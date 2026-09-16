Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες
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Anyma ΟΑΚΑ Ηλεκτρονική Μουσική

Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες

Το «ÆDEN» αποτελεί μια οπτικοακουστική εμπειρία μέσα σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο

Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες
Mουσική, ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και τεχνολογία αιχμής σε μια μνημειώδη, immersive audiovisual εμπειρία — σχεδιασμένη να βιωθεί ζωντανά, σε μεγάλη κλίμακα, συνδυάζει το «ÆDEN», το εντυπωσιακό σόου του Anyma που μετά τα sold-out σε Βρυξέλλες, Λονδίνο και Γκντανσκ, έρχεται στην Αθήνα, στις 31 Οκτωβρίου, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) – Τείχος των Εθνών.
Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες

Για το ελληνικό κοινό, είναι η πρώτη ευκαιρία να δει ζωντανά στην Ελλάδα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, σε μια ιδιαίτερα δυναμική στιγμή της διεθνούς πορείας του.
Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες

Πίσω από τον Anyma βρίσκεται ο Matteo Milleri, DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης, γνωστός για τις πρωτοποριακές techno συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του. Το 2024 έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas, με 200.000 θεατές και 12 εμφανίσεις. Ακολούθησαν headline sets σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, residency στο [UNVRS] της Ibiza, το sold-out Quantum Genesys στις Πυραμίδες της Γκίζας και, τον Απρίλιο του 2026, η πρεμιέρα του ÆDEN στο Coachella.
Anyma: Ο σύγχρονος μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής φέρνει το εντυπωσιακό σόου του στο ΟΑΚΑ - Δείτε φωτογραφίες
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Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται για το ÆDEN σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο. Η χαρακτηριστική οπτική γλώσσα του Anyma, τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα μνημειώδη visuals, ο συγχρονισμένος φωτισμός και ο σχεδιασμός ήχου συνθέτουν μια μοναδική και πρωτοποριακή immersive audiovisual εμπειρία.

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