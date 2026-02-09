«Μένουμε Πάντα Παιδιά» με Αργυράκη, Πολυχρονιάδη, Τζορντανέλλι στο Θέατρο Παλλάς
«Μένουμε Πάντα Παιδιά» με Αργυράκη, Πολυχρονιάδη, Τζορντανέλλι στο Θέατρο Παλλάς

Ένα αποκριάτικο πάρτι με... παλιά κι αγαπημένα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 21:00

«Μένουμε Πάντα Παιδιά» με Αργυράκη, Πολυχρονιάδη, Τζορντανέλλι στο Θέατρο Παλλάς
Στην καρδιά των Αποκριών, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε φωτεινή ντισκομπάλα.

Η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι... μένουν πάντα παιδιά και ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πάρτι αφιερωμένο στη χρυσή εποχή της ποπ -τότε που ο κόσμος χόρευε, ερωτευόταν και ξεφάντωνε μέχρι πρωίας στα κλαμπ.

Με επιτυχίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, ρυθμούς δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο και μια μπάντα αποφασισμένη να «ανάψει» την πλατεία, η Μπέσσυ, ο Γιώργος και ο Λάκης είναι οι οικοδεσπότες μιας βραδιάς γεμάτης glitter, λάμψη, ποπ ακούσματα και ανέμελη χαρά, με την σκηνοθετική πινελιά του Δημήτρη Μαλισσόβα.

Επί σκηνής, μαζί τους, ο Δημήτρης Κίκλης και η Rouge Noir Orchestra, φέρνουν το δικό τους... αεράκι από την αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή ποπ.

«Μένουμε Πάντα Παιδιά» με Αργυράκη, Πολυχρονιάδη, Τζορντανέλλι στο Θέατρο Παλλάς


Συντελεστές: 

Μπέσσυ Αργυράκη
Γιώργος Πολυχρονιάδης
Λάκης Τζορντανέλλι
Αφήγηση | Μαρία Παπαδοπούλου
Σκηνοθεσία | Δημήτρης Μαλισσόβας
Συμμετέχει o Δημήτρης Κίκλης & η Rouge Noir Orchestra

Ημερομηνία:

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, 21:00

Τοποθεσία:

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Eισιτήρια:

VIP: 65€ | ΖΩΝΗ Α: 55€ | ΖΩΝΗ Β: 45€ | ΖΩΝΗ Γ: 35€ | ΖΩΝΗ Δ: 30€ | ΖΩΝΗ Ε: 25€ | ΖΩΝΗ ΣΤ: 20€

Πληροφορίες/Κρατήσεις:

Τηλ.: 21 0321 3100 | pallastheater.com
