Το «θαύμα» της Μάλτας: Γιατί γυρίζονται εκεί οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες
Η Μάλτα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό ιστορικής αρχιτεκτονικής, εντυπωσιακών τοπίων και συνεργείων παγκόσμιας κλάσης
Γιατί η Μάλτα έχει εξελιχθεί σε «παιδική χαρά» για τους παραγωγούς των μεγαλύτερων επιτυχιών του Χόλιγουντ; Ο επικεφαλής της Malta Film Commission και CEO των Malta Film Studios, Johann Grech, εξηγεί το φαινόμενο σε συνέντευξή του στο Travel.gr.
Τι ενώνει αυτή τη λίστα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επιτυχιών; Gladiator (2000), Gladiator II (2024), Napoleon (2023), Troy (2004), Munich (2005), World War Z (2013), Assassin’s Creed (2016), Jurassic World: Dominion (2022), Popeye (1980), Midnight Express (1978), που γυρίστηκε εν μέρει στη Μάλτα, The Count of Monte Cristo (2002), By the Sea (2015), Captain Phillips (2013), καθώς και τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Game of Thrones (σεζόν 1), το Foundation (Apple TV+) και το Das Boot (σειρά 2018). Όλες γυρίστηκαν στη Μάλτα.
Ο μοναδικός συνδυασμός ιστορικής αρχιτεκτονικής, φυσικών τοπίων και εξειδικευμένων τοπικών συνεργείων επιτρέπει στις παραγωγές να μεταμορφώνουν εύκολα τα φρούρια και τις πόλεις σε αρχαία ή νεότερα περιβάλλοντα. Στον Μονομάχο (2000) και το σίκουελ του (2024), το Φρούριο Ρικασόλι μετατράπηκε σε ρωμαϊκή αρένα, ενώ στον Ναπολέοντα (2023) το Μεγάλο Λιμάνι χρησιμοποιήθηκε για να αποδοθούν σκηνές του 18ου αιώνα με αυθεντικότητα. Οι κάτοικοι της Μάλτας αντιμετωπίζουν αυτή την κινηματογραφική παράδοση με υπερηφάνεια, καθώς πολλοί εργάζονται ως κομπάρσοι ή μέλη συνεργείων, ενώ η παρουσία διάσημων σταρ αποτελεί σημαντική ευκαιρία εθνικής προβολής. Οι παραγωγές προσφέρουν όχι μόνο πολιτιστικά, αλλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το ισχυρό πρόγραμμα επιστροφής μετρητών να ενισχύει το ενδιαφέρον των μεγάλων στούντιο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επενδύει σε εκπαίδευση και υποδομές, με αποκορύφωμα την κατασκευή του πρώτου υπερσύγχρονου ηχομονωμένου σκηνικού στα Malta Film Studios.
