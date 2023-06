Sani Festival: Μπόνι Τάιλερ, Σάρα Μπράιτμαν και Ντάιαν Ριβς θα εμφανιστούν στο φετινό φεστιβάλ

Η Ντάιαν Ριβς

Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής αλλά και της εγχώριας σκηνής θα φιλοξενήσει, για ένα ακόμη καλοκαίρι, το. Από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου ο Λόφος της Σάνης στη Χαλκιδική θα πλημμυρίσει με ήχους και ρυθμούς διαφορετικούς, με μελωδίες αγαπημένες και φωνές που έχουν γράψει ιστορία. Ανάμεσά τους η, η, η, οαλλά και ο δικός μαςΗ αυλαία του φετινού φεστιβάλ θα ανοίξει, το Σάββατο 15 Ιουλίου, με μια μεγάλη κυρία της τζαζ, την. Η βραβευμένη με πέντε Grammy ερμηνεύτρια θα δώσει μια συναυλία στις 15 Ιουλίου, στο Sani Resort.Με την εκπληκτική της δεξιοτεχνία, την αυτοσχεδιαστική της δεινότητα και το μοναδικό τζαζ και R&B στυλ της, έχει χαρακτηριστεί ως η σπουδαιότερη εν ζωή γυναικεία φωνή της τζαζ. Βραβεύτηκε με Grammy για την καλύτερη ερμηνεία τζαζ για τρεις συνεχόμενες ηχογραφήσεις – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων σε οποιαδήποτε κατηγορία. Συμμετέχοντας στην - υποψήφια για έξι Όσκαρ - ταινία «Good Night and Good Luck» του George Clooney, η Reeves κέρδισε ξανά το βραβείο Grammy για την καλύτερη τζαζ ερμηνεία για το soundtrack της ταινίας. Στην πιο πρόσφατη κυκλοφορία της «Beautiful Life», κέρδισε και πάλι βραβείο Grammy το 2015 για την καλύτερη φωνητική ερμηνεία τζαζ.Η Ντάιαν Ριβς είναι επίσης κάτοχος τιμητικών διδακτορικών τίτλων από το Berklee College of Music και τη Juilliard School ενώ το 2018 το National Endowment for the Arts την ανακήρυξε «Jazz Master» αποδίδοντάς της την υψηλότερη τιμή που απονέμουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε καλλιτέχνες της τζαζ. Έχει ηχογραφήσει και εμφανιστεί με τον Wynton Marsalis και την Lincoln Center Jazz Orchestra, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Daniel Barenboim και συμμετείχε ως σολίστ με τον Sir Simon Rattle και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Ήταν η πρώτη Καλλιτεχνική Διευθύντρια Jazz για τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες και η πρώτη τραγουδίστρια που εμφανίστηκε ποτέ στο περίφημο Walt Disney Concert Hall.Έχει επίσης εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων δείπνων του Προέδρου Ομπάμα για πολιτικούς ηγέτες, καθώς και του Governors’ Ball.Μαζί της στη σκηνή του Sani Festival θα είναι ο John Beasley στο πιάνο, ο Romero Lubambo στην κιθάρα, ο Reuben Rogers στο μπάσο και ο Terreon Gully στα ντραμς.Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ιστορία του Sani Festival, το Σάββατο 22 Ιουλίου δύο θρύλοι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συναντιούνται σε μια σπάνια διπλή συναυλία, back to back. Η διάσημη, η ιστορική σταρ της pop, με τη χαρακτηριστική γρέζα φωνή, τον εκρηκτικό ρυθμό και τη σκηνική της παρουσία, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό του Sani. Μαζί της ο, ο σπουδαίος rock star και πρώην front man του σπουδαίου ροκ συγκροτήματος Smokie, σε μια μοναδική συνάντηση της pop και της rock μουσικής.Στο μεταξύ, Ένα μεγαλειώδες κοντσέρτο προβλέπεται του Σάββατο 29 Ιουλίου με την διάσημη σούπερσταρ, με συνοδεία ορχήστρας και χορωδίας. Η σοπράνο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, τις συνεργασίες κορυφής, τα αμέτρητα βραβεία και τη φωνητική έκταση που ξεπερνά τις 3 οκτάβες, θα βρεθεί στον μαγευτικό βράχο της Σάνης υποσχόμενη μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.Το Sani Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός πρότυπο, της αμιγούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας που στην 30η επέτειό του αναδείχθηκε ως το World’s Leading Cultural Destination Resort για το 2022 από τα World Travel Awards, συνεχίζει να ακμάζει. Επί τρεις δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια τις επιταγές της αληθινής τέχνης, ταυτίζοντας τις επιλογές του με το DNA της. Εμποτισμένο με υψηλή αισθητική και ποιότητα, στοχεύει στη χαρά, την διασκέδαση, την απόλαυση. Πρωτοπόρο στην Ελλαδική πραγματικότητα και επικράτεια, αναγνωρίσιμο και έγκυρο στο διεθνές περιβάλλον, κομίζει την προστιθέμενη αξία του στον τόπο και χαράσσει το πολύτιμο αισθητικό του αποτύπωμα στις μνήμες του κοινού του.15 Ιουλίου