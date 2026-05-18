Επαφές και υπογραφές για την εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα άμυνας των ΗΑΕ - Υπέγραψαν επιστολή πρόθεσης για την εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας
Τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Άμυνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei υποδέχτηκε σήμερα στο Πεντάγωνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Κατά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφαλείας.
Επίσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, οι κ.κ. Δένδιας και Al Mazrouei υπέγραψαν επιστολή πρόθεσης για την εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με έμφαση στην καινοτομία.
Η σημερινή συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των συνομιλιών που είχαν λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου 2026, στο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Φωτογραφίες από τη συνάντηση:
