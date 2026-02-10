Πέθανε η διακεκριμένη τσελίστα Αγχάραντ Γκρήφυδ σε ηλικία 62 ετών

Βαρύ είναι σήμερα το κλίμα στους κόλπους τηςκαθώς ένα μόνιμο μέλος της Ορχήστρας της για περισσότερα από 25 χρόνια, η διακεκριμένη, έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια.Η Αγχάραντ Γκρήφυδ (Angharad Griffith), γεννημένη στην Ουαλία, ξεκίνησε τσέλο στο Μόναχο, ενώ συνέχισε σπουδές στο Διεθνές Κέντρο Τσέλου της Σκοτίας και στη Βασιλική Ακαδημία.Από το 1983 ζούσε στην Ελλάδα, όπου και πήρε το δίπλωμά της με άριστα παμψηφεί και διάκριση από τον Ελευθέριο Παπασταύρου. Το 2000 έγινε μέλος της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επιπλέον, συμμετείχε σε σύνολα μουσικής δωματίου, ενώ έδινε συναυλίες συστηματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με ανακοίνωσή τους, εκφράζοτν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.