Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Θα φιλοξενήσει τη δημοφιλή Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Μιράντα Τζουλάι

Μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας, η Αμερικανίδα συγγραφέας, σκηνοθέτις, εικαστικός, περφόρμερέρχεται στη, στις, για μια συζήτηση με καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση την Αφροδίτη Παναγιωτάκου και για την παρουσίαση του τελευταίου της μυθιστορήματος, «All Fours» («Στα Τέσσερα») και μέρους του κινηματογραφικού της έργου.Η Μιράντα Τζουλάι δημιουργεί έργα που αψηφούν τις κατηγοριοποιήσεις και υιοθετούν πολλαπλά μέσα έκφρασης, από τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία έως τις εικαστικές τέχνες και την περφόρμανς. Πολλά από αυτά έχουν φιλοξενηθεί στο MoMA, το Μουσείο Guggenheim και την Μπιενάλε του Whitney. Διάλεξε το επώνυμο July από έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα όταν ήταν 15 χρονών και στα 20 το υιοθέτησε επίσημα.Το εμβληματικό New Yorker έχει γράψει γι’ αυτήν: «Η Μιράντα Τζουλάι είναι εξαιρετική στην πλοκή. Οι ιστορίες εμφανίζονται μπροστά της σαν δώρο από τους θεούς και το μόνο που έχει να κάνει εκείνη είναι να τις ξετυλίξει». Στη δεκαετία του 1990 πειραματίστηκε στο πλαίσιο της riot grrrl σκηνής με διάφορα πρότζεκτ στα πεδία του θεάτρου, της περφόρμανς και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητα φεστιβάλ και εναλλακτικούς χώρους τέχνης. Στον χώρο της λογοτεχνίας, έχει αποδείξει το χάρισμα και την ικανότητά της να αποτυπώνει –άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με ευαισθησία– όσα συζητούνται εντός και εκτός διαδικτύου στη ζωή μας.Στα βιβλία της, όπως το "No One Belongs Here More Than You" (2007), μια συλλογή διηγημάτων που απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές, και το πρώτο της μυθιστόρημα, "The First Bad Man" (2015), εξερευνά διάφορα θέματα, όπως είναι η μοναξιά, η αποξένωση και η ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση. Ανεξάρτητα από το μέσο και το είδος που κάθε φορά επιλέγει, η φωνή της παραμένει πάντα εκλεπτυσμένη και βαθιά ανθρώπινη.Μετά τη συζήτηση, θα προβληθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης η ταινία μεγάλου μήκους "Me and You and Everyone We Know" (2005) σε σκηνοθεσία της Μιράντα Τζουλάι. Μια ασυνήθιστη ιστορία μιας ομάδας συνηθισμένων ανθρώπων. Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance (2005) και το Βραβείο Χρυσής Κάμερας στο Φεστιβάλ Καννών (2005).Παράλληλα, η Στέγη θα γεμίσει με «Μιράντες» – οθόνες που θα προβάλουν art video της Μιράντα Τζουλάι σε λούπα. Μια Μιράντα συνομιλεί με αγνώστους στον δημόσιο χώρο. Μια τρίτη κάνει διαλείμματα χορού όσο γράφει το μυθιστόρημά της, "All Fours", ενώ μια άλλη αγοράζει πολύτιμους λίθους και κοσμήματα στο Λος Άντζελες. Γυρισμένα με το κινητό της, από την ίδια, από φίλους ή ακόμη και από αγνώστους, τα περισσότερα αναρτημένα στο Instagram και για μία βραδιά στα φουαγιέ της Στέγης. Τα καλλιτεχνικά βίντεο της Μιράντα Τζουλάι συνθέτουν ένα πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους και πειραματισμών που πλαισιώνει τη συζήτηση και προεκτείνει τη συνάντηση του αθηναϊκού κοινού με την ίδια και τον καλλιτεχνικό της κόσμο.Το μυθιστόρημα «All Fours», που μάς προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σε μετάφραση από τα αγγλικά της Νατάσας Σίδερη, με τον τίτλο «Στα Τέσσερα».Γυρίστηκε με το κινητό της στη διάρκεια πτήσης της από το Λος Άντζελες, την πόλη όπου μένει, προς το Μπέρκλι, την πόλη απ’ όπου κατάγεται. Την ανέβασε στο Instagram όταν προσγειώθηκε., 95΄ | Ελεύθερη είσοδος με προκράτηση θέσης εδώ.Ένας μοναχικός πωλητής παπουτσιών και μια εκκεντρική καλλιτέχνιδα περφόρμανς πασχίζουν να συνδεθούν, σε αυτή τη μοναδική ματιά στη σύγχρονη ζωή.Σε λούπα 18:30 – 00:00 | Είσοδος ελεύθερη"Dances" (2021)Διαλείμματα χορού που έκανε ενόσω έγραφε το μυθιστόρημά της, “All Fours”. Το ανέβασε στο Instagram.