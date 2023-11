Έρχεται η μεγαλύτερη γιορτή για τα κόμικς, τον κινηματογράφο, και τα video games

Θα γνωρίσουμε από κοντά τον Eric Roberts με τις 700+ συμμετοχές σε κινηματογραφικές ταινίες, τον Elia Toufexi που παίζει τον «κακό» στην νέα σεζόν του Star Trek Discovery, τη συγγραφέα γνωστών ιστοριών των comics του Thor την Torrun Grossbek και τον Adam Kubert, σχεδιαστή των Spider-Man & Wolverine. Επιπλέον τον Greg Cappulo σχεδιαστή του Spawn και Batman, την Chrissy Mourns Cosplay με τους 1 εκατομμύριο followers της, αλλά και τους Greg Capullo, Pere Perez, Jorge Fornes, Sabine Rich, Cervasio, Cary Nord, Luca Laca Montagliani και τον δικό μας Δημήτρη Πατέλη.Ακόμη, 90 σκιτσογράφοι / εικονογράφοι από τη χώρα μας, γνωστοί και καταξιωμένοι στον χώρο, αλλά και νέοι έτοιμοι να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους θα είναι εκεί και μάλιστα θα πωλούνται έργα τους υπογεγραμμένα από τους ίδιους. Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες και ηθοποιούς.Το Vodafone TV δε θα μπορούσε βέβαια να λείπει από την Athens con αφού διαθέτει συναρπαστικό περιεχόμενο από τους μεγαλύτερους δημιουργούς περιεχομένου. Έτσι, μαζί με το Disney+ μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε μοναδικές στιγμές.Πρώτα απ΄ όλα θα βιώσουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία StarWars. Στο κεντρικό booth, στην arena του convention θα υπάρχει το διαδραστικό Tie Fighter cockpit όπου μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε διαγαλαξιακές μάχες (Star Wars Squadrons). Στην άλλη πλευρά του booth έχει τοποθετηθεί το Hero Tie Fighter (6μ x 6μ x 6μ) που θα λειτουργεί ως photo opportunity για όλους τους επισκέπτες.Για τους φαν του Indiana Jones στην κεντρική είσοδο, στο άνω διάζωμα, θα βρούμε ένα σκηνογραφικό booth εμπνευσμένο από την εμβληματική σκηνή του «Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark», όπου ο θρυλικός ήρωας αναγκάζεται να τρέξει για να ξεφύγει από έναν τεράστιο βράχο που τον κυνηγάει. Ποιος θα χάσει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί ως νέος Indy;Στον κάτω χώρο θα υπάρχει το εντυπωσιακό κουτί – συσκευασία της Barbie με 2.50μ ύψος, μια καταπληκτική ιδέα για υπέροχες φωτογραφίες.Από αυτή τη γιορτή δεν μπορεί να λείψει κανείς!Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Athens con εδώ Και για το συναρπαστικό περιεχόμενο του Vodafone TV εδώ InfoΤο Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 35+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία από 9,90€/μήνα ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.