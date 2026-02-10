Δραστηριότητες φύσης και πολιτισμού του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών για την Αποκριά, δείτε βίντεο
Εκτός από το καθιερωμένο πλέον «Κυνήγι Τρούφας», το πρόγραμμα εμπλουτίζεται φέτος με δύο νέες δράσεις: «Κυνήγι Τρούφας με Άλογα» και «Νύχτες στο Μουσείο» - Ανακοινώθηκαν οι διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών ανακοίνωσε το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 2026, προσκαλώντας επισκέπτες και φίλους της φύσης να ζήσουν τρεις μοναδικές εμπειρίες στα Μετέωρα.

Ειδικότερα, εκτός από το καθιερωμένο πλέον «Κυνήγι Τρούφας», το πρόγραμμα εμπλουτίζεται φέτος με δύο νέες δράσεις: «Κυνήγι Τρούφας με Άλογα» και «Νύχτες στο Μουσείο».

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν και κατά την περίοδο του τριημέρου της Αποκριάς, στις 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συνδυάσουν την παράδοση της Αποκριάς με βιωματικές εμπειρίες στη φύση και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί οι διαθέσιμες ημερομηνίες για όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες απευθύνονται σε μεμονωμένους επισκέπτες.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης των δράσεων για ομάδες (γκρουπ), καθώς και σε μορφή private εμπειρίας, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο.

Οι ημερομηνίες και οι πληροφορίες συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου: ΕΔΩ.  

Οι τρεις δράσεις του μουσείου

Κυνήγι Τρούφας, μία ξεχωριστή εμπειρία στο δάσος, με έμπειρο τρουφοκυνηγό, εκπαιδευμένο σκύλο, αναζήτηση τρούφας στη φύση, τρουφομακαρονάδα και ξενάγηση στο Μουσείο.

Κυνήγι Τρούφας με Άλογα στα Μετέωρα, μία αυθεντική δράση που συνδυάζει την εξερεύνηση του δάσους με άλογα, την περιπέτεια και τη γαστρονομία, ιδανική για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά διαφορετικό.



Νύχτες στο Μουσείο, μία εμπειρία που μεταμορφώνει την επίσκεψη στο Μουσείο, σε μία ιδιαίτερη εμπειρία εικόνων, αρωμάτων και γεύσεων, σε έναν χώρο γεμάτο ιστορίες της φύσης.

