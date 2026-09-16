Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες
Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες
Το «ÆDEN» αποτελεί μια οπτικοακουστική εμπειρία μέσα σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο
Mουσική, ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και τεχνολογία αιχμής σε μια μνημειώδη, immersive audiovisual εμπειρία — σχεδιασμένη να βιωθεί ζωντανά, σε μεγάλη κλίμακα, συνδυάζει το «ÆDEN», το εντυπωσιακό σόου του Anyma που μετά τα sold-out σε Βρυξέλλες, Λονδίνο και Γκντανσκ, έρχεται στην Αθήνα, στις 31 Οκτωβρίου, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) – Τείχος των Εθνών.
Για το ελληνικό κοινό, είναι η πρώτη ευκαιρία να δει ζωντανά στην Ελλάδα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, σε μια ιδιαίτερα δυναμική στιγμή της διεθνούς πορείας του.
Πίσω από τον Anyma βρίσκεται ο Matteo Milleri, DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης, γνωστός για τις πρωτοποριακές techno συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του. Το 2024 έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas, με 200.000 θεατές και 12 εμφανίσεις. Ακολούθησαν headline sets σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, residency στο [UNVRS] της Ibiza, το sold-out Quantum Genesys στις Πυραμίδες της Γκίζας και, τον Απρίλιο του 2026, η πρεμιέρα του ÆDEN στο Coachella.
Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται για το ÆDEN σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο. Η χαρακτηριστική οπτική γλώσσα του Anyma, τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα μνημειώδη visuals, ο συγχρονισμένος φωτισμός και ο σχεδιασμός ήχου συνθέτουν μια μοναδική και πρωτοποριακή immersive audiovisual εμπειρία.
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Για το ελληνικό κοινό, είναι η πρώτη ευκαιρία να δει ζωντανά στην Ελλάδα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, σε μια ιδιαίτερα δυναμική στιγμή της διεθνούς πορείας του.
Πίσω από τον Anyma βρίσκεται ο Matteo Milleri, DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης, γνωστός για τις πρωτοποριακές techno συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του. Το 2024 έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas, με 200.000 θεατές και 12 εμφανίσεις. Ακολούθησαν headline sets σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, residency στο [UNVRS] της Ibiza, το sold-out Quantum Genesys στις Πυραμίδες της Γκίζας και, τον Απρίλιο του 2026, η πρεμιέρα του ÆDEN στο Coachella.
Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται για το ÆDEN σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο. Η χαρακτηριστική οπτική γλώσσα του Anyma, τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα μνημειώδη visuals, ο συγχρονισμένος φωτισμός και ο σχεδιασμός ήχου συνθέτουν μια μοναδική και πρωτοποριακή immersive audiovisual εμπειρία.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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