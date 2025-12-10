Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί η 9η Υπουργική Συνάντηση του Forum Αρχαίων Πολιτισμών
Στο πλαίσιο της θα υπογραφεί Διακήρυξη για την προστασία και την ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της στην πολιτιστική κληρονομιά και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών θα αποτελέσουν τις δύο βασικές της 9ης Υπουργικής Συνάντησης του Forum Αρχαίων Πολιτισμών που θα φιλοξενηθεί, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Στη Συνάντηση των Αθηνών συμμετέχουν τα κράτη-μέλη του Φόρουμ, εκπροσωπούμενα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Υπουργό Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, τον Υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, τον Υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Δημοκρατίας του Ιράκ, την Υφυπουργό Πολιτισμού της Κύπρου, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας, τον Γενικό Διευθυντή Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Περού.
Στο πλαίσιο των εργασιών αναμένεται η υιοθέτηση της Διακήρυξης των Αθηνών, η οποία θα ενισχύει την διεθνή συνεργασία για την προστασία και την ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, αναμένεται η αποδοχή της Κύπρου ως μέλους, ενώ το Μεξικό και η Ινδία συμμετέχουν με καθεστώς χώρας- παρατηρητή.
Η διοργάνωση της 9ης Υπουργικής Συνάντησης των χωρών των αρχαίων πολιτισμών, στην Αθήνα, από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας, για την προστασία των αρχαίων πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο.
