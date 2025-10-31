Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Συμβούλιο της Επικρατείας: Αντισυνταγματική η επαγγελματική εξίσωση αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους λυκείου
Ποιες σχολές αφορά η απόφαση, τι αλλάζει στην επαγγελματική τους κατάταξη
Στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συμπεριλαμβάνονται οι δραματικές σχολές και οι σχολές χορού ενώ οι απόφοιτοί τους δεν θα κατατάσσονται στην επαγγελματική βαθμίδα ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), όπως προέβλεπε το πολυσυζητημένο Προεδρικό Διάταγμα 85 που είχε ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων το 2022. Τα παραπάνω ορίζει η σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου είχε προσφύγει πλήθος αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών αντιδρώντας στην επαγγελματική εξίσωσή τους με τους αποφοίτους Λυκείου.
Το ΣΤΕ έκρινε ως αντισυνταγματική την παράλειψη πρόβλεψης στο π.δ 85/2022 ειδικής κατηγορίας, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – καταργήθηκε μαζί τα ΤΕΙ- ) ή ΠΕ(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.
«Κρίθηκε ότι ο νομοθέτης υποχρεούται, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος που προβλέπει τη δυνατότητα παροχής επαγγελματικής και άλλης ειδικής εκπαίδευσης από σχολές ανώτερης βαθμίδας τριετούς φοίτησης, να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεδομένου ότι με τον ν.1158/1981, με τον οποίο προκρίθηκε η παροχή της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και θεσπίστηκε ένα νέο πλήρες σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας της υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Κράτους, οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν ως «ανώτερες » και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» αναφέρει ρητά, μεταξύ άλλων, η απόφαση.
Επί του πρακτέου με την απόφαση του ΣΤΕ οι απόφοιτοι δραματικών σχολών και σχολών χορού δεν πέφτουν στην επαγγελματική βαθμίδα των αποφοίτων λυκείου αλλά θα τοποθετηuούν σε μία νέα βαθμίδα που θα πρέπει να δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτές της δευτεροβάθμιας και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο όσοι από τους αποφοίτους των παραπάνω σχολών εργάζονται ήδη ή θα εργαστούν στο μέλλον στον δημόσιο τομέα δεν θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται στο επίπεδο των συναδέλφων τους που είναι απόφοιτοι Λυκείου.
Να διευκρινίσουμε πως η απόφαση του ΣΤΕ δεν αφορά στους αποφοίτους Ωδείων καθώς η λειτουργία τους εντάσσεται σε διαφορετικό πλαίσιο γι΄ αυτό εξάλλου και δεν συμμετείχαν στην προσφυγή μαζί με τις υπόλοιπες καλλιτεχνικές σχολές.
Να πούμε επίσης πως η σημερινή απόφαση επηρεάζει μόνον την Επαγγελματική Βαθμίδα και όχι την Ακαδημαϊκή Βαθμίδα των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών η οποία παραμένει στο επίπεδο 5.
Οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται πλέον εν αναμονή της ανακοίνωσης του νομοσχεδίου για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση.
