέχνης, καθώς φεύγει από Ζάππειο, όπου στεγαζόταν επί σειρά ετών, και μετακομίζει στο, στον. Από σήμερα και μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η βιομηχανική αυτή περιοχή θα πλημμυρίσει από την ομορφιά της τέχνης αλλά και τα σημαντικά μηνύματα που περνά.Ανανεωμένη, λοιπόν, αλλά και προσηλωμένη, ταυτόχρονα, στις βασικές αρχές της, που είναι η υποστήριξη των ελληνικών γκαλερί, η ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής και η ενίσχυση του διαλόγου με τις διεθνείς τάσεις, η φετινή Art Athina θα φιλοξενήσει 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με ειδικές ενότητες, ομιλίες, περφόρμανς και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.«Κάθε φουάρ είναι ένας συμπυκνωμένος χρόνος, όπου η εικαστική σκηνή συγκεντρώνεται κάτω από την ίδια στέγη για να σκορπιστεί ξανά και να επιστρέψει ο καθένας στην προσωπική του γεωγραφία. Μια στιγμή παραγωγής της πρώτης ύλης για αυτά που θα ακολουθήσουν. Μια στιγμή που συγκεντρώνει όλη την ενέργεια στον ίδιο χώρο για να την απελευθερώσει πίσω, ίδια αλλά κάπως διαφορετική. Στο ίδιο το κτήριο και τη γειτονιά του Ρέντη ο επισκέπτης βρίσκει τα χαρακτηριστικά αυτής της ουσίας της έκθεσης» σημείωσε κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου ο γενικός διευθυντής της φουάρ,Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης Γιάννα Γραμματοπούλου αναφέρθηκε στη σημειολογία της μετακόμισης της έκθεσης στην περιοχή του Ρέντη: «Η φετινή διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία να δούμε την Art Athina από μια διαφορετική οπτική. Η μεταφορά της φουάρ από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη δημιουργεί νέες συνθήκες για την παρουσίαση της σύγχρονης τέχνης, μας επιτρέπει να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο κοινό και να δημιουργήσουμε νέες συνδέσεις με την περιοχή και την ιστορία της» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Η σύγχρονη τέχνη δε χρειάζεται να περιορίζεται στα παραδοσιακά πολιτιστικά κέντρα της πόλης. Μπορεί να δημιουργεί νέες εστίες ενδιαφέροντος, να φέρνει σε επαφή διαφορετικά κοινά και να προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις της τέχνης – και αυτό είναι που επιδιώκει φέτος η Art Athina».

Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία θα εγκαινιάσει σήμερα την φουάρ, χαρακτήρισε στον χαιρετισμό της την Art Athina ως μια «κομβική, πλέον, ψηφίδα των εικαστικών δρώμενων της πρωτεύουσας, η Art Athina είναι κάτι παραπάνω από ένα ετήσιο ραντεβού που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αποδεικνύει ότι η Αθήνα μπορεί να είναι πολιτιστικό κέντρο για πολλές εκφάνσεις της Τέχνης, καθώς προκαλεί αλλά και ενθαρρύνει τη δημιουργία, προσελκύοντας ένα ανήσυχο και απαιτητικό κοινό»



Το πρόγραμμα της Art Athina 2026



Main: Ο κεντρικός πυρήνας της διοργάνωσης αποτελείται από 65 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Design: Η ενότητα, σε επιμέλεια της Τίνας Δασκαλαντωνάκη και του Μάνθου Καλούμενου, φέρνει στο επίκεντρο το ελληνικό design μέσα από σύγχρονες και vintage δημιουργίες. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης υπερβαίνουν τον στενά λειτουργικό ή διακοσμητικό τους ρόλο και συνομιλούν μεταξύ τους μέσα από την υψηλή ποιότητα της κατασκευής και τη δύναμη των υλικών τους. Η υφή, η μορφή και η ίδια η ύλη γίνονται το όχημα για την ανάδειξη του σύγχρονου τοπίου του design.



Project Spaces: Η ομάδα της ARTWORKS, ο Πάνος Γιαννικόπουλος και η Μαρίλη Κωνσταντινοπούλου, μέσα από τη φετινή πρότασή τους με τίτλο Holding Ground διερευνούν τον χάρτη της καλλιτεχνικής παραγωγής και πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Την ενότητα συνθέτουν οκτώ ανεξάρτητοι χώροι από την Αθήνα, τον Βόλο, την Κόρινθο και την Κύθνο, οι οποίοι αναδεικνύουν τη σημασία της διεκδίκησης και της διατήρησης ενός χώρου, τόσο σε φυσικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο, αναζητώντας παράλληλα τρόπους προσαρμογής, εξέλιξης και ανταπόκρισης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.



Talks: Ο κύκλος συζητήσεων Art Athina Art for Tomorrow Talks εστιάζει στην πολιτιστική κληρονομιά και στον δημόσιο χώρο, θέτοντας ερωτήματα για τη σχέση της σύγχρονης δημιουργίας με το παρελθόν και τον ρόλο της τέχνης στην πόλη. Το πρόγραμμα συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, διευθύντρια Ανάπτυξης της Art Athina, και η Kim Conniff Taber, Editorial Director του Art for Tomorrow. Τον συντονισμό αναλαμβάνει η Farah Nayeri, αρθρογράφος πολιτισμού της εφημερίδας The New York Times. «Αγκαλιάζοντας την κληρονομιά με το βλέμμα στο μέλλον»: Η ενότητα εξετάζει πώς η ιστορική μνήμη μπορεί να τροφοδοτήσει τη σύγχρονη δημιουργία χωρίς να την εγκλωβίσει στη νοσταλγία. Συμμετέχουν η Melissa Buron, διευθύντρια Συλλογών και γενική επιμελήτρια του Victoria and Albert Museum, ο Χρήστος Καρράς, εκτελεστικός διευθυντής του KYKLOS, και η επιμελήτρια Audrey Teichmann, με συντονίστρια τη Farah Nayeri. (14/11, 15.50–16.35). «State of Play: Δημιουργώντας δημόσιους χώρους»: Η συζήτηση διερευνά πώς η τέχνη, η αρχιτεκτονική και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Με αναφορές στην Αθήνα και παραδείγματα από το ΕΜΣΤ και το ΝΕΟΝ, ο καλλιτέχνης Shezad Dawood και η Ελίνα Κουντούρη, διευθύντρια του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, συζητούν με συντονίστρια τη Farah Nayeri. (14/11, 17.00–17.45). Τον κύκλο κλείνει με χαιρετισμό ο Αχιλλέας Τσάλτας, πρόεδρος του Democracy & Culture Foundation. (14/11, 17.55–18.00)



Art Athina Young Artist Award: Ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του MOMUS, συζητά με τη δημοσιογράφο Μαίρη Αδαμοπούλου και ακολουθεί η απονομή του Βραβείου Νέου Καλλιτέχνη. (13/11, 16.00) Educational Program Art Athina x ARTWORKS: Η Μαρίλη Κωνσταντινοπούλου και ο Πάνος Γιαννικόπουλος παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της φετινής Art Athina. (13/11, 17.15)



Performances: Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Νικόλας Βαμβουκλής επιμελείται το πρόγραμμα performances της Art Athina με τίτλο DESIRE AFTER ALL, προσεγγίζοντας την επιθυμία ως δύναμη υπέρβασης και φαντασίας. Με άξονες τη γλώσσα και τον ήχο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις, διαδρομές στην περιοχή του Ρέντη και ένα ιδιαίτερο reading group, φέρνοντας κοντά Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τα πεδία των εικαστικών και των παραστατικών τεχνών. 7×10 Readings: Επτά δημιουργοί διαβάζουν ένα κείμενο της επιλογής τους με κοινό θέμα την επιθυμία ως δύναμη υπέρβασης. Διαβάζουν οι Μαρίνα Σάττι, Saske, Καρολίνα Κρασούλη, Alexandre Collet, Terpsichore Khalil, ευά παπαδάκης και Νάσια Μάτσα. (14/11, 18.00, 1ος όροφος). Αιματοβαμμένη Πανήγυρις (Με Ιδρωμένους Ναύτες και Βελούδινο Αγριογούρουνο): Φοιτήτριες και φοιτητές του 11ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής και Διευρυμένων Μέσων της ΑΣΚΤ και κάτοικοι του Συνοικισμού Εργατικών Πολυκατοικιών Αγίας Άννας στον Ρέντη στήνουν ένα συλλογικό ντελίριο από αληθινές ιστορίες, μυθοπλασίες και μνήμες. Ακαδημαϊκή επίβλεψη: Κωστής Σταφυλάκης, διευθυντής του 11ου Εργαστηρίου: Βασίλης Βλασταράς. (14/11, 20.00, γειτονιά Ρέντη, διασταύρωση Αγίας Άννης και Λεωνίδου). Prêt-à-D'or: Οι περφόρμερ Ελλάδα Δαμιανού και Μαρίνα Βελησιώτη, με χειροποίητα κοστούμια θηρευτών, περιηγούνται στον χώρο, παρατηρώντας τα έργα και παρουσιάζοντας τα σώματά τους σαν να βρίσκονται σε πασαρέλα. (15/11, 16.30). Rituals for New Futures: Η Μαρία Νικηφοράκη, εμπνευσμένη από τη σλαβική θεά Μορένα, παρουσιάζει μια ηρωίδα επιστημονικής φαντασίας που διασχίζει τη φουάρ. (15/11, 20.00, σε όλο το κτήριο, 20΄) Μικρές Πορείες: Η χορεύτρια Εβίνη Παντελάκη περιπλανιέται σε όλο το κτήριο και προκαλεί απρόσμενες συναντήσεις με το κοινό και τα έργα. (12/11, 18.00). Flux Laboratory x Art Athina: Το Flux Laboratory, σε συνεργασία με το MAMCO, το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης της Γενεύης, και το Giorno Poetry Systems, παρουσιάζει το έργο Dial-A-Poem Switzerland (12/11, 1ος όροφος). Παράλληλα, ο Andi Xhuma βάζει ποίηση και πυγμαχία στο ίδιο ρινγκ στην performance I am Dynamite. Freest Man in the World, με έμπνευση από τον John Giorno και τον Hugo Ball. (12/11, 19.30,) Παραγωγή: Flux Laboratory, βασισμένο σε σύλληψη και επιμέλεια του Ευριπίδη Λασκαρίδη.



Kid's Educational Program: Το φετινό παιδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο Touch the City, σε επιμέλεια της Χριστίνας Μπότσου και σε συνεργασία με το Life is for All, εμπνέεται από την πόλη και προσεγγίζει τον αστικό χώρο μέσα από τις αισθήσεις, τη μνήμη και τη φαντασία. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4–12 ετών και είναι ανοιχτό και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Αναπτύσσεται μέσα από τρεις διακριτές δράσεις: Impressions: εικαστικές δραστηριότητες και πειραματισμοί. (14/11, 12.00–15.00 · 15/11, 15.00–18.00). Walks: περίπατοι στη γειτονιά του Ρέντη, που προσκαλούν τα παιδιά να εξερευνήσουν το αστικό περιβάλλον και να ανακαλύψουν τα ίχνη και τις υφές του. (14/11, 15.00 και 16.00 · 15/11, 14.00) Talks: συναντήσεις και συζητήσεις που ανοίγουν νέους τρόπους προσέγγισης και κατανόησης της πόλης. (15/11, 12.00–14.00).



Βραβείο Art Athina 2026: Η Art Athina απονέμει το Art Athina Young Artist Award, έναν θεσμό που καθιερώθηκε το 2022 για την προώθηση των νέων καλλιτεχνών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ΠΣΑΤ και στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMUS). Το βραβείο συνίσταται σε ατομική παρουσίαση του καλλιτέχνη, τον οποίο επιλέγει πενταμελής επιτροπή, στο MOMUS – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά. Ο νικητής του 2026 θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της φουάρ, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 16.00.



Educational Program: Για 7η χρονιά ο ΠΣΑΤ πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Φέτος, σε συνεργασία με την ARTWORKS, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά επισκέψεων σε γκαλερί, ιδρύματα και μουσεία και συναντήσεων με καλλιτέχνες, ιστορικούς τέχνης και επιμελητές. Στόχος του είναι η γνωριμία των φοιτητών με επαγγελματίες του χώρου, η εξοικείωσή τους με την εικαστική σκηνή και η καλύτερη κατανόηση του μελλοντικού επαγγελματικού τους πεδίου.



Onassis AiR &Onassis ONX: Στον πρώτο όροφο του Onassis Ready, τα στούντιο των καλλιτεχνών των προγραμμάτων Onassis AiR & Onassis ONX ανοίγουν στους επισκέπτες της Art Athina, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα υπό διαμόρφωση, πειραματισμούς και καλλιτεχνικές έρευνες πριν από την ολοκλήρωσή τους.



Συλλογή Ιδρύματος Ωνάση: Η Art Athina 2026 παρουσιάζει επιλεγμένα έργα από τη Συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία αριθμεί περισσότερες από 2.000 δημιουργίες που χρονολογούνται από τα τέλη του 15ου αιώνα έως σήμερα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών εκφράσεων από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τα ψηφιακά έργα και τις εγκαταστάσεις.