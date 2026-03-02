H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Πέθανε ο Θρασύβουλος Γάτσιος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Είχε βάλει την υπογραφή του σε πολλές παραγωγές που φιλοξένησε το «Θέατρον» όπως οι «Σμύρνη μου αγαπημένη», και «Το μεγάλο μας Τσίρκο»
Έφυγε από τη ζωή, ένας άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με τον Πολιτισμό, ο οποίος τον υπηρέτησε από σημαντικά πόστα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο «Θέατρον» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Θρασύβουλος Γάτσιος.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον κέρδισε ο Κινηματογράφος και έτσι βρέθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου εργάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου και Μάρκου Δοξιάδη, θέση που διατήρησε για δέκα χρόνια. Εν συνεχεία, διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, υπογράφοντας σειρά σημαντικών καλλιτεχνικών επιτυχιών.
Η θητεία του ως καλλιτεχνικού διευθυντή στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ξεκίνησε το 2008 με την παράσταση «Βιοπαλαιστής στη στέγη». Αξιοσημείωτη επιτυχία σημείωσε η παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη», ένα έργο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συμπληρώνοντας τρία χρόνια συνεχών παραστάσεων (2014-2017), επιβεβαιώνοντας την αλάνθαστη καλλιτεχνική του διαίσθηση.
Το έργο του περιλαμβάνει πολλές ακόμη επιτυχημένες παραγωγές, όπως «100 χρόνια από τη γέννηση του Νίνο Ρότα» (2011), «Nίκη» (2017), «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ - Η ζωή του όλη» (2018), «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (2018), «Όλιβερ Τουίστ» (2019), «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» (2019), «Ζορμπάς» (2022), «Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» (2023).
Ξεχωριστή θέση κατέχει, επίσης, η βραβευμένη από το κοινό του Αθηνοράματος παράσταση «Η ετυμηγορία» (2024), όπως επίσης και η φετινή παραγωγή «Το μεγάλο μας Τσίρκο» (2025), έργο που αποτέλεσε προσωπικό του στοίχημα.
Ιδιαίτερη καλλιτεχνική σφραγίδα άφησε επίσης στο θέατρο για παιδιά με τις παραστάσεις «Οι Άθλιοι» (2024) και «Η Παναγία των Παρισίων» (2025).
«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον Θρασύβουλο Γιάτσιο, έναν άνθρωπο με βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό και το θέατρο, με όραμα, ευαισθησία και αφοσίωση στο έργο του. Άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και σε όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η απουσία του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Η μνήμη του, όμως, το έργο και το ήθος του θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν. Θα τον θυμόμαστε πάντα για το χιούμορ του, το πείσμα του και την ευγένειά του» αναφέρει σε δήλωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,
