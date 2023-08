80ό Φεστιβάλ Βενετίας: «Χαμένα Κορμιά», Λάνθιμος και Έμα Στόουν στη μόστρα

Ο 90χρονος Ρομάν Πολάνσκι μπορεί να μην παραστεί στη Βενετία, συμμετέχει όμως στο Φεστιβάλ με τη μαύρη κωμωδία «The Palace»

Σκηνές από τη νέα ταινία του Λάνθιμου «Poor Things» που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία

Πάντως, ακόμα κι αν αποφασίσουν να εμφανιστούν στις πρεμιέρες των ταινιών τους, θα το πράξουν έχοντας την αμέριστη στήριξη του Μπαρμπέρα, ο οποίος, αν και επικρίθηκε σφόδρα πως υποθάλπει κακοποιητές και τους ξεπλένει στα κανάλια της Γαληνοτάτης, δήλωσε ότι επιλέγει για τον εαυτό του τον ρόλο του προέδρου ενός φεστιβάλ και όχι εκείνον του δικαστή, ενώ εμφανίστηκε υπέρμαχος της άποψης πως θα πρέπει κανείς να διαχωρίζει την ιδιότητα του καλλιτέχνη από αυτή του ανθρώπου. Προφανώς δεν αρκεί το πλαίσιο ενός φεστιβάλ για να απαντηθεί το ερώτημα που ταλανίζει τη βιομηχανία του θεάματος και απασχολεί τη δημόσια συζήτηση έπειτα από το ξέσπασμα του #MeToo.Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι η πρόσκληση των τριών οικουμενικά διάσημων -για σωστούς και λάθος λόγους- σκηνοθετών έφερε για μία ακόμα φορά τη Βενετία στον αφρό της επικαιρότητας. Ηταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αλλωστε για την 80ή έκδοσή της η Μόστρα κατάφερε να έχει στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμά της μερικούς από τους πιο σημαντικούς, αναγνωρίσιμους και δημοφιλείς δημιουργούς - ποιος θα 'θελε να είναι στη θέση του φετινού προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, σκηνοθέτη, μεταξύ άλλων, του «La La Land» και του «Whiplash» Ντάμιεν Σαζέλ;Οπως για παράδειγμα τον Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος επέλεξε τη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα του δεύτερου, μετά το «A star is born», κινηματογραφικού πονήματός του με ήρωα τον μαέστρο-θρύλο Λέοναρντ Μπερνστάιν και τη σχέση με τη σύζυγό του Φελίσια Μοντεαλέγκρε. Μπορεί πολλοί να βιάστηκαν, μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ της ταινίας, να ψέξουν τον 48χρονο Αμερικανό ηθοποιό για την απόφασή του να μεγαλώσει τη μύτη του προκειμένου να υποδυθεί τον Μπερνστάιν, όμως οι προσδοκίες που έχει γεννήσει είναι πολύ μεγαλύτερες από τον στο πόδι σχολιασμό και το ελαφρά τη καρδία cancel.Ο Κούπερ θα αναμετρηθεί ανάμεσα σε άλλες ταινίες με τη μαύρη κωμωδία του Πάμπλο Λαρέν (βλ. «Neruda», «Jackie», «Spencer») «Ελ Κόντε» που παρουσιάζει τον δικτάτορα Αουγκούστο Πινοσέτ ως βαμπίρ, με τα biopic του Μάικλ Μαν για τον Εντσο Φεράρι («Ferrari») και της Σοφία Κόπολα για την Πρισίλα Πρίσλεϊ («Priscilla»), το πολυαναμενόμενο «The Killer» του Ντέιβιντ Φίντσερ με πρωταγωνιστικό δίδυμο που «σκοτώνει» (βλ. Τίλντα Σουίντον και Μάικλ Φασμπέντερ) και βέβαια με το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.Το νέο φιλμ του Ελληνα δημιουργού που έρχεται πέντε χρόνια μετά την «Ευνοούμενη», η οποία χάρισε το Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην Ολίβια Κόλμαν, μια δεύτερη υποψηφιότητα στην Εμα Στόουν για το Οσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου και κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του 75ου Φεστιβάλ Βενετίας, ήταν εδώ και καιρό για τα καθ’ ημάς ό,τι η «Barbie» για τον υπόλοιπο κόσμο.Τι σημαίνει αυτό; Οτι είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πριν ακόμα ξεκινήσει γυρίσματα, είχε δημιουργήσει εικασίες για το καστ και τη μάλλον εκκεντρική υπόθεσή του, ενώ με την κυκλοφορία του πρώτου επίσημου τρέιλερ στις 8 Ιουνίου έγινε viral ώσπου να πεις «Χαμένα Κορμιά», όπως θα είναι δηλαδή ο ελληνικός τίτλος της ταινίας. Οσο για το εάν είναι κωμωδία, δράμα ή παρωδία; Είναι μάλλον ό,τι όλες οι ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου. Πολυσήμαντες για να χωρέσουν σε μία και μόνη κατηγορία και με τόσες ερμηνείες όσες οι θεατές τους. Πάντως στα χαρτιά περιγράφεται ως σουρεαλιστική ταινία επιστημονικής φαντασίας.Η Μπέλα (Εμα Στόουν) αυτοκτονεί αλλά επανέρχεται στη ζωή μέσω ενός πειράματος ενός τρελού επιστήμονα (Γουίλεμ Νταφόε). Μόνο που στη νέα της ζωή αποκτά μυαλό μωρού παιδιού, μαθαίνει τον κόσμο από την αρχή και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης της ισότητας και της ελευθερίας με σκηνικό τη βικτωριανή εποχή. Βεβαίως, ό,τι και να γράψει ή να υποθέσει κανείς για ταινία του Λάνθιμου μάλλον υπολείπεται και ωχριά μπρος στο αποτέλεσμα. Γεγονός είναι πάντως πως η Βενετία εκτιμά το έργο, τη ματιά και την αισθητική του, αφού, εκτός από το Μεγάλο Βραβείο για την «Ευνοούμενη» το 2018, τον τίμησε μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου και για το σενάριο της ταινίας «Αλπεις» το 2011.Η τρίτη συμμετοχή του Λάνθιμου στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Βενετίας συμπίπτει και με την τρίτη συνεργασία του με την Εμα Στόουν, στην οποία πολλοί αποδίδουν τον τίτλο της μούσας του. Συνεργάστηκαν στο «The Favourite», συναντήθηκαν ξανά στο μικρού μήκους φιλμ «Βληχή» -με αφορμή το πρόγραμμα «The Artist on the Composer» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του οργανισμού ΝΕΟΝ-, βρίσκονται ξανά στο «Poor Things».Οι ίδιοι έχουν πολλές φορές επιβεβαιώσει την καλή σχέση και συνεργασία τους και έχουν δείξει πως έχουν βρει παραπάνω από απλώς έναν κώδικα επικοινωνίας. Πολλοί θυμούνται στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε για τη γυρισμένη στην Τήνο «Βληχή» στην Αθήνα, τον Μάιο του 2022, τη Στόουν να ρωτά τον Λάνθιμο τι της βρίσκει και συνεργάζεται μαζί της και εκείνον να της απαντά μεταξύ σοβαρού κι αστείου «αρχικά το ωραίο σου κοστούμι» - παρεμπιπτόντως, η δημιουργία που είχε επιλέξει έφερε την υπογραφή του οίκου Louis Vuitton.Σε εκείνη την επίσκεψή της στη χώρα μας η 34χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, εκτός από το να σημειώσει πως είναι επιθυμία της να συνεργάζεται με δημιουργούς σαν τον Λάνθιμο, που θέτουν προκλήσεις και νοηματοδοτούν από την αρχή τη δουλειά της, είχε παρακολουθήσει μαζί του και τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό στο πλαίσιο της Euroleague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.Ηταν μάλλον ό,τι πιο αναπάντεχο μαζί και ό,τι πιο ανθρώπινο, αλλά κυρίως καίριο, για δύο καλλιτέχνες που έχουν αποδείξει πως όταν συνεργάζονται ξέρουν πώς να σκοράρουν. Από τα αποδυτήρια. Το Φεστιβάλ Βενετίας θα ολοκληρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου με την απονομή των βραβείων και την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ «Society of the Snow» του Χουάν Αντόνιο Μπαγιονά σε παραγωγή Netflix που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το σημαδιακό αεροπορικό δυστύχημα του 1972 στη Νότια Αμερική που έμεινε γνωστό -χάρη στη σχεδόν ευτυχή κατάληξή του- ως το θαύμα των Ανδεων.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AFP / Visual Hellas