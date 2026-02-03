Πέθανε η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισσα της Κρήτης

Θλίψη στα Χανιά και στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής της Κρήτης προκάλεσε ο θάνατος το βράδυ της Δευτέρας τη πρώτης γυναίκας λυράρισας στο νησί, Ασπασίας Παπαδάκη.
Η μουσικός τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και έφυγε σε ηλικία 94 ετών, έχοντας πολύχρονη προσφορά στην κρητική μουσική.
Η Ασπασία Παπαδάκη, γεννήθηκε το 1932 στο χωριό Πλάκα της επαρχίας Αποκορώνου Χανίων. Η οικογένειά της έχει να επιδείξει έναν πλούσιο κατάλογο με λαϊκούς μουσικούς, βιολάτορες, λυράρηδες, λαουτιέρηδες και τραγουδιστές.
Ο πατέρας της Φραγκιός Παπαδάκης, έπαιζε λαούτο και ήταν αδελφός του ξακουστού λυράρη Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού. Ο αδελφός της Παύλος υπήρξε σπουδαίος λαουτιέρης και τραγουδιστής ήταν συνεργάτης από το ξεκίνημα της.
Σε ηλικία 14 ετών κατασκεύασε μόνη της την πρώτη της λύρα και άρχισε να μαθαίνει το όργανο. Σε λίγους μήνες ξεκίνησε να παίζει τους πρώτους της σκοπούς με τη μητέρα της – ο πατέρας της είχε πεθάνει – αρχικά να αντιδρά λέγοντας ότι δεν είναι όμορφο για μια γυναίκα να παίζει λύρα και ότι αυτό είναι μόνο για τους άντρες. Μάλιστα για να την μεταπείσει της αγόρασε ένα βιολί με το οποίο έμαθε να παίζει και συνέχισε μέχρι και το 1959.
Το 1960 έρχεται με τον αδερφό της Παύλο και μένουν μόνιμα στα Χανιά. Η ευκαιρία να ξαναπιάσει και πάλι τη λύρα της δόθηκε όταν καλεσμένη με τον αδερφό της του ραδιοφωνικού σταθμού Χανίων για ηχογράφηση εκπομπής, τους απέκλεισαν γιατί ήθελαν συγκρότημα με λύρα και όχι με βιολί. Αυτό το περιστατικό αποτέλεσε την αρχή με την Ασπασία να παρατάει το βιολί και να πιάνει τη λύρα στην οποία και αφιερώθηκε
Κλείσιμο
Ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1962 σε δίσκο 45″ το Συρτό με τίτλο Παράξενο Πουλί. Με τον αδερφό της Παύλο, που την συνοδεύει πάντα με το λαούτο, έκαναν πολυάριθμες εμφανίσεις σε γάμους, πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ συνεργάστηκε με τον Βαγγέλη Ζαμπετουλάκη, συμμετέχοντας στους περισσότερους από τους δίσκους του.