Υπάρχει το αρσενικό, υπάρχει το θηλυκό υπάρχει και το εγώ. Μια βασίλισσα της ομορφιάς και ένας ακτιβιστής - και οι δύο γεννημένοι ίντερσεξ - μέσα από μια προσωπική εξερεύνηση της αλήθειας σπάνε τα ταμπού και θέλουν επιτέλους να νιώσουν πως ανήκουν κάπου., πρώην Μiss Africa, βυθίζεται σε μια κρίση ταυτότητας όταν ανακαλύπτει ότι είναι διεμφυλική. Χρειάζεται την καθοδήγηση κάποιου που να της μοιάζει. Ο μόνος άνθρωπος που μοιάζει ικανός να τη βοηθήσει είναι ο, ένας διεμφυλικός ακτιβιστής, που αποδεικνύεται το αντεστραμμένο είδωλό της στον καθρέφτη.Οι δύο παράλληλες αλλά αποκλίνουσες ιστορίες αποτελούν μια οικεία ματιά στην αγώνα του να ζεις σε έναν κόσμο ανδρών-γυναικών, όταν είσαι και τα δύο ή κανένα από τα δύο. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «» επιχειρεί να δώσει φωνή στο «αγνοημένο και σιωπηλό» 2% του παγκόσμιου πληθυσμού: τη διεμφυλική κοινότητα.Στα 21 τους χρόνια οι δυο πρωταγωνιστές της ιστορίας ανακάλυψαν τυχαία ότι είχαν γεννηθεί διεμφυλικοί. Μέχρι τότε, ζούσαν θεωρώντας δεδομένο το φύλο που τους δόθηκε κατά τη γέννησή τους. Εκτιμάται ότι περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν γεννηθεί διεμφυλικοί και μπορεί να έχουν παρόμοιες εμπειρίες.Η ταυτότητα φύλου είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε δεδομένο. Τι γίνεται όμως με αυτό το 2%; Η ταινία – ντοκιμαντέρ της Τούντε Σκόβραν απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό και τη νέα γενιά, για την οποία το φύλο αποτελεί καθοριστικό ζήτημα. Όμως η ταινία αυτή είναι εξίσου σημαντική για τους γονείς, οι οποίοι κάποιες φορές αναγκάζονται από την ιατρική κοινότητα να επιλέξουν μεταξύ αρσενικού και θηλυκού.Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται από τις 2 έως και τις 12 Μαρτίου 2023.Το «Who I Am Not» επιχειρεί να «προκαλέσει» το κοινό να δει πως πραγματικά είναι κάποιος ίντερσεξ. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Tunde Skovran το Who I Am Not «γεννήθηκε μετά από μια μακρά περίοδο έρευνας, κατά την οποία συνεργάστηκε με ανθρώπους που ζουν διαφορετικές διαφυλικές εμπειρίες. Οι πρωταγωνιστές πήραν το ρίσκο να ξεκινήσουν μαζί μου ένα δύσκολο συναισθηματικό ταξίδι. Η Sharon (she/her), ήταν το πρώτο ανοιχτά εκδηλωμένο ίντερσεξ άτομο και ήταν έτοιμη να μοιραστεί με τον κόσμο τη ζωή της. Η αποστολή του Dimakatso ήταν να δώσει φωνή στα σχεδόν 150 εκατομμύρια ανθρώπων που γεννήθηκαν ίντερσεξ παγκοσμίως. Η ίντερσεξ κοινότητα δεν περιορίζεται στη Νότια Αφρική. Έχει πολλά χρώματα και εθνικότητες. Αυτό είναι πέρα από τη φυλή, ή τον ταξικό διαχωρισμό. Η ταινία που γυρίζετε αφορά όλους μας, και εγώ ελπίζω ότι θα βοηθήσει τους άλλους να καταλάβουν ότι είμαστε ΕΝΑ. Η Sharon, ο Dimakatso και εγώ περάσαμε τέσσερα χρόνια δουλεύοντας μαζί για να αναπτύξουμε την κοινή μας φωνή, δίνοντας στο Who I Am Not μια μοναδική ποιότητα. Ένιωσα ότι δεν ήταν δίκαιο να παρατηρήσω μόνο τους χαρακτήρες τους. Έπρεπε να τους προσφέρω κάτι σε αντάλλαγμα για την εμπιστοσύνη τους. Εισήγαγα την ομαδική θεραπεία, ψυχόδραμα, υποκριτική ή ακόμη και τεχνικές ερμηνείας ονείρων στη δουλειά μας. Αυτό ενίσχυσε την σχέση, βοήθησε στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησής τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ταινία με ένα μοναδικό κινηματογραφικό ύφος, που ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσει τους θεατές να μάθουν εκ νέου πώς να συνδέονται με άλλους ανθρώπους χωρίς προκαταλήψεις, να επανεκτιμήσουν τις την οπτική τους για το φύλο και να αγκαλιάσουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και υπόστασης».