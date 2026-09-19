Πλήθος κόσμου στο 6ο A Day With My Pet στην Ελευσίνα: Η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr για τους τετράποδους φίλους μας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αλλά το A Day With My Pet δεν έχει μόνο αυτά. Στο περίπτερο της Protergia είναι το δημοφιλές. Εδώ οι μικροί μας φίλοι - αλλά και οι μεγάλοι - φωτογραφήθηκαν με τον σκύλο τους για να θυμούνται τις όμορφες αυτές στιγμές. Αλλά και όσοι δεν είχαν μαζί τους το κατοικίδιό τους μπόρεσαν να βγάλουν μια φωτογραφία με την παρέα τους.Η επόμενη στάση ήταν για τα παιδιά. Τοτα περίμενε. Τα παιδιά επιλέγουν το ζωάκι που θέλουν να γίνουν και οι ειδικοί αναλαμβάνουν να μετατρέψουν την επιλογή τους σε ένα εντυπωσιακό face painting. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα παιδιά ξετρελαίνονται με αυτό.Στη γιορτή ήταν παρών και ο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια εκδήλωση. Πρόκειται για τη γνωστή μασκότ που έχει συνδεθεί με τις τροφές Egeo.Σημαντική στιγμή ήταν και εκείνη που εμφανίστηκε ο, ένας Βέλγικος Ποιμενικός, σκύλος εκτροφείου και παγκόσμιος πρωταθλητής, τον οποίο κάλεσε ο Δήμος να κάνει το κυνάθλημα IGP.Αλλά οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν σε αυτά. Στο booth της Perfect Pet οι επισκέπτες πήραν τα δωράκια τους - δείγματα τροφών για σκύλους και γάτες.Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το περίπτερο της Eurolife FFH, με τα πολύ χρήσιμα μαθήματα. Οι κηδεμόνες εδώ αποκτούν χρήσιμες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν κάποιο έκτακτο περιστατικό που μπορεί να τύχει στο ζωάκι τους. Παράλληλα οι άνθρωποι της Eurolife FFH ενημερώνουν για το πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει στο δικό σας κατοικίδιο.Δεν θα μπορούσε από μια τέτοια γιορτή να λείπει το πολύ δημοφιλέςοι επισκέπτες επιλέγουν το αγαπημένο τους χρώμα που είναι απολύτως ασφαλές και δημιουργούν ένα αποτύπωμα από την πατούσα του τετράποδου φίλου τους.Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια Αττικής, οι άνθρωποι της οποίας μίλησαν στον κόσμο για την υπεύθυνη κηδεμονία ενός ζώου αλλά και τις δράσεις τους που αφορούν την προώθηση της φιλοζωίας.Χορηγοί: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia