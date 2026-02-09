To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
«Μένουμε Πάντα Παιδιά» με Αργυράκη, Πολυχρονιάδη, Τζορντανέλλι στο Θέατρο Παλλάς
«Μένουμε Πάντα Παιδιά» με Αργυράκη, Πολυχρονιάδη, Τζορντανέλλι στο Θέατρο Παλλάς
Ένα αποκριάτικο πάρτι με... παλιά κι αγαπημένα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 21:00
Στην καρδιά των Αποκριών, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε φωτεινή ντισκομπάλα.
Η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι... μένουν πάντα παιδιά και ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πάρτι αφιερωμένο στη χρυσή εποχή της ποπ -τότε που ο κόσμος χόρευε, ερωτευόταν και ξεφάντωνε μέχρι πρωίας στα κλαμπ.
Με επιτυχίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, ρυθμούς δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο και μια μπάντα αποφασισμένη να «ανάψει» την πλατεία, η Μπέσσυ, ο Γιώργος και ο Λάκης είναι οι οικοδεσπότες μιας βραδιάς γεμάτης glitter, λάμψη, ποπ ακούσματα και ανέμελη χαρά, με την σκηνοθετική πινελιά του Δημήτρη Μαλισσόβα.
Επί σκηνής, μαζί τους, ο Δημήτρης Κίκλης και η Rouge Noir Orchestra, φέρνουν το δικό τους... αεράκι από την αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή ποπ.
Συντελεστές:
Μπέσσυ Αργυράκη
Γιώργος Πολυχρονιάδης
Λάκης Τζορντανέλλι
Αφήγηση | Μαρία Παπαδοπούλου
Σκηνοθεσία | Δημήτρης Μαλισσόβας
Συμμετέχει o Δημήτρης Κίκλης & η Rouge Noir Orchestra
Ημερομηνία:
Η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι... μένουν πάντα παιδιά και ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πάρτι αφιερωμένο στη χρυσή εποχή της ποπ -τότε που ο κόσμος χόρευε, ερωτευόταν και ξεφάντωνε μέχρι πρωίας στα κλαμπ.
Με επιτυχίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, ρυθμούς δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο και μια μπάντα αποφασισμένη να «ανάψει» την πλατεία, η Μπέσσυ, ο Γιώργος και ο Λάκης είναι οι οικοδεσπότες μιας βραδιάς γεμάτης glitter, λάμψη, ποπ ακούσματα και ανέμελη χαρά, με την σκηνοθετική πινελιά του Δημήτρη Μαλισσόβα.
Επί σκηνής, μαζί τους, ο Δημήτρης Κίκλης και η Rouge Noir Orchestra, φέρνουν το δικό τους... αεράκι από την αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή ποπ.
Συντελεστές:
Μπέσσυ Αργυράκη
Γιώργος Πολυχρονιάδης
Λάκης Τζορντανέλλι
Αφήγηση | Μαρία Παπαδοπούλου
Σκηνοθεσία | Δημήτρης Μαλισσόβας
Συμμετέχει o Δημήτρης Κίκλης & η Rouge Noir Orchestra
Ημερομηνία:
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, 21:00
Τοποθεσία:
Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα
Eισιτήρια:
VIP: 65€ | ΖΩΝΗ Α: 55€ | ΖΩΝΗ Β: 45€ | ΖΩΝΗ Γ: 35€ | ΖΩΝΗ Δ: 30€ | ΖΩΝΗ Ε: 25€ | ΖΩΝΗ ΣΤ: 20€
Πληροφορίες/Κρατήσεις:
Τηλ.: 21 0321 3100 | pallastheater.com
Τοποθεσία:
Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα
Eισιτήρια:
VIP: 65€ | ΖΩΝΗ Α: 55€ | ΖΩΝΗ Β: 45€ | ΖΩΝΗ Γ: 35€ | ΖΩΝΗ Δ: 30€ | ΖΩΝΗ Ε: 25€ | ΖΩΝΗ ΣΤ: 20€
Πληροφορίες/Κρατήσεις:
Τηλ.: 21 0321 3100 | pallastheater.com
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα