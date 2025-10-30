Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Μουσείο Ακρόπολης

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου,, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους, όπερ σημαίνει ότι από τον Νοέμβριο ξεκινούν και πάλι οι δωρεάν Κυριακάτικες βόλτες μας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.Ως εκ τούτου, η Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 θα είναι η πρώτη Κυριακή που επιστρέφει το εν λόγω μέτρο για τη νέα χειμερινή σεζόν.Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρουςκαι διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη στις εξής ημερομηνίες:-Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ. είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.-Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες η 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή), η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.είναι οι εξής:-καθ’ όλο το ωράριο: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη) 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων) και 28 Οκτωβρίου,-για μέρος του ωραρίου: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.