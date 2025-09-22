Τι κρύβουν οι αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Το plot twist και ο αθέατος κόσμος πίσω από τις κάμερες

O Φωκίων Ξένος με τον Στέφανο Ρόκο έκαναν τα σποτ του φετινού φεστιβάλ

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης με τον Στέφανο Ρόκο

Από την άλλη, το έργο «Ανατροπή ΙΙ» που αναπαριστά τα γυρίσματα μιας ταινίας, περιλαμβάνει αναφορές στον Ντέιβιντ Λιντς και την ταινία του «Χαμένη Λεωφόρος», ενώ ενσωματώνει πληθώρα μικρών, αλλά σημαντικών λεπτομερειών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο εμβληματικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, η Ροτόντα και η Αψίδα του Γαλερίου (ή Καμάρα).Τα έργα συνοδεύονται από δύο μικρού μήκους animation που ο Στέφανος Ρόκος δημιούργησε μαζί με τον Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου Αμερικανού μουσικού Τζιμ Σκλαβούνος, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Νικ Κέιβ και οι Grinderman.Πρωταγωνιστές στα φετινά σποτ του φεστιβάλ είναι δύο props, ένα τηλέφωνο και ένα αβοκάντο, τα οποία, μέσω ενός σουρεαλιστικού κινούμενου σχεδίου, προσκαλούν το κοινό σε έναν κόσμο όπου τα καθημερινά αντικείμενα αποκτούν κινηματογραφική διάσταση.Οι δημιουργοί ήθελαν να φτιάξουν σποτ που να μην κουράζουν τον θεατή παρά την επαναλαμβανόμενη προβολή τους κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.«Σκοπός μας είναι ο θεατής που θα δει το έργο να μην το εξαντλήσει σε λίγα δευτερόλεπτα αλλά να αφιερώσει λίγο παραπάνω χρόνο», σημειώνει ο Στέφανος Ρόκος.«Έχουμε βάλει ως στόχο οι θεατές που θα τα βλέπουν πριν από κάθε ταινία να μην εξαντλούν το ενδιαφέρον τους στην τρίτη ή και στη δέκατη θέαση, αλλά πάντα να βλέπουν κάτι καινούριο», προσθέτει.Από την πλευρά του ο Φωκίων Ξένος αναφέρει: «Είναι μία εικαστική επιλογή να μην δείξεις το κινηματογραφικό αποτέλεσμα, αλλά αυτούς που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες. Αυτό είναι το plot twist: δείχνουμε κάτι που είναι θεωρητικά πιο ρεαλιστικό από αυτό που παράγεται, το κινηματογραφικό προϊόν, αλλά το αποδίδουμε με κινούμενο σχέδιο, το οποίο είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος από τον συνηθισμένο και με ένα σουρεαλισμό που ο Στέφανος έχει πάντα στα έργα του, με πλούσια στοιχεία. Πιστεύουμε ότι στις προβολές του φεστιβάλ οι άνθρωποι θα ανακαλύπτουν κάθε φορά κι άλλα, μικρά πράγματα πριν από κάθε ταινία».Τα σποτ του φετινού φεστιβάλ θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο. Ωστόσο, όσοι το επιθυμούν, μπορούν μέχρι και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου να επισκεφθούν την Art Athina στο Ζάππειο Μέγαρο και να ανακαλύψουν την εξαιρετική δουλειά του Στέφανου Ρόκου στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη.