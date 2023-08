Κλείσιμο

Ιδιαίτερο θα είναι το 80ό φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας για τον Γουές Άντερσον Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο σκηνοθέτης αναμένεται να παραλάβει το βραβείο «Cartier Glory to the Filmmaker» (Δόξα στον Δημιουργό Ταινιών), το οποίο απονέμεται σε «μια προσωπικότητα με ιδιαίτερα πρωτότυπη συνεισφορά στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία».Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 30 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου, με την τελετή απονομής των βραβείων να πραγματοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου στο Palazzo del Cinema, πριν από την προβολή της τελευταίας του ταινίας, «The Wonderful Story of Henry Sugar», με τους Ρέιφ Φάινς, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ντεβ Πάτελ.Η ταινία διάρκειας 40 λεπτών κάνει πρεμιέρα στο εκτός διαγωνισμού τμήμα του Φεστιβάλ.Στην ταινία του Netflix, διασκευασμένη από την ιστορία του Βρετανού συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ, ένας πλούσιος μαθαίνει για έναν γκουρού που μπορεί να βλέπει χωρίς να χρησιμοποιεί τα μάτια του. Ξεκινά να κατακτήσει την ικανότητα και σχεδιάζει να αναπτύξει την ικανότητα για να μπορεί να εξαπατά στον τζόγο.Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας δήλωσε: «Ο Γουές Άντερσον είναι ένας από τους λίγους σκηνοθέτες του οποίου το μοναδικό και αδιαμφισβήτητο στυλ μπορεί να αναγνωριστεί με ένα μόνο καρέ. Το επίσημο σύμπαν του παραπέμπει σε μια παιδική και οραματική αισθητική, που κυριαρχείται από παστέλ χρώματα και εμμονική φροντίδα στην προετοιμασία αυστηρά συμμετρικών σεκάνς γεμάτες από ιδιόρρυθμους ονειροπόλους που είναι αθεράπευτα ρομαντικοί και χαρούμενοι».«Από τα αξιομνημόνευτα και συγκλονιστικά soundtracks (συχνά εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1960) μέχρι τα εξωφρενικά κοστούμια που αντανακλούν την ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων, κάθε λεπτομέρεια και η σύνθεση του κάθε πλάνου είναι σχολαστικά σχεδιασμένη και αριστοτεχνικά εκτελεσμένη» επισήμανε.Η ταινία «The Wonderful Story of Henry Sugar» είναι παραγωγή της Indian Paintbrush Productions και της American Empirical Pictures. Το Netflix κατέχει τα διεθνή δικαιώματα διανομής.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ