Alice Cooper, Bonnie Tyler και Σάκης Ρουβάς τραγουδούν στο Ηρώδειο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Μια μεγάλη συναυλία προκειμένου να ακουστεί δυνατά, σε ολόκληρο τον κόσμο, το δίκαιο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή τωνθα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στο. Κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αλλά και Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο. η, η, οκ.α. θα ενώσουν τις φωνές τους στην λαμπερή αυτή βραδιά που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του διάσημου Αμερικανού συνθέτη και παραγωγούΈχοντας βάλει την υπογραφή τους σε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τωνκαι άλλων διάσημων καλλιτεχνών, όπως τα τραγούδια Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name, I Hate Myself For Loving You, Dude Looks Like A Lady, Poison, Kings & Queens, Beautiful Now, I Was Made For Lovin' You, Livin' La Vida Loca κ.α., ο Desmond Child θέλησε να συνδράμει την παγκόσμια καμπάνια για την επιστροφή των κλεμμένων ελληνικών θησαυρών που βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.«Αυτή η ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιείται για την υποστήριξη της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει κεφάλαια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους. Έρχομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά μου εδώ και δεκαετίες και αγαπώ αυτή τη χώρα με όλη μου την καρδιά! Τη νιώθω πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου. Ελάτε μαζί μας το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουνίου στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού για τη συναυλία DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON» δηλώνει με νόημα ο ίδιος.Στην ξεχωριστή αυτή μουσική βραδιά, η απαραίτητη άδεια για τη φιλοξενία της οποίας στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού έχει ήδη εξασφαλιστεί, θα συμπράξουν η Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντα αλλά και η παιδικής χορωδίας του Σπύρου ΛάμπρουΝα σημειωθεί πως για τη φιλοξενία της συναυλίας στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, έχει ήδη δοθεί η απαραίτητη άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.