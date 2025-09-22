Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «ταξίδεψε» στην Κωνσταντινούπολη
Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι και αντιδήμαρχοι της πόλης
Οι βραβευμένες ταινίες του 9ου Beyond Borders - Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου φιλοξενήθηκαν το Σαββατοκύριακο σε ένα ξεχωριστό διήμερο στην Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης.
Το Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης και επετειακής 10ης έκδοσής του, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 31 Αυγούστου, έβαλε πλώρη για την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, στις 20-21 Σεπτεμβρίου, για ένα μοναδικό διήμερο προβολών και συζητήσεων με τις ταινίες της περυσινής διοργάνωσης.
Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι και αντιδήμαρχοι της πόλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης ως πολιτιστικού και πολιτικού σημείου συνάντησης.
Όπως δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρίογλου, «η παρουσία του Beyond Borders στην Κωνσταντινούπολη ήταν για εμάς ένα όνειρο χρόνων, μια ευκαιρία να φέρουμε πιο κοντά όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο μακρινό, αλλά μαγευτικό Καστελλόριζο. Μέσα από αυτήν τη μεταφορά θέλαμε να δείξουμε πως ο πολιτισμός και ο διάλογος έχουν τη δύναμη να ενώνουν κόσμους και αντιλήψεις. Η συνεργασία μας με την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και βασίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας μας, αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Νιώθουμε υπερηφάνεια για τις ταινίες που παρουσιάζουμε, έργα με τόλμη, χιούμορ και αλήθεια, που αξίζουν να ταξιδέψουν όσο το δυνατόν πιο μακριά».
Μεταξύ των ταινιών που προβλήθηκαν είναι: I shall not hate (Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης) της Καναδής σκηνοθέτριας Tal Barda, που προβλήθηκε σε ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, που ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, του πρώτου Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, του οποίου το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις τρεις κόρες του, το Monument (Χρυσός Φοίνικας μicro) του Maksim Avdeev, Ρωσία, 2024, 15' Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση πατέρα και ομοφυλόφιλου γιού σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας, , το Searching for Rodakis (Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας) του Kerem Soyyilmaz, Τουρκία, 2023, 57', για την ανακάλυψη της ταφόπλακας της δεκαεπτάχρονης Χρυσούλας κατά την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τη Λώξη (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ) των Θανάση Καφετζή και Δημήτρη Ζάχου, Ελλάδα, 2024, 87', για τη Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down που γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, το Koka (Χρυσό Στεφάνι Μεγίστης - Grand Prix) του Aliaksandr Tsymbaliuk, Πολωνία, 2024, 47' Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα και το Sister of Mine (Αργυρός Φοίνικας μicro) του Mariusz Rusinski, Πολωνία, 2023, 30' Ελληνική Πρεμιέρα, για τις συνθήκες που οδήγησαν μια ταλαντούχα έφηβη στον εθισμό στα ναρκωτικά.
Οι προβολές διοργανώθηκαν από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με τη γαλλική Ecrans des Mondes.
