Ο χώρος τέχνης Mālum παρουσιάζει τον Ζαχαρία Παπαντωνίου

Στον νέο σύγχρονο χώρο τέχνηςτου καλλιτέχνη Batu Tate, ο ιστορικός τέχνης Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος και η μουσειολόγος Έλενα Λιώση ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν από 22 Μαΐου έως 22 Ιουνίου, την ατομική έκθεση του Ζαχαρία Παπαντωνίου.Όπως σημειώνει ο creative director, Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος:«Στον νέο χώρο σύγχρονης τέχνης Mâlum παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Ζαχαρία Παπαντωνίου, μια ζωγραφική πρόταση που προσεγγίζει την εικόνα ως πεδίο αδιάκοπης γένεσης, μετάπλασης και υπαρξιακής έντασης. Μέσα από μια έντονα χειρονομιακή πρακτική, ο καλλιτέχνης αναπτύσσει ένα εικαστικό σύμπαν όπου η μορφή και το άμορφο συνυπάρχουν σε μια ασταθή ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο και το τυχαίο, ενώ η ζωγραφική λειτουργεί ως διαδικασία συνεχούς οικοδόμησης και αποσύνθεσης της εικόνας.Οι συνθέσεις του Παπαντωνίου, πυκνές, σωματικές και πολυεπίπεδες, συγκροτούν πεδία πολλαπλών χρονικοτήτων, μέσα στα οποία η ανθρώπινη μορφή αναδύεται ως φορέας μνήμης, υπαρξιακής αγωνίας και συμβολικής πολυπλοκότητας. Η χρωματική ύλη, δουλεμένη με ένταση και ρυθμική χειρονομία, αποκτά σχεδόν γλυπτική βαρύτητα, μετατρέποντας την επιφάνεια του έργου σε τόπο σύγκρουσης, συσσώρευσης και μεταμόρφωσης.Η έκθεση αναδεικνύει μια ζωγραφική που υπερβαίνει τα όρια της αναπαράστασης και προσλαμβάνει τον χαρακτήρα μιας βαθιάς βιωματικής και σχεδόν τελετουργικής διαδικασίας. Στο έργο του Παπαντωνίου, η εικόνα μοιάζει να αναδύεται από ένα πεδίο ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, όπου η ύλη ρηγματώνεται και η μορφή παραμένει διαρκώς ανοιχτή σε νέες δυνατότητες εμφάνισης και ερμηνείας».Με έδρα την Αθήνα, το Mālum αποτελεί έναν χώρο σύγχρονης τέχνης αφιερωμένο στην παρουσίαση και παραγωγή εκθέσεων, έργων και επιμελητικών προσεγγίσεων που διερευνούν τη σχέση μεταξύ τέχνης, φωτογραφίας και design μέσα από σύγχρονες, πειραματικές πρακτικές. Λειτουργεί ως μια «Artist-first Structure» που υποστηρίζει ανερχόμενους και mid-career δημιουργούς, ιδιαίτερα από την Ελλάδα και την Τουρκία, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοιχτή σε ευρύτερες διεθνείς πρακτικές και ανταλλαγές.Ενσωματώνουμε ένα μοντέλο πολιτιστικής παραγωγής που συνδυάζει τη στρατηγική ενός creative agency με το βάθος ενός καλλιτεχνικού θεσμού και την ελευθερία ενός ρευστού χώρου: ενός «Serious Playground» όπου ο πειραματισμός και η αυστηρότητα συνυπάρχουν. Στον πυρήνα μας βρίσκεται η δέσμευση προς την πλήρη οικολογία της καλλιτεχνικής ανάπτυξης —παραγωγή, εκπροσώπηση, ορατότητα και μακροπρόθεσμη εξέλιξη.Εγκαίνια: 22/05/2026 | 19:00