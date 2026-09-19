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Πλήθος κόσμου στο 6ο A Day With My Pet στην Ελευσίνα: Η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr για τους τετράποδους φίλους μας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στο 6ο A Day With My Pet στην Ελευσίνα: Η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr για τους τετράποδους φίλους μας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η μεγάλη φιλοζωική γιορτή του topetmou.gr και της Περιφέρειας Αττικής συγκέντρωσε οικογένειες, χαριτωμένα τετράποδα και δράσεις για τα ζώα στην πλατεία Ηρώων
Με μεγάλη προσέλευση κόσμου και πολλών χαρούμενων σκύλων πραγματοποιήθηκε το A Day With My Pet, που διοργάνωσε το μεγαλύτερο φιλοζωικό site topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα.
Από νωρίς το πρωί άνθρωποι όλων των ηλικιών κατέφτασαν στο χώρο για να γιορτάσουν μαζί μας τους καλύτερούς μας τετράποδους φίλους και να δείξουν την αγάπη τους σε αυτούς.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελος Λιάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Αθανασία Παπασπύρου και η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων και Υγείας Ζώων κ. Ελευθερία Μωραϊτάκη- Πικρού.
Πρόκειται για την 6η γιορτή A Day With My Pet που έχει αγκαλιαστεί από την πρώτη στιγμή από τον κόσμο καθώς είναι μια ευκαιρία για βόλτα με τον σκύλο μας και γνωριμία με άλλους κηδεμόνες αλλά και με τα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια που κάθε φορά είναι μαζί μας στο περίπτερο του Pet City και περιμένουν να βρεθεί ένα σπίτι για αυτά.
Τα αδεσποτάκια είναι πάντοτε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της γιορτής. Από την 28η Ημέρα Υιοθεσίας του Pet City, που πλέον είναι θεσμός, μεγάλοι και μικροί περνάνε ενθουσιασμένοι για να γνωρίσουν τα ζωάκια και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Δεν είναι λίγοι μάλιστα και εκείνοι που ανοίγουν την αγκαλιά τους και υιοθετούν ένα από αυτά.
Από νωρίς το πρωί άνθρωποι όλων των ηλικιών κατέφτασαν στο χώρο για να γιορτάσουν μαζί μας τους καλύτερούς μας τετράποδους φίλους και να δείξουν την αγάπη τους σε αυτούς.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελος Λιάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Αθανασία Παπασπύρου και η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων και Υγείας Ζώων κ. Ελευθερία Μωραϊτάκη- Πικρού.
Πρόκειται για την 6η γιορτή A Day With My Pet που έχει αγκαλιαστεί από την πρώτη στιγμή από τον κόσμο καθώς είναι μια ευκαιρία για βόλτα με τον σκύλο μας και γνωριμία με άλλους κηδεμόνες αλλά και με τα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια που κάθε φορά είναι μαζί μας στο περίπτερο του Pet City και περιμένουν να βρεθεί ένα σπίτι για αυτά.
Τα αδεσποτάκια είναι πάντοτε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της γιορτής. Από την 28η Ημέρα Υιοθεσίας του Pet City, που πλέον είναι θεσμός, μεγάλοι και μικροί περνάνε ενθουσιασμένοι για να γνωρίσουν τα ζωάκια και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Δεν είναι λίγοι μάλιστα και εκείνοι που ανοίγουν την αγκαλιά τους και υιοθετούν ένα από αυτά.
Αλλά το A Day With My Pet δεν έχει μόνο αυτά. Στο περίπτερο της Protergia είναι το δημοφιλές Photobooth. Εδώ οι μικροί μας φίλοι - αλλά και οι μεγάλοι - φωτογραφήθηκαν με τον σκύλο τους για να θυμούνται τις όμορφες αυτές στιγμές. Αλλά και όσοι δεν είχαν μαζί τους το κατοικίδιό τους μπόρεσαν να βγάλουν μια φωτογραφία με την παρέα τους.
Η επόμενη στάση ήταν για τα παιδιά. Το Face Painting τα περίμενε. Τα παιδιά επιλέγουν το ζωάκι που θέλουν να γίνουν και οι ειδικοί αναλαμβάνουν να μετατρέψουν την επιλογή τους σε ένα εντυπωσιακό face painting. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα παιδιά ξετρελαίνονται με αυτό.
Στη γιορτή ήταν παρών και ο Αιγέας, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια εκδήλωση. Πρόκειται για τη γνωστή μασκότ που έχει συνδεθεί με τις τροφές Egeo.
Σημαντική στιγμή ήταν και εκείνη που εμφανίστηκε ο σκύλος Κουάντο, ένας Βέλγικος Ποιμενικός, σκύλος εκτροφείου και παγκόσμιος πρωταθλητής, τον οποίο κάλεσε ο Δήμος να κάνει το κυνάθλημα IGP.
Αλλά οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν σε αυτά. Στο booth της Perfect Pet οι επισκέπτες πήραν τα δωράκια τους - δείγματα τροφών για σκύλους και γάτες.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το περίπτερο της Eurolife FFH, με τα πολύ χρήσιμα μαθήματα πρώτων βοηθειών για κατοικίδια. Οι κηδεμόνες εδώ αποκτούν χρήσιμες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν κάποιο έκτακτο περιστατικό που μπορεί να τύχει στο ζωάκι τους. Παράλληλα οι άνθρωποι της Eurolife FFH ενημερώνουν για το πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει στο δικό σας κατοικίδιο.
Δεν θα μπορούσε από μια τέτοια γιορτή να λείπει το πολύ δημοφιλές paw printing - οι επισκέπτες επιλέγουν το αγαπημένο τους χρώμα που είναι απολύτως ασφαλές και δημιουργούν ένα αποτύπωμα από την πατούσα του τετράποδου φίλου τους.
Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια Αττικής, οι άνθρωποι της οποίας μίλησαν στον κόσμο για την υπεύθυνη κηδεμονία ενός ζώου αλλά και τις δράσεις τους που αφορούν την προώθηση της φιλοζωίας.
Χορηγοί: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia
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