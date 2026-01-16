Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026

Lisa Batiashvili

Αμαλία Τσαμπάζη (Μέλος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Δήμητρα Καριοφύλλη (Μέλος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Λένα Τορνιβούκα (Μέλος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Εμμανουήλ Ασπασίδης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Λίνα Μενδώνη (Υπουργός Πολιτισμού), Στέλιος Αγγελούδης, Στάθης Γεωργιάδης, Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου (Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Κυριάκος Χαμουζάς (Μέλος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Χρίστος Γαλιλαίας (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΟΜΜΘ) και Αντώνιος Γυφτόπουλος (Γενικός Διευθυντής ΟΜΜΘ)

Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ. MOMus), Εμμανουήλ Ασπασίδης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Νικόλαος Αβδελλάς (Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΩΘ), Αντώνιος Γυφτόπουλος (Γενικός Διευθυντής ΟΜΜΘ), Χρίστος Γαλιλαίας (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΟΜΜΘ), Λίνα Μενδώνη (Υπουργός Πολιτισμού), Στέλιος Αγγελούδης, Στάθης Γεωργιάδης, Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου (Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΜΜΘ), Χρήστος Μήττας (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού), Δήμητρα Καριοφύλλη (Μέλος Δ.Σ. ΟΜΜΘ) και Λένα Τορνιβούκα (Μέλος Δ.Σ. ΟΜΜΘ)

Η διεύρυνση του κοινού και η ενίσχυση της σχέσης του Μεγάρου με την πόλη και τους ανθρώπους της αποτελεί πάντα βασικό κίνητρο του στρατηγικού σχεδιασμού του Μεγάρου.Το 2026 δεν είναι απλώς η συνέχεια μιας επιτυχημένης επετειακής χρονιάς · είναι και η επιβεβαίωση ότι το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παραμένει ένας ζωντανός, εξωστρεφής και κοινωνικά ενεργός πολιτιστικός οργανισμός.«Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε 25 χρόνια σημαντικής και πολυεπίπεδης προσφοράς και εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή. Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει ουσιαστικά τον Οργανισμό με στοχευμένες παρεμβάσεις: αυξάνεται σταθερά ο ετήσιος προϋπολογισμός του, έχει ήδη δρομολογηθεί για το 2026 η αποκατάσταση του συστήματος κλιματισμού ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ, ενώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και 2021-2027 υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται δράσεις για την ανάδειξη του ψηφιακού αρχείου του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου και του Φεστιβάλ Μπαρόκ, με συνολική χρηματοδότηση άνω του 1.300.000 ευρώ.Παράλληλα, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν τα έργα καθολικής προσβασιμότητας άνω των 300.000 ευρώ και δημιουργήθηκε το Ηχογραφικό Κέντρο και το Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας, ένα έργο ύψους 1.500.000 ευρώ. Συγχρόνως με χρηματοδότηση περίπου 350.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμμετέχει με επιτυχία στο καινοτόμο πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης που υλοποιεί το ΥΠΠΟ.Η προσέλευση του κοινού συστηματικά αυξάνεται και η καλλιτεχνική παραγωγή συνεχώς ενισχύεται, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Μέγαρο Μουσικής εξελίσσεται σε έναν οργανισμό με εξωστρέφεια, σύγχρονες υποδομές και προοπτική βιώσιμης λειτουργίας.Σε αυτήν την πορεία, αξίζουν θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στη Διοίκηση, την καλλιτεχνική διεύθυνση και τους εργαζόμενους του Μεγάρου για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, στους καλλιτέχνες και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη δημιουργική τους συμβολή, καθώς και στο κοινό της Θεσσαλονίκης που στηρίζει με συνέπεια και ενδιαφέρον τις δράσεις του Οργανισμού.Η επόμενη 25ετία ξεκινά με ισχυρές βάσεις, με τον πολιτισμό να λειτουργεί όχι μόνο ως κοινωνικό δικαίωμα αλλά και ως ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα μας».«Έχοντας θέσει πλέον πολύ ψηλά τον πήχη και προσλαμβάνοντας την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού στο εξαιρετικά ποιοτικό επίπεδο των προσφερόμενων καλλιτεχνικών δρώμενων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνεχίζει και το 2026 παρουσιάζοντας κάποιους από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του διεθνούς μουσικού στερεώματος, οι οποίοι μάλιστα δίνουν το παρών για πρώτη φορά στην πόλη μας. Το πλούσιο συνολικά πρόγραμμα του Οργανισμού χαρακτηρίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες και αφθονία επιλογών.Σημαντικά απολογιστικά στοιχεία αποτυπώνουν την έκδηλη θετική ανταπόκριση του κοινού καταγράφοντας σε 93 συναυλίες πληρότητα άνω του 85%, έσοδα της τάξεως των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και σύνολο θεατών άνω των 160.000, ενώ ξεχώρισε η παρουσία του νεανικού κοινού.»«Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστεύω ότι οι οραματιστές του Μεγάρου βλέπουν πια αυτό που κάποτε ονειρεύονταν, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, να έρχονται δηλαδή στη Θεσσαλονίκη μεγάλες διεθνείς παραγωγές, να έχει πάρει σάρκα και οστά. Έτσι, οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι υπόλοιποι βορειοελλαδίτες - και ελπίζω και θεατές από τις γύρω χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης – αγκαλιάζουν το Μέγαρο, αγκαλιάζουν τις παραστάσεις μας ακριβώς επειδή η πορεία του Μεγάρου είναι διαρκώς ανοδική.»