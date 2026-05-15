Amvrakia Music Festival: Πασχαλίδης, Μποφίλιου και Πυξ Λαξ στο φετινό καλοκαιρινό φεστιβάλ της Αμφιλοχίας
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των συναυλιών και των παράλληλων δραστηριοτήτων
Όταν η μουσική φεστιβαλική ατμόσφαιρα συνδυάζεται με την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Σε αυτή τη «συνταγή» βασίζεται το Amvrakia Music Festival που διοργανώνεται, από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, στις όχθες της λίμνης Αμβρακίας, στην Αμφιλοχία.
Δημοφιλή ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Πυξ Λαξ, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Ιουλία Καραπατάκη αλλά και νεότεροι μουσικοί θα δώσουν το παρών στην καλοκαιρινή αυτή γιορτή μέσα στη φύση.
Το Amvrakia Music Festival ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια από μια αυθεντική ανάγκη: να δημιουργηθεί μια διοργάνωση που να εκφράζει έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, σύνδεσης και εμπειρίας της μουσικής. Από την πρώτη στιγμή, στόχος των διοργανωτών ήταν να προσφέρουν μια αφορμή συνάντησης ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, σε έναν τόπο με ιδιαίτερη φυσική ενέργεια.
Η επιλογή της τοποθεσίας - το παλιό Στρατόπεδο Ψαρογιάννη, στις όχθες της λίμνης Αμβρακίας - δεν ήταν τυχαία. Ένας ανενεργός χώρος μεταμορφώθηκε σε σημείο πολιτισμού, δημιουργώντας ένα «σκηνικό» όπου η μουσική συνυπάρχει αρμονικά με τη φύση. Παράλληλα, το φεστιβάλ αναδεικνύει την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά βουνό, θάλασσα και λίμνες.
Η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη για τους κατοίκους της Αθήνας μέσω της Ιονίας Οδού (Αυτοκινητόδρομος Α5) και της Θεσσαλονίκης (μέσω Εγνατίας και στη συνέχεια της Ιονίας Οδού), με γρήγορη σύνδεση επίσης από μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου όπως είναι το Αγρίνιο, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Πάτρα, τα Ιωάννινα και το Μεσολόγγι, αναδεικνύοντάς το Amvrakia Music Festival στο πιο κοντινό, μεγάλο καλοκαιρινό event για την περιοχή.
Ο χώρος διαθέτει οργανωμένο parking μεγάλης χωρητικότητας, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη σκηνή, με καθοδήγηση από το προσωπικό του φεστιβάλ. Για όσους επιλέξουν μετακίνηση με λεωφορείο, παρέχεται ειδική έκπτωση στα ΚΤΕΛ
Το Amvrakia Music Festival δεν περιορίζεται μόνο στις συναυλίες. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες μέσα στη φύση όπως Yoga, Pilates, Kangoo, πεζοπορίες, Zipline, διαδρομές με ποδήλατο, ομαδικά παιχνίδια γρίφων, κρυμμένος θησαυρός, παιχνίδια δεξιοτήτων, workshop ζωγραφικής, εργαστήριο ρομποτικής, σεμινάριο μαγειρικής και τραμπολίνο.
Για όσους επιθυμούν να ζήσουν πλήρως την εμπειρία του φεστιβάλ, μάλιστα, διατίθεται οργανωμένος χώρος κατασκήνωση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 31 Ιουλίου
Χατζηφραγέτα
Ιουλία Καραπατάκη
Πυξ Λαξ
Σάββατο 1η Αυγούστου
Αλέξανδρος Τσουβέλας
Μίλτος Πασχαλίδης
Παραδοσιακό γλέντι με τους Νίκο και Λευκοθέα Φιλιππίδη
Κυριακή 2 Αυγούστου
Ταφ Λάθος
Νατάσσα Μποφίλιου
Λόγος Τιμής
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
