«Την κάλεσαν να χορέψει και της ζήτησαν τρίο»: Οι αποκαλύψεις χορεύτριας για Επστάιν και Άντριου, λέει ότι είδε κοπέλες που «φαίνονταν ακόμη και 14 ετών»

Καταγγελία για ένα πάρτι του χρηματιστή στο Παλμ Μπιτς το 2006 - Η γυναίκα είπε ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές πράξεις, είχε ζητήσει αποζημίωση 250.000 ευρώ

Τζέφρι Επστάιν και τη σχέση του250.000 δολάρια, ισχυριζόμενη ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές πράξεις σε πάρτι στο σπίτι του χρηματιστή στο Παλμ Μπιτς το 2006.



Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που αποκάλυψε η Daily Mail, η γυναίκα υποστηρίζει ότι μεταφέρθηκε με σοφέρ στην έπαυλη του Επστάιν στη Φλόριντα, όπου χόρεψε μπροστά σε παρέα από καλεσμένους άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο τότε πρίγκιπας, Άντριου.



Γουίλιαμ Κ. Βόγκελερ, αναφέρει ότι ο 10.000 δολάρια που είχε υποσχεθεί για τη συμμετοχή της σε πάρτι στο σπίτι του. Η γυναίκα περιγράφεται ως «δημοφιλής χορεύτρια στο Rachel’s Strip Club» και μία από τις αρκετές γυναίκες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, προσκλήθηκαν με την ίδια οικονομική συμφωνία.



Nέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν φέρονται να απεικονίζουν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ σκυμμένο στα τέσσερα πάνω από γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα



Κοπέλες που φαίνονταν «ακόμα και 14 ετών»



Επστάιν της σύστησε τον Άντριου.



Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι η πελάτισσά του χόρεψε για τους δύο άνδρες, αφαιρώντας τα ρούχα της μέχρι να μείνει μόνο με εσώρουχα, πριν εκείνοι της ζητήσουν να συμμετάσχει σε σεξουαλική πράξη και με τους δύο. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα απάντησε ότι είχε προσληφθεί μόνο για χορό και όχι για σεξ, ωστόσο ο Επστάιν φέρεται να την πίεσε, λέγοντάς της ότι θα πληρωνόταν αργότερα. «Η πελάτισσά μου χόρεψε και γδύθηκε μέχρι που έμεινε μόνο με το σουτιέν και το εσώρουχό της. Ο Επστάιν και ο πρίγκιπας Αντρίου είπαν στη πελάτισσά μου ότι ήθελαν να κάνουν τρίο. Αυτή απάντησε ότι είχε προσληφθεί για να χορέψει, όχι για να κάνει σεξ. Ο Επστάιν είπε ότι θα την πλήρωναν αργότερα για το χορό και την έπεισαν να συμμετάσχει σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις» τόνισε.



Μετά την ολοκλήρωση των πράξεων, όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος, οι δύο άνδρες της πρότειναν να ταξιδέψει μαζί τους στις Παρθένες Νήσους, πρόταση την οποία εκείνη αρνήθηκε. «Μπορεί να εργαζόταν ως εξωτική χορεύτρια, αλλά αντιμετωπίστηκε σαν πόρνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.



Ζήτησε αποζημίωση 250.000 δολάρια



Κλείσιμο Βόγκελερ σημειώνει ότι η πελάτισσά του επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία της στο πλαίσιο ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά ήταν διατεθειμένη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εάν δεν ικανοποιούνταν το αίτημά της. Υποστήριξε ότι οι καταγγελίες συνιστούν «παραβίαση προφορικής σύμβασης, αδικαιολόγητο πλουτισμό και διάφορες αδικοπραξίες», ζητώντας καταβολή αποζημίωσης 250.000 δολαρίων εντός εννέα ημερών, με αντάλλαγμα τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας.



Δεν είναι γνωστό εάν ο Επστάιν κατέβαλε ποτέ το ποσό. Η υπόθεση, πάντως, φέρεται να προέκυψε λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση, τον Φεβρουάριο του 2011, της γνωστής φωτογραφίας του Άντριου με το χέρι γύρω από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.



Φωτογραφία που δείχνει την Γκισλέιν Μάξγουελ, τον πρίγκιπα Άντριου και την Βιρτζίνια Τζιούφρεϊ που τον είχε καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη



Οι αποκαλύψεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο και άλλες καταγγελίες. Το 2019, μια άλλη πρώην χορεύτρια είχε δηλώσει ότι ο Άντριου είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί της σε πάρτι στο σπίτι του Επστάιν στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990, υποστηρίζοντας ότι ο χρηματιστής συνήθιζε να προσλαμβάνει γυναίκες «σύμφωνα με τα γούστα του Άντριου».



Παράλληλα, ο Άντριου αντιμετωπίζει νέα νομική πίεση μετά από καταγγελία δεύτερης γυναίκας, η οποία ισχυρίζεται ότι ο χρηματιστής την μετέφερε αεροπορικώς στη Βρετανία για να έχει σεξουαλική επαφή με τον ίδιο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ακολούθησε επίσκεψη για τσάι στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.



Η γυναίκα αναφέρει ότι ήταν περίπου 20 ετών όταν, κατόπιν αιτήματος του Επστάιν, πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου στο Royal Lodge το 2010. Ο Αμερικανός δικηγόρος της έχει απευθύνει τελεσίγραφο προς τον Άντριου και τη βασιλική οικογένεια, ζητώντας συνομιλίες για τις καταγγελίες, διαφορετικά θα κινηθεί δικαστικά.



Εκπρόσωποι του Άντριου κλήθηκαν να σχολιάσουν τις νέες αποκαλύψεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει επίσημη απάντηση.