Cycladic Screening στο πλαίσιο της έκθεσης Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue

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Στο πλαίσιο της έκθεσης Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνεργάζεται για ακόμη μια χρονιά με το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ και διοργανώνει το Cycladic Screening την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 στο Πάρκο Ελευθερίας, με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για την προβολή της ταινίας «Η Πηγή των Παρθένων» (Jungfrukällan) σε σκηνοθεσία Ingmar Bergman, που επέλεξε ο ίδιος ο Jeff Koons.Ο Jeff Koons επιστρέφει σταθερά στις πανάρχαιες μορφές που συνδέουν τον άνθρωπο με την ιστορία του, και η μορφή της «Αφροδίτης» τον απασχολεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στο έργο του επανέρχονται η αθωότητα και η αποδοχή του εαυτού, το σώμα ως αρχή της ζωής, και η γυαλιστερή, καθρεφτίζουσα επιφάνεια που ολοκληρώνεται μόνο όταν ο θεατής σταθεί μπροστά της και δει μέσα της τον εαυτό του. Τα ίδια θέματα συναντά κανείς, σε πολύ πιο ζοφερό ύφος στο έργο του Ingmar Bergman, «Η Πηγή των Παρθένων». Η ταινία διαδραματίζεται στη μεσαιωνική Σουηδία την εποχή που η παλιά παγανιστική πίστη υποχωρεί μπροστά στη χριστιανική. Πρόκειται για μια ιστορία αθωότητας, απώλειας και λύτρωσης, η οποία, όπως μαρτυρά και ο τίτλος της, αναζητά την πηγή της ζωής μέσα από το σκοτάδι.Σκηνοθεσία: Ingmar BergmanΣενάριο: Ulla Isaksson, βασισμένο σε σκανδιναβική μπαλάντα του 13ου αιώναΠρωταγωνιστούν: Max von Sydow, Birgitta Valberg, Gunnel Lindblom, Birgitta PetterssonΣτη Σουηδία του 14ου αιώνα, μια νεαρή παρθένα βιάζεται και δολοφονείται από δύο βοσκούς. Σε ένα μοιραίο γύρισμα της τύχης, οι δολοφόνοι της αναζητούν καταφύγιο στο σπίτι των γονιών της κοπέλας, προκαλώντας την τρομερή εκδίκηση του βαθιά θρησκευόμενου πατέρα της. Σκηνοθετώντας για πρώτη και τελευταία φορά σενάριο που δεν είναι δικό του, αλλά της συγγραφέα Ούλα Ίζακσον η οποία αντλούσε με τη σειρά της έμπνευση από μια λαϊκή μπαλάντα του 13ου αιώνα, ο Μπέργκμαν τοποθετεί στον Μεσαίωνα το οριστικό τέλος της αθωότητας για έναν ολόκληρο κόσμο ο οποίος βλέπει την πίστη και τις αξίες του να καταρρέουν μπροστά στην ηχηρή απουσία του Θεού και την πλήρη επικράτηση της ανθρώπινης κτηνωδίας.Πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον διευθυντή φωτογραφίας Σβεν Νίκβιστ, μόνιμο συνεργάτη-κλειδί της μετέπειτα φιλμογραφίας του, η συγκλονιστική «Πηγή των Παρθένων» προκάλεσε σεβαστό σοκ στην εποχή της, τιμήθηκε με Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Καννών και Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ 12 χρόνια μετά γνώρισε μια ακόμη πιο σκληρή διασκευή δια χειρός Γουές Κρέιβεν στο «Last House on the Left».Η έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είναι μια πρωτότυπη μουσειακή πρόταση που φέρνει σε διάλογο την παλαιολιθική με τη σύγχρονη τέχνη. Εξερευνώντας τη σημασία της μορφής της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, το Μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) από τη Συλλογή Homem Sonnabend των Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», μέσα από πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση διερευνά τη γυναικεία μορφή από την Παλαιολιθική περίοδο έως τη σύγχρονη τέχνη, προτείνοντας ένα διάλογο που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.Για το έργο Balloon Venus Lespugue ο Koons εμπνέεται από την παλαιολιθική «Αφροδίτη του Lespugue», αγαλματίδιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, το οποίο χρονολογείται περίπου 28.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Παραπέμποντας στη μορφή της Αφροδίτης, θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, η απεικόνισή της έχει επηρεάσει διαχρονικά το έργο του Koons ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.