Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Δημήτρης Παπαδημητρίου: Θα δώσει συναυλία στη Ρωμαϊκή Αγορά, με ελεύθερη είσοδο
Δημήτρης Παπαδημητρίου: Θα δώσει συναυλία στη Ρωμαϊκή Αγορά, με ελεύθερη είσοδο
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια από την δισκογραφία του
Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στον ποτισμένο με ιστορία χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, στην καρδιά της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Ο γνωστός συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα δώσει μια συναυλία με τραγούδια του η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια του συνθέτη που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Τραγούδια που δεν ακολούθησαν την μόδα - έγιναν τα ίδια μόδα αμέσως. Και έκτοτε δεν έσβησαν ποτέ.
Όπως τα κομμάτια από τους δίσκους του «Τραγούδια για τους Μήνες» και «Στης ψυχής το παρακάτω», αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές («Αναστασία», «Λόγω τιμής», «Μάγισσες της Σμύρνης» κ.ά.), καθώς και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες («Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming», «Το φως που σβήνει», «Ρεβάνς»).
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως ο «Μεγάλος Αιρετικός» (Α’, Β’, Γ’), οι «Μετασχηματισμοί» και «Τα Τραγούδια της Οδού Ατθίδων».
Κορυφαίοι στιχουργοί και ποιητές συνυπογράφουν τα τραγούδια: Γκάτσος, Ελύτης, Ελευθερίου, Αλκαίος, Νικολακοπούλου, Φασουλάς, Ζούδιαρης αλλά και Καβάφης, Παλαμάς, Γέιτς, Μίλλερ, Χάινε, Καψάλης, Γκανάς, Κοροπούλης, Λαπαθιώτης, Μπωντλαίρ, Ώντεν κ.α
Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, την ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.
Ερμηνευτές της βραδιάς θα είναι η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου αλλά καλεσμένοι-φίλοι του πλήρως ενταγμένοι στον κόσμο των έργων του, διδαγμένοι από τον ίδιον το νόημα και το ήθος των κειμένων που ερμηνεύουν μουσικά.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σημειώνει με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή συναυλία του: ««Σοφή η ρήση του Ρωμαίου, και επίκαιρη: στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά θα παίξουμε! Tο κάλλιστο, το άριστο, είναι αυτό που πρέπει να το αναζητήσεις. Ξέρουμε τα τραγούδια με τα οποία καθημερινά βομβαρδιζόμαστε. Που μας πέφτουν θαρρείς κατακέφαλα από τον κεντρικό οχετό του marketing. Που τα μαθαίνουμε υποχρεωτικά και μετά τα ξεχνάμε ακόμα πιο υποχρεωτικά. Ναι, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Ξέρουμε που να τα βρούμε τα άλλα, τα απόκρυφα, η ατόφια αλήθεια των δημιουργών, που είναι; Και αν μάθουμε που είναι, μας έμεινε δύναμη να κινηθούμε για να τα συναντήσουμε;»
Για την παρακολούθηση της συναυλίας είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων ΕΔΩ
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια του συνθέτη που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Τραγούδια που δεν ακολούθησαν την μόδα - έγιναν τα ίδια μόδα αμέσως. Και έκτοτε δεν έσβησαν ποτέ.
Όπως τα κομμάτια από τους δίσκους του «Τραγούδια για τους Μήνες» και «Στης ψυχής το παρακάτω», αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές («Αναστασία», «Λόγω τιμής», «Μάγισσες της Σμύρνης» κ.ά.), καθώς και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες («Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming», «Το φως που σβήνει», «Ρεβάνς»).
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως ο «Μεγάλος Αιρετικός» (Α’, Β’, Γ’), οι «Μετασχηματισμοί» και «Τα Τραγούδια της Οδού Ατθίδων».
Κορυφαίοι στιχουργοί και ποιητές συνυπογράφουν τα τραγούδια: Γκάτσος, Ελύτης, Ελευθερίου, Αλκαίος, Νικολακοπούλου, Φασουλάς, Ζούδιαρης αλλά και Καβάφης, Παλαμάς, Γέιτς, Μίλλερ, Χάινε, Καψάλης, Γκανάς, Κοροπούλης, Λαπαθιώτης, Μπωντλαίρ, Ώντεν κ.α
Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, την ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.
Ερμηνευτές της βραδιάς θα είναι η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου αλλά καλεσμένοι-φίλοι του πλήρως ενταγμένοι στον κόσμο των έργων του, διδαγμένοι από τον ίδιον το νόημα και το ήθος των κειμένων που ερμηνεύουν μουσικά.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σημειώνει με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή συναυλία του: ««Σοφή η ρήση του Ρωμαίου, και επίκαιρη: στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά θα παίξουμε! Tο κάλλιστο, το άριστο, είναι αυτό που πρέπει να το αναζητήσεις. Ξέρουμε τα τραγούδια με τα οποία καθημερινά βομβαρδιζόμαστε. Που μας πέφτουν θαρρείς κατακέφαλα από τον κεντρικό οχετό του marketing. Που τα μαθαίνουμε υποχρεωτικά και μετά τα ξεχνάμε ακόμα πιο υποχρεωτικά. Ναι, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Ξέρουμε που να τα βρούμε τα άλλα, τα απόκρυφα, η ατόφια αλήθεια των δημιουργών, που είναι; Και αν μάθουμε που είναι, μας έμεινε δύναμη να κινηθούμε για να τα συναντήσουμε;»
Για την παρακολούθηση της συναυλίας είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα