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Ο Βυσσινόκηπος του Τσέχωφ «ανθίζει» στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη
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Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη «Βυσσινόκηπος» Ηλίας Μελέτης

Ο Βυσσινόκηπος του Τσέχωφ «ανθίζει» στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη

Πότε θα γίνει η πρεμιέρα της παράστασης

Ο Βυσσινόκηπος του Τσέχωφ «ανθίζει» στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη
Στις 30 Οκτωβρίου «ανοίγει», στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη, «Ο Βυσσινόκηπος», το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου, με τους Κάτια ΔανδουλάκηΗλία Μελέτη και Λεωνίδα Κακούρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνσυ Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και σε έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα ενώ η μουσική είναι του Στέφανου Κορκολή.

Περισσότερο από κάθε άλλο έργο του Τσέχωφ ο «Βυσσινόκηπος»   είναι εμπνευσμένος από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του καιρού του. Την πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε  το 1904, ακολούθησαν οι επαναστάσεις του 1905  και το 1917 που άλλαξαν την ιστορία της Ρωσίας και του κόσμου.

 Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο  δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο  και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά στην ορμητική άνθηση των  νέων κοινωνικών τάξεων.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τετάρτη 19.30
Πέμπτη 20.00
Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 & 21.00
Κλείσιμο
Κυριακή 19.30

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