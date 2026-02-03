Πέθανε η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισσα της Κρήτης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
λύρα Κρήτη Χανιά

Πέθανε η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισσα της Κρήτης

Η οικογενειακή παράδοση, η άρνηση της μητέρας της και η ραδιοφωνική εκπομπή που της άλλαξε πορεία

Πέθανε η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισσα της Κρήτης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θλίψη στα Χανιά και στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής της Κρήτης προκάλεσε ο θάνατος το βράδυ της Δευτέρας τη πρώτης γυναίκας λυράρισας στο νησί, Ασπασίας Παπαδάκη.

Η μουσικός τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και έφυγε σε ηλικία 94 ετών, έχοντας πολύχρονη προσφορά στην κρητική μουσική.

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ - ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | Official Audio Release © 1996


Η Ασπασία Παπαδάκη, γεννήθηκε το 1932 στο χωριό Πλάκα της επαρχίας Αποκορώνου Χανίων. Η οικογένειά της έχει να επιδείξει έναν πλούσιο κατάλογο με λαϊκούς μουσικούς, βιολάτορες, λυράρηδες, λαουτιέρηδες και τραγουδιστές.

Ο πατέρας της Φραγκιός Παπαδάκης, έπαιζε λαούτο και ήταν αδελφός του ξακουστού λυράρη Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού. Ο αδελφός της Παύλος υπήρξε σπουδαίος λαουτιέρης και τραγουδιστής ήταν συνεργάτης από το ξεκίνημα της.

Σε ηλικία 14 ετών κατασκεύασε μόνη της την πρώτη της λύρα και άρχισε να μαθαίνει το όργανο. Σε λίγους μήνες ξεκίνησε να παίζει τους πρώτους της σκοπούς με τη μητέρα της – ο πατέρας της είχε πεθάνει – αρχικά να αντιδρά λέγοντας ότι δεν είναι όμορφο για μια γυναίκα να παίζει λύρα και ότι αυτό είναι μόνο για τους άντρες. Μάλιστα για να την μεταπείσει της αγόρασε ένα βιολί με το οποίο έμαθε να παίζει και συνέχισε μέχρι και το 1959.

Το 1960 έρχεται με τον αδερφό της Παύλο και μένουν μόνιμα στα Χανιά. Η ευκαιρία να ξαναπιάσει και πάλι τη λύρα της δόθηκε όταν καλεσμένη με τον αδερφό της του ραδιοφωνικού σταθμού Χανίων για ηχογράφηση εκπομπής, τους απέκλεισαν γιατί ήθελαν συγκρότημα με λύρα και όχι με βιολί. Αυτό το περιστατικό αποτέλεσε την αρχή με την Ασπασία να παρατάει το βιολί και να πιάνει τη λύρα στην οποία και αφιερώθηκε

Κλείσιμο
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ & ΠΑΥΛΟΣ - ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΟΥΛΙ


Ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1962 σε δίσκο 45″ το Συρτό με τίτλο Παράξενο Πουλί. Με τον αδερφό της Παύλο, που την συνοδεύει πάντα με το λαούτο, έκαναν πολυάριθμες εμφανίσεις σε γάμους, πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ συνεργάστηκε με τον Βαγγέλη Ζαμπετουλάκη, συμμετέχοντας στους περισσότερους από τους δίσκους του.

ΣΥΡΤΟ ΡΟΔΙΝΟΥ - ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | Official Audio Release © 1996

Πηγή: zarpanews.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης