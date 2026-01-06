Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τόνια Καζιάνη

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Είχε πρωταγωνιστήσει στον «Άγνωστο Πόλεμο», τη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του '70

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
Αναστασία Κουκά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Έφυγε από τη ζωή αργά τη Δευτέρα σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, η οποία είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, αλλά και σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά προβλήματα με την υγεία της.

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη


Σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, γράφει:

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας. Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας».

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
Η Τόνια Καζιάνη με τον σύζυγό της, ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
Η Τόνια Καζιάνη και Γιώργος Τζώρτζης στον γάμο της κόρης τους το 2014


Κλείσιμο
Η Τόνια Καζιάνη υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη που έφυγε από τη ζωή το 2019. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» (1970) και συμπρωταγωνίστησαν στη δημοφιλή σειρά της δημόσιας τηλεόρασης «Άγνωστος Πόλεμος».

Απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία, η οποία δεν ασχολήθηκε με τον χώρο της υποκριτικής.

Η πρώτη εμφάνιση της Τόνιας Καζιάνη στον κινηματογράφο ήταν το 1966 στην ταινία «Πέντε χιλιάδες ψέμματα».

Οι περισσότερες κινηματογραφικές της συμμετοχές σημειώνονται τη δεκαετία του '70, σε φιλμ που άφησαν το δικό τους στίγμα, όπως τα «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου, και «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον γόη Κώστα Πρέκα.

ΠΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΤΟΝΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΝΙΤΣΑ ΜΑΡΟΥΔΑ video

ΠΑΡΑΒΑΣ & ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΑΖΙΑΝΗ - Καζούρα στο..μπουλντόγκ


Το 1972 έπαιξε στον «Μάγκα με το τρίκυκλο» ενώ το 1977 στην ταινία «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται».

Συνεχής ήταν η παρουσία της σε θεατρικές παραστάσεις τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80.

Τα επόμενα χρόνια η Τόνια Καζιάνη εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Φόνος χωρίς ταυτότητα», το «Θανάσιμο δίλημμα» και το «Καλημέρα ζωή».  Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2007 στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΤΟΝΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ video


Φιλμογραφία

Ο αδέξιος εραστής (1985)
Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται (1977) [Ριρή Καλαντζή-Κόλα]
Τα χρόνια της οργής (1973)
Ο μάγκας με το τρίκυκλο (1972) [Τόνια Μαρκέζη]
Ο επαναστάτης ποπολάρος (1971) [Τερέζα]
Αδέλφια μου,αλήτες,πουλιά (1971) [Μαργαρίτα]
Διακοπές στην Κύπρο μας (1971)
Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα (1970)
Τρελά κορίτσια απίθανα αγόρια 1970 [Τάμμυ]
Πέντε χιλιάδες ψέματα (1966) [Έφη Σωκρατίδη].
Αναστασία Κουκά
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης