Γιάννης Αγγελάκας: Μεταμορφώνεται σε «Μικρό Πρίγκιπα» στη σκηνή της Στέγης
Σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που σκηνοθετεί ο Γιώργος Γούσης
Μια ελεύθερη μουσικοθεατρική εκδοχή του «Μικρού Πρίγκιπα», του λογοτεχνικού ήρωα που σφράγισε ανεξίτηλα τις καρδιές αμέτρητων παιδιών, θα παρουσιάσει ο Γιάννης Αγγελάκας, από τις 12 Μαρτίου έως τις 25 Απριλίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Η παράσταση με τη μουσική σύνθεση και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Αγγελάκα έχει τίτλο «Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα: Όταν πατήσεις στη γη, έχεις πια μεγαλώσει», είναι βασισμένη στο κείμενο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, σε μετάφραση Στρατή Τσίρκα, και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Γούση.
Ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής επανέρχεται μετά τη Νέκυια με μια νέα παράσταση-εμπειρία. Μια ηλεκτρισμένη ωδή στον πρίγκιπα που κάποτε όλοι αγαπήσαμε, σε σκηνοθετική επιμέλεια του βραβευμένου δημιουργού των Μαγνητικών πεδίων.
Ο «Μικρός Πρίγκηπας» στοιχειώνει τον Γιάννη Αγγελάκα από την εφηβεία του. Ένα βιβλίο που κράτησε στη βιβλιοθήκη του με το εξώφυλλο στραμμένο πάντα προς τα έξω. Για να θυμάται. Για να μην ξεχνά πως «όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά… αλλά λίγοι το θυμούνται». Ή, όπως λέει ο ίδιος: «Ένας κόσμος εκτοπισμένος από την παιδικότητά του είναι άψυχος, τρομακτικός και δυσοίωνος».
Σαν ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό –κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό– που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα, φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή στο διάσημο βιβλίο του 1943. Σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα, τους μουσικούς και ερμηνευτές που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και το κοινό.
Με τον ίδιο τον Αγγελάκα πρωταγωνιστή και συναφηγητές τη Νάντια Μπαϊμπά, την Ειρήνη Μπούνταλη και τον Νικόλα Παπούλια, ζωντανή μουσική επί σκηνής από τους Coti K., Νίκο Γιούσεφ, Περικλή Τσουκαλά και Κωνσταντίνο Ζάμπο και με τον βραβευμένο δημιουργό των «Μαγνητικών πεδίων» Γιώργο Γούση στη σκηνοθετική επιμέλεια, η σκηνή γίνεται σύμπαν, φτιαγμένο από λόγια και σκέψεις που αστραποβολούν φως σε μια παράσταση-κατάφαση στη ζωή, την αγάπη, τη φιλία. Γιατί όλοι πια ξέρουμε: «Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια».
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
