Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Έφυγε από τη ζωή αργά τη Δευτέρα σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός, η οποία είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, αλλά και σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80.Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά προβλήματα με την υγεία της.Σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, γράφει:«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας. Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας».Η Τόνια Καζιάνη υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιόπου έφυγε από τη ζωή το 2019. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» (1970) και συμπρωταγωνίστησαν στη δημοφιλή σειρά της δημόσιας τηλεόρασης «».Απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία, η οποία δεν ασχολήθηκε με τον χώρο της υποκριτικής.Η πρώτη εμφάνιση της Τόνιας Καζιάνη στον κινηματογράφο ήταν το 1966 στην ταινία «Πέντε χιλιάδες ψέμματα».Οι περισσότερες κινηματογραφικές της συμμετοχές σημειώνονται τη δεκαετία του '70, σε φιλμ που άφησαν το δικό τους στίγμα, όπως τα «», στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου, και «» με συμπρωταγωνιστή τον γόη Κώστα Πρέκα.