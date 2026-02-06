Η υπόθεση Επστάιν καίει και το Χόλιγουντ: Ο Jay Z, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και τα «ενδιαφέροντα κορίτσια της Κοπεγχάγης»

Ο Γούντι Άλεν με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Μικ Τζάγκερ ανάμεσα στον Τζέφρι Έπσταϊν και τον Μπιλ Κλίντον

Ο Έπσταϊν με τον Μάικλ Τζάκσον

Σε άλλα μέιλ που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Έπσταϊν και του ινδοαμερικανού συγγραφέα Deepak Chopra, ο οποίος κάνει καριέρα ως γκουρού της εναλλακτικής ιατρικής, γίνεται αναφορά στο κανόνισμα μιας συνάντησης του Ντι Κάπριο με τον, ο οποίος από προηγούμενα αρχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα ανήκε στον στενό κοινωνικό κύκλο του καταδικασμένου παιδεραστή: «Όταν είσαι στη Νέα Υόρκη, πιστεύεις πως ο Ντι Κάπριο θα ήθελε να δειπνήσει με τον Γούντι;» ρωτά ο Έπσταϊν για να λάβει την απάντηση: «Φυσικά, μπορώ να τον ρωτήσω όταν μιλήσουμε.»Επιπλέον, σύμφωνα με καταθέσεις ατόμου που έκανε μασάζ στον Έπσταϊν, ο ίδιος φέρεται να έλεγε πως κάνει παρέα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.Πληροφορίες, ωστόσο, από το στενό περιβάλλον του ηθοποιού λένε πως δεν είχε συναντηθεί ποτέ με τον Έπσταϊν ούτε είχε ιδέα για τα εγκλήματά του.Ο στενός φίλος του Έπσταϊν όμως, Λόρδος Πίτερ Μάντελσον, εκτός από το ότι εξέθεσε ανεπανόρθωτα τη βρετανική κυβέρνηση και το Εργατικό Κόμμα, ενέπλεξε κι έναν ακόμη διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, τον, στα σκοτεινά δίχτυα του σοκαριστικά εγκληματικού βίου του. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2010, κι ενώ ο Έπσταιν φέρεται να βρισκόταν στην Κοπεγχάγη μαζί με τον γνωστό ηθοποιό, διημείφθη μεταξύ τους ο παρακάτω ηλεκτρονικός διάλογος: «Τώρα ξέρω πως η Κοπεγχάγη έχει ενδιαφέροντα κορίτσια…Ρώτα τον Γιάννη αν θα μπορούσες να δεις πρακτορεία εκ μέρους του» γράφει ο Έπστάιν με τον Μάντελσον να του απαντά: «Μπορώ να έχω μια μούσα ίδια με αυτή του Τζορτζ Κλούνεϊ; Στην πραγματικότητα, τι θα έλεγες για τον Τζορτζ Κλούνει;». «Στην παρούσα κατάστασή σου θα έπρεπε να είναι ο Τζορτζ Κλόουν...εϊ» τού λέει, χαριτολογώντας, ο Επστάϊν, αναφερόμενος, πιθανώς, στις σεξουαλικές προτιμήσεις του Μάντελσον ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες ο Έπσταϊν αποκαλούσε «μούσες» τα ανήλικα θύματά του.Στο μεταξύ, η, ένα από τα θύματα του Έπσταϊν που τον κατήγγειλε δημόσια και στράφηκε δικαστικά και εναντίον του πρίγκιπα Άντριου, στηντης με τίτλο «In Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», που κυκλοφόρησε λίγους μήνες αφότου βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, τον Απρίλιο του 2025, αναφέρει πως η στενή συνεργάτης του Έπσταϊν και καταδικασμένη για μαστροπεία, καυχιόταν για τις ερωτικές περιπτύξεις που είχε με τον γοητευτικό Τζορτζ Κλούνεϊ, σε τουαλέτα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.Στο κάδρο των διασημοτήτων που είχαν επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν έχει μπει και ο τραγουδιστής των θρυλικών Rollings Stones,καθώς υπάρχει φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται ανάμεσα σε εκείνον και τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στα δημοσιευμένα αρχεία να διατηρούσε κατά το παρελθόν στενές κοινωνικές επαφές μαζί του.Στο μεταξύ στην πρώτη παρτίδα αρχείων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τον περασμένο Δεκέμβριο, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες και στοιχεία που συνδέουν τον Έπσταϊν με τον βασιλιά της ποπ, ο οποίος είχε δικαστεί κατά το παρελθόν για βιασμό ανηλίκου αλλά είχε αθωωθεί, τον δημοφιλή ηθοποιό, που το 2017 κατηγορήθηκε για πλήθος περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, υπόθεση που κατέστρεψε την καριέρα του κ.αΣε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως υπογραμμίζεται και από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η εμφάνιση ενός προσώπου ή η αναφορά ενός ονόματος σε κάποιο από τα εκατομμύρια αρχεία του Έπσταϊν που είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν τον καθιστά κατηγορούμενο για κάποια αξιόποινη πράξη ούτε αποδεικνύει πως είχε γνώση των εγκληματικών πράξεών του.