Πίνακας της Τζόρτζια Ο’Κιφ αξίας 3 εκατ. δολαρίων βρέθηκε κρυμμένος πίσω από παλτά σε ντουλάπα στο Μανχάταν

Το έργο παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες μέσα σε ξύλινο κουτί – Είχε αγοραστεί το 1963 για μόλις 3.800 δολάρια





Ο πίνακας με τίτλο «Near Abiquiu, New Mexico I», διαστάσεων περίπου 25 επί 61 εκατοστών, εντοπίστηκε από την ανιψιά της ιδιοκτήτριάς του μέσα σε ξύλινο κουτί, στο βάθος μιας ντουλάπας διαμερίσματος στην περιοχή Ιστ Βίλατζ του Μανχάταν.







Η ανιψιά επικοινώνησε με τον οίκο Christie’s μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκαλώντας το άμεσο ενδιαφέρον των ειδικών.



Σύμφωνα με τον Τάιλι Άμποτ, ανώτερο ειδικό και διευθυντή του τμήματος Αμερικανικής Τέχνης του Christie’s, οι υπεύθυνοι του οίκου κινητοποιήθηκαν αμέσως, αναζητώντας στοιχεία για τον πίνακα στη σχετική βιβλιογραφία προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητά του.











Κλείσιμο Από τα 3.800 δολάρια στα 3 εκατομμύρια Η ιστορία του πίνακα στην οικογένεια ξεκινά το 1963, όταν η μητέρα της ιδιοκτήτριας τον αγόρασε έναντι 3.800 δολαρίων από την Downtown Gallery του Μανχάταν, την γκαλερί που εκπροσωπούσε τότε την Τζόρτζια Ο’Κιφ.



Τον προσέφερε στην κόρη της ως δώρο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού της τίτλου και για πολλά χρόνια το έργο βρισκόταν στο διαμέρισμά της.



Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η ιδιοκτήτρια παρατήρησε ότι ορισμένοι επισκέπτες έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πίνακα. Ανησυχώντας για την ασφάλειά του, αποφάσισε να τον απομακρύνει από τον χώρο όπου εκτίθετο και να τον φυλάξει μέσα στην ντουλάπα.



Εκεί παρέμεινε για περίπου τέσσερις δεκαετίες, μέχρι την πρόσφατη ανακάλυψή του από την ανιψιά της.



Ένας χαμένος για δεκαετίες πίνακας της διάσημης Αμερικανίδας ζωγράφου Τζόρτζια Ο’Κιφ , με εκτιμώμενη αξία 3 εκατ. δολαρίων, ανακαλύφθηκε μέσα σε ντουλάπα διαμερίσματος στο Μανχάταν , κρυμμένος πίσω από παλτά. Το έργο, το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό μόνο από μια φωτογραφία του 1931, πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη στις 17 Νοεμβρίου, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία του.Ο πίνακας με τίτλο «Near Abiquiu, New Mexico I», διαστάσεων περίπου 25 επί 61 εκατοστών, εντοπίστηκε από την ανιψιά της ιδιοκτήτριάς του μέσα σε ξύλινο κουτί, στο βάθος μιας ντουλάπας διαμερίσματος στην περιοχή Ιστ Βίλατζ του Μανχάταν.Η ανακάλυψη έγινε όταν η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, λίγο πριν από τον θάνατό της, αποκάλυψε στην ανιψιά της, η οποία τη βοηθούσε να τακτοποιήσει τις προσωπικές της υποθέσεις, ότι ανάμεσα στα αντικείμενα που φυλάσσονταν στην ντουλάπα υπήρχε και ένα έργο της Ο’Κιφ.Η ανιψιά επικοινώνησε με τον οίκο Christie’s μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκαλώντας το άμεσο ενδιαφέρον των ειδικών.Σύμφωνα με τον Τάιλι Άμποτ, ανώτερο ειδικό και διευθυντή του τμήματος Αμερικανικής Τέχνης του Christie’s, οι υπεύθυνοι του οίκου κινητοποιήθηκαν αμέσως, αναζητώντας στοιχεία για τον πίνακα στη σχετική βιβλιογραφία προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητά του.Μέχρι την επανεμφάνισή του, το έργο ήταν γνωστό στους ιστορικούς της τέχνης αποκλειστικά μέσα από φωτογραφία που είχε τραβηχτεί το 1931.Η ιστορία του πίνακα στην οικογένεια ξεκινά το 1963, όταν η μητέρα της ιδιοκτήτριας τον αγόρασε έναντι 3.800 δολαρίων από την Downtown Gallery του Μανχάταν, την γκαλερί που εκπροσωπούσε τότε την Τζόρτζια Ο’Κιφ.Τον προσέφερε στην κόρη της ως δώρο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού της τίτλου και για πολλά χρόνια το έργο βρισκόταν στο διαμέρισμά της.Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η ιδιοκτήτρια παρατήρησε ότι ορισμένοι επισκέπτες έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πίνακα. Ανησυχώντας για την ασφάλειά του, αποφάσισε να τον απομακρύνει από τον χώρο όπου εκτίθετο και να τον φυλάξει μέσα στην ντουλάπα.Εκεί παρέμεινε για περίπου τέσσερις δεκαετίες, μέχρι την πρόσφατη ανακάλυψή του από την ανιψιά της.

Η οικογένεια ζήτησε να μη δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της ιδιοκτήτριας, η οποία είχε υπηρετήσει στη διπλωματική υπηρεσία.



Η ιστορία του έργου και η δημοπρασία στη Νέα Υόρκη Η Τζόρτζια Ο’Κιφ δημιούργησε τον πίνακα το 1930, έναν χρόνο μετά το πρώτο της ταξίδι στο Νέο Μεξικό, μια περιοχή που έμελλε να αποτελέσει βασική πηγή έμπνευσης για τη ζωγραφική της.



Το έργο θεωρείται πιθανότατα το πρώτο από μια σειρά τριών πινάκων που απεικονίζουν την κορυφή Λόμπο.



Ο δεύτερος πίνακας της σειράς βρίσκεται στη συλλογή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, ενώ ο τρίτος ανήκε παλαιότερα στη συλλογή των Ντέιβιντ και Πέγκι Ροκφέλερ.



Η επανεμφάνιση του «Near Abiquiu, New Mexico I» προσφέρει στους συλλέκτες μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν έργο της σημαντικής Αμερικανίδας δημιουργού, το οποίο παρέμενε εκτός της αγοράς τέχνης για περισσότερο από έξι δεκαετίες.



Ο πίνακας θα παρουσιαστεί στη βραδινή δημοπρασία τέχνης του 20ού αιώνα του Christie’s, στις 17 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με την τιμή πώλησής του να εκτιμάται κοντά στα 3 εκατ. δολάρια.