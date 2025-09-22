Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τι κρύβουν οι αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Το plot twist και ο αθέατος κόσμος πίσω από τις κάμερες
Ο εικαστικός Στέφανος Ρόκος μεταφέρει στα έργα του την ενέργεια που κρύβεται πίσω από κάθε ταινία
Μόλις 38 μέρες έμειναν για να ξεκινήσει το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30 Οκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου), και το ενδιαφέρον μας στρέφεται στις φετινές αφίσες της διοργάνωσης που κατά γενική ομολογία είναι από τις πιο ιδιαίτερες και πολυεπίπεδες των τελευταίων ετών.
Πρόκειται για δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα που φέρουν την υπογραφή του εικαστικού Στέφανου Ρόκου με τίτλο «Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης». Ένας τίτλος διόλου τυχαίος μιας και είναι εμπνευσμένος από τη φετινή θεματολογία του φεστιβάλ: το plot twist.
Ο δημιουργός, μεταφέρει στα έργα του την ενέργεια που κρύβεται πίσω από κάθε ταινία, στο σημείο όπου οι εικόνες και οι ήχοι παίρνουν μορφή και αναδύονται από τη συνεργασία αμέτρητων ανθρώπων που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες.
«Επέλεξα να δημιουργήσω δύο υπερφορτωμένα πλουραλιστικά ζωγραφικά έργα όπως είναι τα credits στο τέλος των ταινιών. Πλήθος από πληροφορίες και ονόματα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, περνούν γρήγορα μπροστά στα μάτια μας αναδεικνύοντας το μέγεθος της κάθε παραγωγής», σημειώνει ο Στέφανος Ρόκος.
Οι αφίσες είναι ένας «χάρτης» στον αθέατο κόσμο του κινηματογράφου. Ο καλλιτέχνης δεν επιλέγει να αποτυπώσει τη φαντασμαγορία του τελικού κινηματογραφικού προϊόντος, αλλά να αναδείξει τη δύναμη της διαδικασίας: τα παρασκήνια, την κίνηση, τη συνεργασία, την επιτυχία και την αποτυχία. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια εικόνα, αλλά μια πρόκληση για τον θεατή να εξερευνήσει και να ανακαλύψει περισσότερα σε κάθε του βλέμμα.
Ο ίδιος ο καλλιτέχνης εξηγεί πως η επιλογή να μη δείξουν το κινηματογραφικό προϊόν, αλλά τους ανθρώπους πίσω από αυτό, είναι μια εικαστική επιλογή που ενισχύει τον ρεαλισμό και προσδίδει μια σουρεαλιστική διάσταση, η οποία είναι χαρακτηριστική της δουλειάς του.
Στην «Ανατροπή Ι» διακρίνεται μια κάθετη γραμμή που διαχωρίζει τον κόσμο του κινηματογραφικού στούντιο από τον αληθινό κόσμο της φύσης. Τα ποτάμια, τα πουλιά και οι καταρράκτες ξεχωρίζουν από τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί μέσα στο στούντιο. Σ' αυτή την εικόνα, οι μορφές του Μπράιαν Γουίλσον των Beach Boys και του Όζι Όζμπορν των Black Sabbath, που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή, αποδίδουν έναν φόρο τιμής στους μουσικούς που άφησαν τη δική τους σφραγίδα στην ιστορία της μουσικής.
Από την άλλη, το έργο «Ανατροπή ΙΙ» που αναπαριστά τα γυρίσματα μιας ταινίας, περιλαμβάνει αναφορές στον Ντέιβιντ Λιντς και την ταινία του «Χαμένη Λεωφόρος», ενώ ενσωματώνει πληθώρα μικρών, αλλά σημαντικών λεπτομερειών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο εμβληματικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, η Ροτόντα και η Αψίδα του Γαλερίου (ή Καμάρα).
Τα έργα συνοδεύονται από δύο μικρού μήκους animation που ο Στέφανος Ρόκος δημιούργησε μαζί με τον Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου Αμερικανού μουσικού Τζιμ Σκλαβούνος, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Νικ Κέιβ και οι Grinderman.
Πρωταγωνιστές στα φετινά σποτ του φεστιβάλ είναι δύο props, ένα τηλέφωνο και ένα αβοκάντο, τα οποία, μέσω ενός σουρεαλιστικού κινούμενου σχεδίου, προσκαλούν το κοινό σε έναν κόσμο όπου τα καθημερινά αντικείμενα αποκτούν κινηματογραφική διάσταση.
Οι δημιουργοί ήθελαν να φτιάξουν σποτ που να μην κουράζουν τον θεατή παρά την επαναλαμβανόμενη προβολή τους κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
«Σκοπός μας είναι ο θεατής που θα δει το έργο να μην το εξαντλήσει σε λίγα δευτερόλεπτα αλλά να αφιερώσει λίγο παραπάνω χρόνο», σημειώνει ο Στέφανος Ρόκος.
«Έχουμε βάλει ως στόχο οι θεατές που θα τα βλέπουν πριν από κάθε ταινία να μην εξαντλούν το ενδιαφέρον τους στην τρίτη ή και στη δέκατη θέαση, αλλά πάντα να βλέπουν κάτι καινούριο», προσθέτει.
Από την πλευρά του ο Φωκίων Ξένος αναφέρει: «Είναι μία εικαστική επιλογή να μην δείξεις το κινηματογραφικό αποτέλεσμα, αλλά αυτούς που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες. Αυτό είναι το plot twist: δείχνουμε κάτι που είναι θεωρητικά πιο ρεαλιστικό από αυτό που παράγεται, το κινηματογραφικό προϊόν, αλλά το αποδίδουμε με κινούμενο σχέδιο, το οποίο είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος από τον συνηθισμένο και με ένα σουρεαλισμό που ο Στέφανος έχει πάντα στα έργα του, με πλούσια στοιχεία. Πιστεύουμε ότι στις προβολές του φεστιβάλ οι άνθρωποι θα ανακαλύπτουν κάθε φορά κι άλλα, μικρά πράγματα πριν από κάθε ταινία».
Τα σποτ του φετινού φεστιβάλ θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο. Ωστόσο, όσοι το επιθυμούν, μπορούν μέχρι και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου να επισκεφθούν την Art Athina στο Ζάππειο Μέγαρο και να ανακαλύψουν την εξαιρετική δουλειά του Στέφανου Ρόκου στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη.
