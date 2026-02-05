Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Eduardo Guerrero: Ζωντανεύει το πάθος του φλαμένκο στην Αθήνα
Ο διάσημος Ισπανός χορευτής - χορογράφος θα εμφανιστεί για δυο βραδιές στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας
Τον δυναμισμό και την απαράμιλλη γοητεία του φλαμένκο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Εκεί ο διεθνούς φήμης Ισπανός χορευτής και χορογράφος Eduardo Guerrero θα παρουσιάσει στην Αθήνα ένα μοναδικό φλαμένκο σόου που επαναπροσδιορίζει την παράδοση μέσα από δύναμη, κομψότητα και τόλμη.
Στη σκηνή, μαζί με τον Guerrero, θα βρίσκονται τρεις εκρηκτικές χορεύτριες, τρεις παθιασμένοι τραγουδιστές, ένας βιρτουόζος κιθαρίστας και ένας δυναμικός ντράμερ, μια ομάδα πανέτοιμη να προσφέρει μια καλλιτεχνική εμπειρία που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τον σύγχρονο παλμό.
Κάθε παράσταση είναι μια ισχυρή καλλιτεχνική δήλωση: το σώμα γίνεται όργανο, η φωνή ανοίγει νέους δρόμους και ο ρυθμός πάλλεται σαν καρδιά. Το αποτέλεσμα είναι ένα φλαμένκο αυθεντικό και αδιαπραγμάτευτο, εκεί όπου η αλήθεια της τέχνης χορεύεται με την ψυχή και υπερασπίζεται με το σώμα.
Ο Eduardo Guerrero González ξεκίνησε να χορεύει σε ηλικία έξι ετών στη σχολή της Carmen Guerrero. Στη συνέχεια μαθήτευσε κοντά σε σημαντικές προσωπικότητες όπως οι Mario Maya, Antonio Canales και Manolo Marín. Σπούδασε Ισπανικό Χορό στο Ωδείο Χορού του Cádiz και εμπλούτισε τις σπουδές του στον σύγχρονο και κλασικό χορό. Με το εκρηκτικό του ύφος έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές και φεστιβάλ ανά τον κόσμο, αποσπώντας επαίνους από κοινό και κριτικούς.
Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:00
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
