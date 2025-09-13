Τα Μουσικά Σχολεία συναντήθηκαν ξανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συναυλία στην Αγορά / φωτο Μαρίλη Ζάρκου

Παραδοσιακή Μουσική – Ένα Ταξίδι στη Θράκη

Πρόβα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος / φωτο Μαρίλη Ζάρκου

Κλείσιμο

Για ακόμη μία χρονιά, το ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), προσκάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες των πέντε Μουσικών Σχολείων Αττικής να λάβουν μέρος στην «3η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ», η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.Στο πλαίσιο αυτής, 150 μαθητές και οι μαθήτριες των Μουσικών Σχολείων Αθήνας, Αλίμου, Ιλίου, Παλλήνης και Πειραιά παρακολούθησαν μία σειρά εντατικών μαθημάτων και δημιουργικής έκφρασης – masterclasses - στην παραδοσιακή και στη συμφωνική μουσική – με καταξιωμένους καλλιτέχνες, πριν ανέβουν στις σκηνές του ΚΠΙΣΝ για να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στις δύο καταληκτικές συναυλίες, αντίστοιχες με τα είδη μουσικής, που διδάχθηκαν.«Φέτος, η παραδοσιακή κατεύθυνση εστίασε στη Θράκη, εξερευνώντας τη μουσική της τριών περιοχών: Βόρεια Θράκη (Βουλγαρία), Ανατολική Θράκη (Τουρκία) και Δυτική Θράκη (Ελλάδα)», αρχίζει να λέει στο protothema.gr n κ.Κατερίνα Δούκα, τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής, η οποία δίδαξε παραδοσιακό χορό και τραγούδι. «Δουλέψαμε κομμάτια από τον Έβρο και την Κομοτηνή, ένα πομάκικο τραγούδι, δύο οργανικά κομμάτια από την Κεσάνη. Γεωγραφικά, πιάσαμε ολόκληρη τη Θράκη», εξηγεί για να προσθέσει: «Τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί από τον Ιούνιο, έχοντας λάβει παρτιτούρες και ηχητικό υλικό, ώστε να έρθουν έτοιμα για τις εντατικές πρόβες. Είναι παιδιά δουλεμένα - μετά από τρία εξάωρα μαθήματα, έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μιάμισης ώρας. Είναι συγκινητικό να βλέπεις την αφοσίωση και την ενέργεια τους».Με την εμπειρία της συμμετοχής για τρίτη χρονιά, η 16χρονη Εύη από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, θα πει: «Το περιμένω πώς και πώς κάθε χρόνο. Γνωρίζω νέα άτομα, βλέπω φίλους. Είναι εμπειρία ζωής - ελπίζω να με ξαναπάρουν. Αλλιώς θα έρθω να παρακολουθήσω την τελική συναυλία των άλλων παιδιών». Για την Κωνσταντίνα, 15 ετών, που συμμετέχει επίσης από την αρχή του θεσμού, η βελτίωση από χρόνο σε χρόνο είναι αισθητή: «Κάνουμε καταπληκτικά πράγματα, κάθε φορά το πρόγραμμα είναι πιο εμπλουτισμένο ενώ είναι περισσότερες οι περιοχές, που καλύπτουμε μουσικά». Η ίδια παίζει κανονάκι, είναι μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής για την προσωπική της εξέλιξη: «Το μάθημα του αυτοσχεδιασμού μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Μπορώ πλέον να εκφράζομαι άνετα, να βγαίνω μπροστά χωρίς να σοκάρομαι». Η Ζωή, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, είναι 14 ετών και παίζει σαντούρι.Αναδεικνύει την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του προγράμματος: «Μου αρέσει που είμαι μέρος της διοργάνωσης, γιατί ανεξάρτητα από το πόσο έχεις μελετήσει στο σπίτι, ερχόμενοι όλοι εδώ, το ‘βρίσκουμε’ παρέα, είναι κάτι που ‘χτίζουμε’ όλοι μαζί. Ένα παιδί πρώτης γυμνασίου μπορεί να διδαχθεί κάτι από ένα άλλο παιδί τρίτης λυκείου, στο αντίστοιχο όργανο. Κι αυτό το βρίσκω πολύ ωραίο, γιατί δεν παίρνουμε μόνο από τους δασκάλους μας αλλά και από τα παιδιά μεταξύ μας». Από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, η 15χρονη Αγγελική ξεχωρίζει την αξία της ενασχόλησης με την παραδοσιακή μουσική: «Παίζω σάζι, ένα έγχορδο όργανο που μοιάζει πολύ με το μπουζούκι. Συχνά ακούς από τον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο για την παραδοσιακή μουσική, να ρωτούν ‘πώς κι έτσι;’ Συγγενείς απορούν: ‘Θα βγάλεις λεφτά;’. Ωστόσο, άνθρωποι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας το θαυμάζουν πολύ κι αυτό σου δίνει ώθηση να συνεχίσεις ό,τι κάνεις. Άλλωστε, η παράδοση κυλάει στις φλέβες μας, εμείς οι ίδιοι είμαστε η παράδοση. Αισθάνομαι ότι έχουμε ένα ρόλο: να τη μεταφέρουμε στη νέα γενιά», καταλήγει.