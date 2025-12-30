Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής διοργανώνει στο «Μαρία Κάλλας» η χορωδία του ΔΣΑ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2026 στο θρυλικό κτίριο που για περισσότερα από 50 χρόνια στέγαζε την Εθνική Λυρική Σκηνή
H χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών διοργανώνει, 24 Ιανουαρίου 2026 (18,30), το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο θρυλικό κτίριο που για περισσότερα από 50 χρόνια στέγαζε την Εθνική Λυρική Σκηνή (Ακαδημίας 59).
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και την υποστήριξη του Γιάννη Μαρωνίτη προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης, πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO (WFUCA), γενικού πρόεδρου International Action Art, του Δήμου Αθηναίων και του δημάρχου Χάρη Δούκα, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και της προέδρου του Ελένης Ζωντηρου. Η σκηνοθεσία είναι της Τζένης Αρσένη.
Στο 2ο Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής συμμετέχουν οι χορωδίες:
-«Παιδική και νεανική χορωδία Rosarte», που διευθύνει η μαέστρος Ρόζη Μαστροσάββα και αποτελείται από 200 παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 24 ετών,
-«ΛύρΑυλος», Μουσικό σύνολο αρχαιοελληνικών και παραδοσιακών οργάνων, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μιχάλη Στέφο,
-Βυζαντινή Χορωδία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε), με χοράρχη τον Φώτιο Γιαννακάκη,
-Χορωδία «Ambitus» Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, με μαέστρο την Κατερίνα Βασιλικού,
-Ιστορική Χορωδία Νίκαιας, με μαέστρο τον Ανδρέα Πριονά και
-Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με μαέστρο τον δικηγόρο και καθηγητή μουσικής Δημήτρη Καρούζο.
