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Οι αστέρες των Bolshoi και Mariinsky έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά μπαλέτου
Οι αστέρες των Bolshoi και Mariinsky έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά μπαλέτου
Κορυφαίοι χορευτές στην Αθήνα στις 2 Σεπτεμβρίου 2026
Σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου, όπως η ελληνικής καταγωγής Αλεξάνδρα Ιωσηφίδη, κορυφαία χορεύτρια των Mariinsky που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αγία Πετρούπολη, ο βραβευμένος και παγκοσμίου φήμης χορευτής των Bolshoi Akib Anwar και η κορυφαία σολιστ των Bolshoi Sofia Maimula αλλά και η κορυφαία και πολυβραβευμένη Maria Khoreva των Mariinsky, o αμερικανοεσθονός William Newton του Μπαλέτου της Εσθονίας και πολλοί ακόμα αξιόλογοι χορευτές απ όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, θα πρωταγωνιστήσουν στο GRAND BALLET GALA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο Nasioutzik Mansion.
Οι καταξιωμένοι χορευτές των ιστορικών Bolshoi Ballet, Mariinsky Ballet και Εθνικών Μπαλέτων της Εσθονίας, με διεθνή παρουσία και σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή, θα βρεθούν μαζί επί σκηνής σε μια μοναδική συνάντηση υψηλής τεχνικής, εκφραστικής δύναμης και απαράμιλλης αισθητικής.
Τα σκηνικά της παράστασης έχει σχεδιάσει η εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων Φιόνα Μουζακίτη- Σημίτη.
Για μία μόνο βραδιά, η Ελλάδα θα υποδεχθεί μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.
Σπουδαίοι σολίστ των Bolshoi Ballet και Mariinsky Ballet, μαζί με διακεκριμένους χορευτές του Εθνικού Μπαλέτου της Εσθονίας, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, με εμβληματικά pas de deux και αποσπάσματα από κορυφαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή μιας πλειάδας εξαιρετικά ταλαντούχων νέων Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι θα εμφανιστούν δίπλα στους κορυφαίους αστέρες του διεθνούς μπαλέτου.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια του GRAND BALLET GALA υπογράφει η Nonna Tzioeva, η οποία, με βαθιά γνώση και πολυετή παρουσία στον χώρο του κλασικού χορού, σχεδίασε μια παραγωγή υψηλής αισθητικής.
Το GRAND BALLET GALA φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο διεθνή πολιτιστικό θεσμό, προβάλλοντας την Ελλάδα ως σημείο συνάντησης κορυφαίων δημιουργών και ερμηνευτών του χορού και προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια εμπειρία αντάξια των μεγαλύτερων θεάτρων του κόσμου.
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.
Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
Εισιτήρια: www.ticketservices.gr
Οι καταξιωμένοι χορευτές των ιστορικών Bolshoi Ballet, Mariinsky Ballet και Εθνικών Μπαλέτων της Εσθονίας, με διεθνή παρουσία και σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή, θα βρεθούν μαζί επί σκηνής σε μια μοναδική συνάντηση υψηλής τεχνικής, εκφραστικής δύναμης και απαράμιλλης αισθητικής.
Τα σκηνικά της παράστασης έχει σχεδιάσει η εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων Φιόνα Μουζακίτη- Σημίτη.
Για μία μόνο βραδιά, η Ελλάδα θα υποδεχθεί μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.
Σπουδαίοι σολίστ των Bolshoi Ballet και Mariinsky Ballet, μαζί με διακεκριμένους χορευτές του Εθνικού Μπαλέτου της Εσθονίας, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, με εμβληματικά pas de deux και αποσπάσματα από κορυφαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή μιας πλειάδας εξαιρετικά ταλαντούχων νέων Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι θα εμφανιστούν δίπλα στους κορυφαίους αστέρες του διεθνούς μπαλέτου.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια του GRAND BALLET GALA υπογράφει η Nonna Tzioeva, η οποία, με βαθιά γνώση και πολυετή παρουσία στον χώρο του κλασικού χορού, σχεδίασε μια παραγωγή υψηλής αισθητικής.
Το GRAND BALLET GALA φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο διεθνή πολιτιστικό θεσμό, προβάλλοντας την Ελλάδα ως σημείο συνάντησης κορυφαίων δημιουργών και ερμηνευτών του χορού και προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια εμπειρία αντάξια των μεγαλύτερων θεάτρων του κόσμου.
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.
Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
Εισιτήρια: www.ticketservices.gr
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