Foo Fighters: Έρχονται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό live

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Όταν «σείστηκε» το Ηρώδειο

Το πρώτο μεγάλο συναυλιακό όνομα για το 2027 που θα εμφανιστεί στη χώρα μας είναι οι Foo Fighters, η μπάντα που σχημάτισε to 1994 ο ντράμερ των Nirvana Dave Grohl.Σύμφωνα με πληροφορίες η συναυλία θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι στο ΟΑΚΑ αφού η συγκεκριμένη μπάντα, έχει φανατικό κοινό και στην χώρα μας, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 16 Νοεμβρίου.Στην μέχρι τώρα διαδρομή τους έχουν πουλήσει πάνω από 32.000.000 άλμπουμ (βινύλια, cd και κασέτες) σε όλο τον κόσμο, ενώ αν προσθέσουμε τα streaming και τα digital ο αριθμός εκτοξεύεται στα 52.900.000!Ο Grohl και η παρέα του θα κουβαλάνε στις αποσκευές τους το τελευταίο άλμπουμ τους «Your favorite toy» που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου Απριλίου, αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες μιας πορείας που καλά κρατεί τριάντα δύο χρόνια.Ναι, οι φανατικοί τους μπορεί να θεωρούν σίγουρο ότι θα ακούσουν τον ύμνο «Everlong» καθώς και τα «The Pretender», «Best of you», «Learn to fly» και πολλά άλλα που έχτισαν το μύθο μιας εκρηκτικής μπάντας.Όχι, μην περιμένετε όσοι πάτε να ακούσετε Nirvana, αφού το συγκρότημα αποφεύγει να παίζει συνθέσεις που «σημάδεψε» για πάντα με την φωνή του ο αυτόχειρας Kurt Cobain.Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι Foo Fighters θα εμφανιστούν στην Αθήνα μετά από εκείνο το «καυτό» απόγευμα του Ιουλίου, πριν από εννιά χρόνια, όταν «δόνησαν»για τα καλά το Ηρώδειο.Πολλοί μάλιστα είχαν απορήσει για την παραχώρηση του συγκεκριμένου οικουμενικού μνημείου, η διεύθυνση του οποίου απαγορεύει σε οτιδήποτε ακούγεται πολύ δυνατά να διαταράξει την ηρεμία.