Νεκρή φύση, από την πένα της πολυβραβευμένης Πένι Λουίζ

Η πολυβραβευμένη Καναδή συγγραφέαςέρχεται στο προσκήνιο με ένα νέο αστυνομικό μυθιστόρημα το οποίο κρατά σε αγωνία τον αναγνώστη μέχρι τέλους. Ένας φόνος σε ένα φαινομενικά ήσυχο και γραφικό χωριό βρίσκεται στο επίκεντρο...Η ανακάλυψη ενός πτώματος στο δάσος το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών φέρνει τον επιθεωρητή Αρμάν Γκαμάς και την ομάδα του στο γραφικό χωριό Θρι Πάινς, στα νότια του Μόντρεαλ.Ο Γκαμάς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάποιος θα ήθελε να σκοτώσει την αγαπημένη καλλιτέχνιδα Τζέιν Νιλ, ειδικά οποιοσδήποτε από τους κατοίκους αυτού του απομακρυσμένου χωριού, ενός τόπου τόσο γαλήνιου και ειρηνικού, που δεν έχει καν τη δική του αστυνομία.Όμως ο χαρισματικός επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ξέρει ότι το κακό κρύβεται πίσω από τους λευκούς φράχτες των σπιτιών και ότι, αν ψάξει προσεκτικά τα στοιχεία, το Θρι Πάινς θα αρχίσει να αποκαλύπτει τα σκοτεινά του μυστικά…Η Λουίζ Πένι γεννήθηκε το 1958 στον Καναδά, εκεί όπου διαδραματίζονται και όλες οι υποθέσεις των βιβλίων της. Αρχικά εργάστηκε ως ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά δεν άργησε να στραφεί στη συγγραφή. Τα βιβλία της με τον αρχιεπιθεωρητή Γκαμάς σημειώνουν τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, τόσο σε επίπεδο κριτικών και βραβείων όσο και σε επίπεδο πωλήσεων. Το πρώτο της μυθιστόρημα, «Still Life», έχει τιμηθεί με τα βραβεία New Blood Dagger, Arthur Ellis, Barry, Anthony και Dilys, ενώ η Πένι έγινε η μοναδική συγγραφέας στην ιστορία που κέρδιζε το Βραβείο Agatha επί τέσσερα συνεχόμενα χρόνια (2007-2010).Το «Still Life» ήταν υποψήφιο και για το νεόκοπο Bραβείο Barry για το Αστυνομικό Μυθιστόρημα/ Μυθιστόρημα Μυστηρίου της Δεκαετίας.Τέλος έχει κερδίσει και το σπουδαίο Bραβείο Anthony για τα μυθιστορήματά της «Βάναυσα λόγια» και «Bury Your Dead». Τα βιβλία της φιγουράρουν στη λίστα με τα ευπώλητα των New York Times και έχουν μεταφραστεί σε 23 γλώσσες. Η Πένι ζει σ' ένα μικρό χωριό έξω από το Μόντρεαλ.