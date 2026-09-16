Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Βυσσινόκηπος του Τσέχωφ «ανθίζει» στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη
Ο Βυσσινόκηπος του Τσέχωφ «ανθίζει» στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη
Πότε θα γίνει η πρεμιέρα της παράστασης
Στις 30 Οκτωβρίου «ανοίγει», στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη, «Ο Βυσσινόκηπος», το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου, με τους Κάτια Δανδουλάκη, Ηλία Μελέτη και Λεωνίδα Κακούρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνσυ Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και σε έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα ενώ η μουσική είναι του Στέφανου Κορκολή.
Περισσότερο από κάθε άλλο έργο του Τσέχωφ ο «Βυσσινόκηπος» είναι εμπνευσμένος από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του καιρού του. Την πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε το 1904, ακολούθησαν οι επαναστάσεις του 1905 και το 1917 που άλλαξαν την ιστορία της Ρωσίας και του κόσμου.
Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά στην ορμητική άνθηση των νέων κοινωνικών τάξεων.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τετάρτη 19.30
Πέμπτη 20.00
Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 & 21.00
Κυριακή 19.30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνσυ Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και σε έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα ενώ η μουσική είναι του Στέφανου Κορκολή.
Περισσότερο από κάθε άλλο έργο του Τσέχωφ ο «Βυσσινόκηπος» είναι εμπνευσμένος από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του καιρού του. Την πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε το 1904, ακολούθησαν οι επαναστάσεις του 1905 και το 1917 που άλλαξαν την ιστορία της Ρωσίας και του κόσμου.
Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά στην ορμητική άνθηση των νέων κοινωνικών τάξεων.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τετάρτη 19.30
Πέμπτη 20.00
Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 & 21.00
Κυριακή 19.30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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